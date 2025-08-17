Công điện về việc ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông

Ngày 16/8/2025, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh Thanh Hóa ban hành Công điện số 15/CĐ-PCTT,TKCN&PTDS về việc ứng phó với áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) trên Biển Đông.

Bản đồ dự báo quỹ đạo và cường độ áp thấp nhiệt đới lúc 2h00 ngày 17/8/2025.

Theo bản tin của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, tối 16/8, vùng áp thấp trên vùng biển phía Nam đặc khu Hoàng Sa đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới (ATNĐ).

Thực hiện Công điện số 5630/CĐ-BNNMT ngày 16/8/2025 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường về việc ứng phó với ATNĐ trên biển Đông, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh đề nghị Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự các xã, phường ven biển, các địa phương có hoạt động nghề cá, các Sở, ngành và các đơn vị liên quan khẩn trương triển khai thực hiện một số nội dung.

Cụ thể, các địa phương, đơn vị theo dõi chặt chẽ diễn biến của ATNĐ; quản lý chặt chẽ các phương tiện ra khơi; thông báo cho chủ các phương tiện, thuyền trưởng các tàu, thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của ATNĐ để chủ động phòng tránh, thoát ra hoặc không di chuyển vào khu vực nguy hiểm.

Sẵn sàng lực lượng, phương tiện để triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống xảy ra.

Báo và Đài Phát thanh -Truyền hình Thanh Hóa, Đài Thông tin Duyên hải Thanh Hóa và hệ thống thông tin cơ sở tăng cường các thông tin về diễn biến của ATNĐ đến các cấp chính quyền, chủ các phương tiện hoạt động trên biển và người dân biết để chủ động phòng tránh, ứng phó.

Đài Khí tượng thủy văn tỉnh tổ chức theo dõi chặt chẽ, dự báo, cảnh báo, thông tin kịp thời về diễn biến của thiên tai để chủ động triển khai các biện pháp ứng phó.

Các Sở, ban, ngành theo chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước và nhiệm vụ được phân công chủ động chỉ đạo, phối hợp với các địa phương ứng phó với ATNÐ.

Tổ chức trực ban nghiêm túc, thường xuyên báo cáo về Văn phòng thường trực Chỉ huy phòng chống thiên tai tỉnh và Văn phòng thường trực Chi huy Phòng thủ dân sự, ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 1 giờ ngày 17/8, vị trí tâm ATNĐ ở vào khoảng 16,7 độ Vĩ Bắc; 112,3 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm ATNĐ mạnh cấp 6 (39-49km/h), giật cấp 8; di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ khoảng 10km/h. Dự báo đến 1h ngày 18/8, ATNĐ di chuyển theo hướng Tây Bắc, tốc độ khoảng 15km/h; vị trí ở 19,1 độ vĩ Bắc, 110,1 độ kinh Đông, trên đất liền phía Đông đảo Hải Nam (Trung Quốc). Cường độ cấp 6-7, giật cấp 9. Vùng nguy hiểm 15,5-21,0 độ vĩ Bắc; 109,0-113,5 độ kinh Đông.

