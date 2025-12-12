Công điện của Chủ tịch UBND tỉnh về việc chủ động ứng phó với rét đậm, rét hại và gió mạnh trên biển

Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành Công điện số 34/CĐ-UBND ngày 12/12/2025 về việc chủ động ứng phó với rét đậm, rét hại và gió mạnh trên biển. Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các lực lượng và địa phương chủ động triển khai phương án ứng phó theo phương châm “bốn tại chỗ”, nhằm bảo đảm an toàn cho người dân, cây trồng, vật nuôi và hoạt động trên biển.

Ảnh minh hoạ.

Theo bản tin của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ đêm ngày 13/12/2025, khu vực Bắc Trung Bộ trời chuyển rét, nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến từ 12-15 độ; ở vịnh Bắc Bộ, khu vực Bắc Biển Đông, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Cà Mau, khu vực giữa Biển Đông, vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Tây đặc khu Trường Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, biển động mạnh.

Thực hiện Công điện số 40/CĐ-BCĐ- BNNMT ngày 11/12/2025 của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia; để chủ động ứng phó với rét đậm, rét hại và gió mạnh trên biển, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh, UBND các xã, phường, Đài Khí tượng thuỷ văn tỉnh và các đơn vị liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao chủ động chỉ đạo triển khai công tác ứng phó theo phương châm “bốn tại chỗ”, nhằm giảm thiểu thiệt hại do thiên tai có thể gây ra, nhất là thiệt hại về người, cây trồng, vật nuôi và thủy sản; đồng thời tập trung triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Đối với rét đậm, rét hại

-Theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo, dự báo về diễn biến đợt không khí lạnh, rét đậm, rét hại và thông tin kịp thời cho các cấp chính quyền cơ sở, nhân dân chủ động biện pháp phòng tránh phù hợp.

-Rà soát phương án ứng phó với rét, trong đó đặc biệt tăng cường hướng dẫn việc bảo đảm sức khỏe cho người dân, học sinh tại các trường nội trú, không dùng bếp than sưởi ấm trong phòng kín để tránh thiệt hại về người.

-Tuyên truyền, hướng dẫn các hộ chăn nuôi củng cố chuồng trại, che chắn giữ ấm, dự trữ thức ăn; phòng, chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm; hướng dẫn các biện pháp bảo đảm an toàn cho sản xuất lúa, rau màu và cây trồng khác.

2. Đối với gió mạnh trên biển:

Theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo, dự báo và diễn biến của gió mạnh trên biển; thông báo cho thuyền trưởng, chủ các phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết để chủ động phòng tránh và có kế hoạch sản xuất phù hợp, đảm bảo an toàn về người và tài sản; duy trì thông tin liên lạc nhằm xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra.

3. Sở Nông nghiệp và Môi trường tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện các biện pháp chuyên môn, kỹ thuật về phòng chống đói, rét cho cây trồng, vật nuôi, thủy sản tại các địa phương. Thường xuyên kiểm tra, theo dõi, giám sát chặt chẽ tình hình chăn nuôi, dịch bệnh và công tác phòng, chống đói, rét cho cây trồng, vật nuôi, thủy sản trên địa bàn tỉnh.

4. Đài Khí tượng thủy văn tỉnh tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến của rét đậm, rét hại, gió mạnh trên biển; dự báo, cảnh báo, thông tin kịp thời đến các cơ quan liên quan và người dân biết chủ động triển khai các biện pháp ứng phó.

5. Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa, Đài Thông tin Duyên hải Thanh Hoá, hệ thống thông tin cơ sở tăng cường thông tin về diễn biến thời tiết, thiên tai và biện pháp ứng phó với rét đậm, rét hại, gió mạnh trên biển để người dân chủ động phòng tránh, giảm thiểu thiệt hại.

6.Tổ chức trực ban nghiêm túc, thường xuyên báo cáo tình hình về Sở Nông nghiệp và Môi trường, Văn phòng Chỉ huy phòng, chống thiên tai tỉnh, Văn phòng Thường trực Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh theo quy định.

LP