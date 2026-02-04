Công bố quyết định công nhận 30 bảo vật quốc gia năm 2025

Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính ký Quyết định số 236/QĐ-TTg ngày 3/2/2026 về việc công nhận bảo vật quốc gia (Đợt 14).

Trống đồng Làng Vạc được công nhận là bảo vật quốc gia. (Nguồn: Bảo tàng Lịch sử)

30 hiện vật, nhóm hiện vật được công nhận bảo vật quốc gia đợt 14, năm 2025, gồm:

1. Sưu tập trống đồng Làng Vạc Văn hóa Đông Sơn, niên đại thế kỷ 3-1 trước Công nguyên, hiện lưu giữ tại Bảo tàng Nghệ An-Xô viết Nghệ Tĩnh, tỉnh Nghệ An.

2. Sưu tập muôi đồng Văn hóa Đông Sơn, niên đại khoảng thế kỷ 2-1 trước Công nguyên, hiện lưu giữ tại Bảo tàng Kính Hoa, thành phố Hà Nội.

3. Bộ chuông đồng Văn hóa Đông Sơn, niên đại khoảng thế kỷ 2 trước Công nguyên-thế kỷ 1 sau Công nguyên, hiện lưu giữ tại Bảo tàng Kính Hoa, thành phố Hà Nội.

4. Bộ áo giáp đồng Văn hóa Đông Sơn, niên đại khoảng thế kỷ 1 trước Công nguyên-thế kỷ 1 sau Công nguyên, hiện lưu giữ tại Bảo tàng Kính Hoa, thành phố Hà Nội.

5. Chậu trống đồng Văn hóa Đông Sơn, niên đại khoảng thế kỷ 1 trước Công nguyên-thế kỷ 1 sau Công nguyên, hiện lưu giữ tại Bảo tàng Kính Hoa, thành phố Hà Nội.

6. Bát bồng gốm Văn hóa Hoa Lộc, niên đại khoảng 4.000-3.800 năm cách ngày nay, hiện lưu giữ tại Bảo tàng Gốm thời dựng nước, Thành phố Hồ Chí Minh.

7. Tượng Phật bằng đá Văn hóa Óc Eo, niên đại thế kỷ 6-7, hiện lưu giữ tại Sưu tập tư nhân Đào Danh Đức, thành phố Hà Nội.

8. Tượng thần Vishnu bằng đá Văn hóa Óc Eo, niên đại thế kỷ 6-7, hiện lưu giữ tại Sưu tập tư nhân Đào Danh Đức, thành phố Hà Nội.

9. Tượng đồng Nữ thần Durga Văn hóa Chăm Pa, niên đại thế kỷ 7, hiện lưu giữ tại Bảo tàng Lịch sử quốc gia.

10. Sưu tập đồ thờ bằng vàng tại tháp Chăm An Phú, niên đại thế kỷ 9-10, hiện lưu giữ tại Bảo tàng Pleiku, tỉnh Gia Lai.

11. Nắp hộp gốm men xanh lục thời Lý, Hoàng thành Thăng Long, niên đại thế kỷ 11, hiện lưu giữ tại Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long-Hà Nội, thành phố Hà Nội.

12. Bia đá chùa Nghĩa Xá, niên đại Thiên Phù Duệ Vũ 3 (1122), hiện lưu giữ tại chùa Nghĩa Xá (Viên Quang tự), xã Xuân Trường, tỉnh Ninh Bình.

13. Thành bậc rồng thời Lý, Hoàng thành Thăng Long, niên đại thế kỷ 12-13, hiện lưu giữ tại Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long-Hà Nội, thành phố Hà Nội.

14. Chậu gốm hoa nâu thời Trần, Hoàng thành Thăng Long, niên đại thế kỷ 13, hiện lưu giữ tại Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long-Hà Nội, thành phố Hà Nội.

15. Sưu tập đĩa đèn đồng thời Trần, Hoàng thành Thăng Long, niên đại thế kỷ 13-14, hiện lưu giữ tại Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long-Hà Nội, thành phố Hà Nội.

16. Bia Ma nhai kỷ công Thành Nam thời Trần, niên đại: Tháng 12 nhuận, năm Ất Hợi (niên hiệu Khai Hựu thứ 7 - 1335), hiện lưu giữ trên vách núi Thành Nam, xã Con Cuông, tỉnh Nghệ An.

17. Bàn thờ Phật bằng đá chùa Thượng Nương, niên đại: Đại Trị năm thứ 7 (1364), hiện lưu giữ tại chùa Thượng Nương, thôn Tam Tứ, xã Liêm Hà, tỉnh Ninh Bình.

18. Bàn thờ Phật bằng đá chùa Hương Trai, niên đại thế kỷ 14 (niên hiệu Đại Định năm thứ hai - 1370, thời Trần), hiện lưu giữ tại chùa Hương Trai, xã Dương Hòa, thành phố Hà Nội.

19. Bàn thờ Phật bằng đá chùa Đại Bi, niên đại thế kỷ 14 (niên hiệu Long Khánh 2 - 1374, thời Trần), hiện lưu giữ tại chùa Đại Bi, xã Dương Hòa, thành phố Hà Nội.

20. Bộ tranh khắc ma nhai 18 vị La Hán Động Liên Hoa, chùa Phong Phú, niên đại thời Trần, hiện lưu giữ tại động Liên Hoa, chùa Phong Phú, phường Tây Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình.

21. Sách đồng Khâm Ban của Lê Thánh Tông, niên đại thời Lê Sơ (ngày 6/3, niên hiệu Hồng Đức thứ 3 - 1472), hiện lưu giữ tại đình Cầu Không, xã Bắc Lý, tỉnh Ninh Bình.

22. Bình gốm men trắng vẽ rồng thời Lê Sơ, Hoàng thành Thăng Long, niên đại thế kỷ 15, hiện lưu giữ tại Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long-Hà Nội, thành phố Hà Nội.

23. Bàn thờ Phật bằng đá thời Mạc chùa Nhạn Tháp, niên đại thế kỷ 16, hiện lưu giữ tại Chùa Nhạn Tháp, xã Mễ Sở, tỉnh Hưng Yên.

24. Bộ 3 ngai thờ gỗ thời Mạc đền Đa Hòa, niên đại thế kỷ 16, hiện lưu giữ tại đền Đa Hòa, xã Mễ Sở, tỉnh Hưng Yên.

25. Chuông chùa An Xá, niên đại thời Lê Trung hưng (niên hiệu Chính Hòa thứ 11 - 1690, đời vua Lê Hy Tông), hiện lưu giữ tại chùa Bắc Biên, phường Bồ Đề, thành phố Hà Nội.

26. Ba bia đá chùa Keo Hành Thiện thời Lê Trung hưng, niên đại: Hoằng Định 13 (1613), Cảnh Trị 9 (1671) và Chính Hòa 25 (1704), hiện lưu giữ tại chùa Keo Hành Thiện (Thần Quang tự), xã Xuân Hồng, tỉnh Ninh Bình.

27. Tượng Phật bằng gỗ Mẫu Man Nương chùa Tổ, niên đại thế kỷ 18, hiện lưu giữ tại chùa Phúc Nghiêm (chùa Tổ), phường Song Liễu, tỉnh Bắc Ninh.

28. Bộ tượng gốm men nhiều màu Tam quan Đại đế, niên đại cuối thế kỷ 19-đầu thế kỷ 20, hiện lưu giữ tại Sưu tập tư nhân Lê Thanh Nghĩa, Thành phố Hồ Chí Minh.

29. Bộ cồng chiêng Kơ Đơ, niên đại đầu thế kỷ 20, hiện lưu giữ tại Bảo tàng Pleiku, tỉnh Gia Lai.

30. Sổ vàng Trường Nguyễn Ái Quốc, niên đại 1949-1950, hiện lưu giữ tại Bảo tàng Lịch sử quốc gia.

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp nơi có bảo vật quốc gia, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ, người đứng đầu ngành, tổ chức được giao quản lý bảo vật quốc gia được công nhận tại Quyết định này trong phạm vi nhiệm vụ và quyền hạn của mình thực hiện việc quản lý đối với bảo vật quốc gia theo quy định của pháp luật về di sản văn hóa./.

Theo TTXVN