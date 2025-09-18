Công bố phương thức tuyển sinh đại học 2026 ngay từ tháng 10/2025

Các cơ sở giáo dục đào tạo sớm công bố các phương thức tuyển sinh từ năm 2026 ngay trong tháng 10/2025; ban hành đề án tuyển sinh áp dụng cho năm 2027; ban hành chính sách ưu tiên khu vực của thí sinh trong điều kiện sáp nhập các tỉnh.

Đây là yêu cầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Hội nghị Giáo dục đại học năm 2025. Hội nghị được Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức sáng nay, 18/9, tại Hà Nội.

16 trường có sự cố kỹ thuật

Theo Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Tiến Thảo, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học, Bộ Giáo dục và Đào tạo, năm 2025, tổng số thí sinh đăng ký dự thi lên tới 852.000 với 7,6 triệu nguyện vọng vào hơn 4.000 lượt ngành, chương trình đào tạo của hơn 500 trường đại học, cao đẳng trong cả nước.

Toàn bộ quy trình được thực hiện hoàn toàn trực tuyến, từ đăng ký dự tuyển, nộp lệ phí, lọc ảo và xác nhận nhập học, không có sai sót nào từ hệ thống chung. Riêng nhóm miền Bắc (do Đại học Bách khoa Hà Nội chủ trì) tổ chức xét tuyển chung cho 65 cơ sở đào tạo, phần mềm xét tuyển ban đầu có hiện tượng quá tải do khối lượng tính toán lớn, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã yêu cầu kéo dài thời gian lọc ảo toàn quốc thêm 2 ngày nhưng vẫn bảo đảm thời gian công bố kết quả xét tuyển đúng kế hoạch (ngày 22/8). Hệ thống đăng ký nhập học trực tuyến được mở từ ngày 25/8 cho tới hết ngày 2/9 (kéo dài 3 ngày so với kế hoạch).

Những vấn đề bất cập của việc tổ chức xét tuyển sớm và việc phân chia chỉ tiêu giữa các phương thức, tổ hợp xét tuyển trong các năm trước đã cơ bản được khắc phục. Toàn bộ quy trình tổ chức xét tuyển diễn ra minh bạch, không còn có sự chênh lệch bất hợp lý về điểm chuẩn giữa các phương thức, tổ hợp xét tuyển vào cùng một ngành, một trường.

Tuy nhiên, một số cơ sở đào tạo còn để xảy ra sai sót và xử lý chậm gây lo lắng, bức xúc cho thí sinh và gia đình. Trong đợt xét tuyển chung năm 2025, có 14 trong tổng số hơn 500 đầu mối tuyển sinh của các cơ sở giáo dục đại học để xảy ra sai sót ở mức gây ảnh hưởng đáng kể đến kết quả trúng tuyển của thí sinh.

Có 16 cơ sở giáo dục đại học có sự cố kỹ thuật ảnh hưởng đến gần 1.000 thí sinh. Nguyên nhân của các sai sót này đã được kịp thời xác định rõ, chủ yếu nằm ở 3 nhóm: Tâm lý chủ quan của một số cơ sở giáo dục đại học, cán bộ kỹ thuật của trường mắc sai sót trong dữ liệu đầu vào của thí sinh; chưa tìm hiểu đầy đủ và thực hiện đúng Quy chế tuyển sinh dẫn đến sai sót trong công bố và xác lập các điều kiện, tiêu chí xét tuyển (tổ hợp môn xét tuyển, ngưỡng đầu vào, tiêu chí phụ...).

Nhiều cơ sở đào tạo áp dụng các phương thức xét tuyển và tổ hợp xét tuyển cho cùng một ngành nhưng chưa bảo đảm khả năng đánh giá tương đương về năng lực của người học: do sử dụng nhiều phương thức không đánh giá cùng một nhóm năng lực tương đương của người học nên các cơ sở đào tạo gặp khó khăn khi phải đưa ra quy tắc quy đổi tương đương điểm trúng tuyển, có sự lúng túng khi triển khai của một số trường đại học.

Một số cơ sở đào tạo lạm dụng các hình thức cộng điểm thưởng, điểm ưu tiên, dẫn tới một số ngành có điểm chuẩn rất cao bất hợp lý.

Chuẩn bị cho thi trên máy tính

Theo Giáo sư Nguyễn Tiến Thảo, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã kịp thời chỉ đạo các trường khắc phục các sai sót trên tinh thần đảm bảo quyền lợi tối đa cho thí sinh. Công tác tuyển sinh năm 2025 đã hoàn thành theo đúng quy định với hơn 773.000 thí sinh trúng tuyển, trong đó có hơn 625.000 em xác nhận nhập học.

Năm 2025, Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đã yêu cầu các trường không được tuyển sinh sớm, khắc phục bất cập của việc xét tuyển sớm trong mùa tuyển sinh năm 2024. Cụ thể, năm 2024, chỉ có 27,74% thí sinh trúng tuyển xét tuyển sớm đăng ký nguyện vọng 1 trong khi các cơ sở đào tạo đua nhau xét tuyển sớm đã làm tăng số thí sinh trúng ảo, gây tốn kém nguồn lực xã hội. Việc xét tuyển sớm khiến thí sinh phải đăng ký xét tuyển tại cơ sở đào tạo và trên hệ thống chung, nhầm lẫn giữa các phương thức xét tuyển, trễ thời gian đăng ký xét tuyển nhiều thí sinh trúng tuyển nhưng không đăng ký xét tuyển lên hệ thống, không công bằng với xét tuyển bằng kết quả thi Tốt nghiệp trung học phổ thông. Cơ sở đào tạo không báo cáo kết quả xét tuyển lên hệ thống, báo cáo không đúng thời gian quy định, chậm trễ trong việc giải quyết sai sót cho thí sinh gây bức xúc xã hội.

Năm 2025, những vấn đề bất cập của việc tổ chức xét tuyển sớm và việc phân chia chỉ tiêu giữa các phương thức, tổ hợp xét tuyển đã được khắc phục. Toàn bộ quy trình tổ chức xét tuyển diễn ra minh bạch, hạn chế tối đa sự chênh lệch bất hợp lý về điểm chuẩn giữa các phương thức, tổ hợp xét tuyển vào cùng một ngành, một trường.

Về công tác tuyển sinh trong thời gian tới, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các cơ sở đào tạo sớm công bố các phương thức tuyển sinh từ năm 2026 ngay trong tháng 10/2025; ban hành đề án tuyển sinh áp dụng cho năm 2027.

Cũng tại hội nghị sáng nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã lấy ý kiến các trường về việc có nên tiếp tục duy trì phương thức xét tuyển bằng học bạ trong đợt 1 và về vấn đề hạn chế nguyện vọng đăng ký xét tuyển của thí sinh.

Theo Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn, chủ trương không hạn chế nguyện vọng của Bộ Giáo dục và Đào tạo trong thời gian qua nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh nhưng trên thực tế lại làm khó cho thí sinh khi các em không xác định được các nguyện vọng thực sự. Bên cạnh đó, việc hạn chế số lượng nguyện vọng sẽ giúp việc xử lý dữ liệu không quá phức tạp.

Đây cũng là kiến nghị của Phó giáo sư, Tiến sỹ Trần Thị Mỹ Diệu, Hiệu trưởng Trường Đại học Văn Lang. Theo bà Diệu, việc hạn chế nguyện vọng sẽ giúp cho hệ thống tuyển sinh chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo không phải lọc ảo quá nhiều lần. Mùa tuyển sinh năm nay, số lần lọc ảo phải tăng từ 6 lần theo dự kiến ban đầu lên 10 lần khi số nguyện vọng của thí sinh tăng từ gần 4 triệu nguyện vọng của năm 2024 lên hơn 7,6 triệu nguyện vọng.

Bên cạnh việc xem xét điều chỉnh phương thức xét tuyển và số lượng nguyện vọng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn cho hay một nhiệm vụ quan trọng của năm 2026 là chuẩn bị cho việc thi tốt nghiệp, thi tuyển sinh đại học trên máy tính theo chỉ đạo tại Nghị quyết 71 của Bộ Chính trị.

“Tuyển sinh năm 2026 sẽ giữ ổn định như 2025 nhưng từ năm 2027 sẽ bước đầu triển khai thi trên máy tính. Vì vậy, năm 2026, Bộ Giáo dục và Đào tạo và các cơ sở giáo dục đại học sẽ phải chuẩn bị cho vấn đề này,” Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn nói./.

Theo TTXVN