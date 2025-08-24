Công an xã Kiên Thọ tuyên truyền nâng cao nhận thức pháp luật cho người dân

Xã Kiên Thọ có diện tích tự nhiên 56,52km2, dân số hơn 22.000 người, chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số. Để nâng cao nhận thức của người dân trên địa bàn xã, Công an xã Kiên Thọ đã chỉ đạo cán bộ, chiến sĩ bám sát cơ sở đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật.

Công an xã Kiên Thọ tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân địa phương.

Để công tác tuyên truyền đi vào chiều sâu, có sức lan tỏa mạnh mẽ và phù hợp với nhận thức của từng nhóm đối tượng, Công an xã đã tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương các kế hoạch, giải pháp tuyên truyền nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân. Đồng thời, phối hợp với Ủy ban MTTQ và các đoàn thể tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật tại các thôn có đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống. Thường xuyên ứng dụng mạng xã hội zalo, facebook, để đẩy mạnh tuyên truyền và tiếp nhận thông tin về an ninh trật tự (ANTT) từ người dân cung cấp.

Từ đầu năm 2025 đến nay, Công an xã Kiên Thọ (tính cả các xã trước khi thành lập xã Kiên Thọ mới) đã tổ chức được 30 buổi tuyên truyền, phổ biến pháp luật với gần 3.500 lượt người tham gia. Nội dung tuyên truyền tập trung vào chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về nhiệm vụ bảo vệ ANTT; nhận biết âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch; cảnh báo phương thức, thủ đoạn, hoạt động của các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, đặc biệt là tội phạm ma túy, trộm cắp tài sản; quy định của Luật Giao thông đường bộ...

Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, Nhân dân trên địa bàn xã đã tích cực tham gia công tác phòng, chống các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, cung cấp cho Công an xã Kiên Thọ nhiều thông tin quan trọng. Qua đó, góp phần giữ vững ANTT, không phát sinh những điểm nóng, vụ việc phức tạp.

Ông Bùi Văn Toàn ở làng Bào cho biết: "Các nội dung do Công an xã tuyên truyền gần gũi với đời sống của Nhân dân, giúp tôi hiểu thêm nhiều quy định pháp luật. Khi nhận thức được nâng lên, bản thân tôi thường xuyên tuyên truyền, vận động con cháu, anh em trong dòng họ tích cực tham gia các mô hình tự quản về ANTT, tố giác tội phạm và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc".

Trung tá Nguyễn Mạnh Hùng, Trưởng Công an xã Kiên Thọ cho biết: Các buổi tuyên truyền, vận động là dịp để lực lượng công an lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người dân, từ đó xây dựng thế trận an ninh Nhân dân vững chắc ngay từ cơ sở. Thời gian tới, Công an xã tiếp tục phối hợp với các tổ chức đoàn thể để mở rộng quy mô, đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật. Chỉ đạo cán bộ, chiến sĩ nghiên cứu, nắm chắc tình hình cơ sở để có nội dung, phương pháp tuyên truyền phù hợp với thực tiễn. Tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, đấu tranh phòng chống các hành vi vi phạm pháp luật.

Xuân Anh