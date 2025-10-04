Cơ hội trúng thưởng hơn 1200 điện thoại iPhone 17 và Samsung Galaxy A06 5G khi dùng 5G Viettel

Từ nay đến hết ngày 31/12/2025, người dùng 5G Viettel có cơ hội trúng thưởng hơn 1200 điện thoại iPhone 17 và Samsung Galaxy A06 5G.

Ngày 02/10/2025, Tổng Công ty Viễn thông Viettel công bố chương trình quay số trúng thưởng mang tên “LƯỚT 5G – RINH QUÀ BẤT NGỜ”.

Theo đó, tất các KH là thuê bao Viettel đang hoạt động 2 chiều tại thời điểm tham gia và thời điểm trao thưởng khi thực hiện đăng ký/gia hạn/khôi phục các gói cước 5G chu kỳ tháng/dài kỳ, sẽ nhận 01 mã số dự thưởng.

Không giới hạn mã dự thưởng

Mỗi thuê bao nhận được không giới hạn mã số dự thưởng trong toàn bộ chương trình nếu đáp ứng điều kiện để tham gia chương trình quay số trúng thưởng giải thưởng hiện vật, bao gồm: 306 iPhone 17 (bản tiêu chuẩn) và 918 điện thoại Samsung Galaxy A06 5G.

Khách hàng có 3 cách thức đăng ký gói cước 5G Viettel để nhận ưu đãi:

- Cách 1: Truy cập Hub 5G https://viettel.vn/vx/5g

- Cách 2: Truy cập app My Viettel

- Cách 3: Soạn tin nhắn theo cú pháp: [Tên gói cước] gửi 191

Thông tin chi tiết về chương trình quay số và thể lệ được cập nhật tại: http://viettel.vn/luot5g

Chính thức kinh doanh dịch vụ 5G từ ngày 15/10/2024, chưa đầy 1 năm 5G Viettel đã cán mốc 10 triệu người dùng và đang tiệm cận mục tiêu đạt 12 triệu người dùng ngay trong năm 2025.

Theo khảo sát 70% khách hàng mua gói 5G Viettel ấn tượng với ưu đãi cộng thêm data. Lưu lượng bình quân hàng tháng mỗi khách hàng dùng data (DOU) trên 1 thuê bao 5G tăng gấp 2 lần so với thuê bao 4G và vẫn tiếp tục mua thêm các gói lưu lượng bổ sung theo ngày. Điều này cho thấy nhu cầu sử dụng data của người Việt ngày càng gia tăng.

Người Việt càng dùng càng nhiều data càng thấy thiếu

Theo các chuyên gia viễn thông, đây là biểu hiện rõ rệt của “hiệu ứng mở rộng trải nghiệm”. Người dùng thường nghĩ rằng lưu lượng hiện tại là đủ, nhưng khi được cung cấp nhiều hơn, họ mắt đầu hình thành những hành vi mới.

Đây cũng là hành vi được ghi nhận là một xu thế ở các thị trường phát triển trên thế giới. Tại Ấn Độ, sau khi thương mại hóa 5G, lưu lượng bình quân mỗi khách hàng dùng data (DOU) của Jio tăng gấp 3 lần. Ở Thái Lan, Trung Quốc, mức tiêu dùng dữ liệu toàn thị trường tăng 1,5 lần. Những thống kê đều cho thấy việc phổ cập 5G quy mô lớn nhanh chóng định hình thói quen tiêu dùng dữ liệu. Khi 5G có vùng phủ đủ rộng, thiết bị phong phú và mức giá dễ tiếp cận, người dùng có xu hướng chuyển nhanh sang tiêu thụ dữ liệu dày đặc hơn (thông qua sử dụng video HD/4K, cloud gaming, XR), kéo DOU tăng gấp rưỡi đến gấp đôi chỉ sau vài năm.

Chiến dịch mở rộng hạ tầng 5G thần tốc của Viettel

Thương mại hóa 5G từ ngày 15/10/2024 với 6.500 trạm BTS phủ sóng rộng khắp các khu vực quan trọng. Viettel là nhà mạng duy nhất triển khai công nghệ 5G Độc lập (5G SA) đầu tiên tại Việt Nam, độ trễ siêu thấp khoảng 1ms và tốc độ gấp 10 lần 4G, hỗ trợ các ứng dụng tiên tiến như xe tự lái và phẫu thuật từ xa.

Mục tiêu của Viettel là phủ sóng 5G đến 99% dân số vào năm 2030 với hàng chục nghìn trạm BTS mới ngay trong năm 2025, tạo đột phá trong phát triển thuê bao data và dịch vụ 5G, khai thác tối đa tiềm năng của hạ tầng viễn thông và nền tảng số.

Viettel quyết tâm hoàn thành lắp mới 22.000 trạm phát sóng 5G trong năm 2025

Theo kế hoạch trong năm 2025, Viettel sẽ triển khai thêm 22.000 trạm 5G, lũy kế sở hữu 29.000 trạm 5G, nhằm mở rộng vùng phủ, nâng cao chất lượng mạng 5G, giữ vững vị thế số 1 về hạ tầng số tại Việt Nam. Số lượng trạm 5G mới gấp 3 lần số trạm Viettel tại thời điểm khai trương dịch vụ và gấp 2 lần toàn bộ số trạm 5G của tất cả các nhà mạng đang phục vụ tại Việt Nam (11.000 trạm) tính đến tháng 6/2025, đánh dấu chiến dịch phát triển hạ tầng có quy mô kỷ lục của Viettel.

"Việc tăng trạm phát sóng 5G gấp hơn 4 lần (từ 6.500 trạm lên 29.000 trạm) giúp Viettel khẳng định vị trí số 1 về hạ tầng viễn thông tại Việt Nam. Khi hoàn thành, mạng 5G của Viettel sẽ phủ sóng tới 90% dân số Việt Nam, thay vì chỉ tập trung tại các khu vực trung tâm, khu công nghiệp hay sân bay như hiện nay", đại diện Viettel nói.

Mạng 5G đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện tại Việt Nam, thúc đẩy quá trình chuyển đổi số diễn ra tự nhiên và khai mở các giá trị mới trong kinh tế số, phát triển xã hội số. Viettel mở rộng 5G là bước tiến về phổ cập công nghệ, góp phần hoàn thiện hạ tầng số quốc gia, từ đó mở ra những mô hình kinh doanh mới, thúc đẩy hợp tác sáng tạo và tạo điều kiện cho các nhà phát triển ứng dụng khai thác tiềm năng của hạ tầng số. Mạng 5G tốc độ cao sẽ là nền tảng để các ứng dụng đổi mới sáng tạo bùng nổ, từ giáo dục trực tuyến, y tế từ xa đến thành phố thông minh và sản xuất công nghiệp tự động hóa.

Quyết Thắng