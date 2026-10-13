CLB SHB Đà Nẵng khiếu nại trọng tài; Cristiano Ronaldo tự nhận là cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử

Ấn định thời điểm đội tuyển Việt Nam thi đấu vòng loại World Cup 2030; Điểm mặt 8 trận cầu đinh đáng chờ đợi nhất lượt trận thứ hai Champions League; Rò rỉ danh sách Quả bóng Vàng 2026... là những tin có trong bản tin thể thao sáng nay (13/10).

Ấn định thời điểm đội tuyển Việt Nam thi đấu vòng loại World Cup 2030

Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) vừa chính thức xác định vòng loại thứ hai World Cup 2030 khu vực châu Á sẽ diễn ra từ tháng 9/2027 đến tháng 3/2028. Nhờ thứ hạng trên bảng xếp hạng FIFA, đội tuyển Việt Nam được miễn vòng loại đầu tiên và đi thẳng vào vòng loại thứ hai với tư cách là đội thuộc nhóm hạt giống số 2.

Đội tuyển Việt Nam và Thái Lan (áo xanh) sẽ tham dự vòng loại World Cup 2030 từ vòng loại thứ hai khu vực châu Á. Ảnh: Tuấn Bảo

Lễ bốc thăm chia bảng sẽ diễn ra vào ngày 15/12 tới. Thầy trò HLV Kim Sang-sik cần duy trì hoặc cải thiện thứ hạng để tránh rơi xuống nhóm hạt giống số 3, qua đó hạn chế nguy cơ rơi vào các bảng đấu nặng ký.

Các nhóm hạt giống vòng loại thứ hai World Cup 2030 khu vực châu Á. Ảnh: ASEAN Football

Trước khi bước vào hành trình vòng loại World Cup, mục tiêu trọng tâm trước mắt của “Những chiến binh sao vàng” là tham dự VCK Asian Cup 2027 diễn ra tại Saudi Arabia vào đầu năm.

CLB SHB Đà Nẵng chính thức khiếu nại trọng tài Ngô Duy Lân sau trận thua HAGL

CLB SHB Đà Nẵng vừa gửi văn bản đến Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) và Công ty VPF để khiếu nại về công tác trọng tài và VAR trong trận đấu với HAGL tại vòng 3 V.League 2026-2027.

Trọng tài Ngô Duy Lân (thứ hai từ phải sang).

Đội bóng sông Hàn yêu cầu làm rõ hai tình huống gây tranh cãi do trọng tài Ngô Duy Lân điều hành: quả phạt đền từ lỗi chạm tay của Quế Ngọc Hải và tình huống bóng có dấu hiệu đã đi qua đường biên ngang trước bàn thua thứ hai.

Phía Đà Nẵng đề nghị VFF và VPF rà soát toàn diện quy trình phối hợp, cung cấp băng ghi hình lẫn âm thanh trao đổi với phòng VAR, đồng thời đưa ra phản hồi chính thức và xử lý nghiêm các sai sót chuyên môn nhằm đảm bảo tính công bằng, minh bạch cho giải đấu.

Cristiano Ronaldo tự nhận là cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử, nói về mối quan hệ với Messi và cơ hội trở lại ĐTQG

Trong cuộc phỏng vấn mới đây trên tờ CNN Portugal, Cristiano Ronaldo tự tin khẳng định bản thân chính là cầu thủ vĩ đại nhất trong lịch sử bóng đá dựa trên các con số và cột mốc bàn thắng ấn tượng.

C.Ronaldo khẳng định mình là cầu thủ vĩ đại nhất mọi thời đại. Ảnh: Getty

Siêu sao sinh năm 1985 chia sẻ về hành trình hướng tới cột mốc 1.000 bàn thắng và nhấn mạnh anh luôn sống cho hiện tại, chưa vội tính toán cho tương lai xa. Bên cạnh đó, CR7 cũng nhắc đến đại kình địch Lionel Messi, ví mối quan hệ cạnh tranh giữa hai người như cặp huyền thoại F1 Alain Prost và Ayrton Senna khi luôn là động lực thúc đẩy lẫn nhau.

Trong một diễn biến liên quan, dù vừa vướng lùm xùm với HLV trưởng, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha (PFF) Pedro Proenca vẫn bày tỏ hy vọng Ronaldo sẽ sớm trở lại khoác áo đội tuyển quốc gia vào đợt tập trung tháng 11 tới.

Rò rỉ danh sách Quả bóng Vàng 2026

Truyền thông quốc tế đang lan truyền một danh sách chưa được xác thực về kết quả bình chọn Quả bóng Vàng 2026.

Mbappe, Messi, Kane và Yamal được cho là 4 cái tên sẽ cạnh tranh Quả bóng Vàng 2026 (Ảnh: Sun Sport)

Theo bảng điểm bị rò rỉ, tài năng trẻ Lamine Yamal dẫn đầu với 670 điểm. Đáng chú ý, Lionel Messi tạo ra bất ngờ lớn khi đứng ở vị trí thứ hai với 546 điểm, vượt qua hàng loạt ngôi sao lớn như Kylian Mbappe (thứ ba, 401 điểm) hay Harry Kane (thứ tư, 342 điểm).

Dù đây chỉ là thông tin chưa chính thức, nó vẫn thu hút sự quan tâm cực lớn từ người hâm mộ trước thềm lễ trao giải Quả bóng Vàng lần thứ 70, dự kiến tổ chức vào ngày 26/10/2026 tại London, Anh.

Điểm mặt 8 trận cầu đinh đáng chờ đợi nhất lượt trận thứ hai Champions League

Lượt trận thứ hai vòng phân hạng Champions League tuần này chứng kiến hàng loạt cuộc đối đầu đỉnh cao và nhiều màn tái ngộ cảm xúc.

Man City tiếp PSG trong cuộc đại chiến giữa hai thế lực bóng đá châu Âu.

Đáng chú ý nhất là đại chiến giữa Man City và PSG, nơi Erling Haaland đứng trước cơ hội xô đổ các kỷ lục săn bàn, hay cuộc chạm trán nảy lửa giữa Atletico Madrid và Man Utd.

Man Utd sẽ có màn đối đầu đáng chờ đợi với Atletico Madrid.

Trong khi đó, HLV Jose Mourinho sẽ có dịp tái ngộ đội bóng cũ AS Roma khi dẫn dắt Real Madrid làm khách tại Italy, trận đấu mà Kylian Mbappe cũng có thể lập kỷ lục cầu thủ trẻ nhất chạm mốc 100 trận tại giải đấu danh giá nhất châu Âu.

Ở các cặp đấu khác, Arsenal tiếp đón Lille với sự tự tin cao độ trên sân nhà, Barcelona làm khách của Galatasaray trong bối cảnh Lamine Yamal săn tìm kỷ lục tuổi teen (đã có 12 bàn trước tuổi 20, chỉ kém một bàn so với thành tích của Kylian Mbappe), còn Bayern Munich làm khách trước Viking với phong độ bùng nổ của Harry Kane.

Kylian Mbappe đứng trước cơ hội lập kỷ lục cầu thủ trẻ nhất chạm mốc 100 trận tại giải đấu danh giá nhất châu Âu.

Bên cạnh đó, Inter Milan quyết tâm tìm lại mạch thắng khi gặp Club Brugge, và Liverpool hướng đến 3 điểm trọn vẹn trên sân của LASK. Loạt trận hứa hẹn mang đến những diễn biến kịch tính và hấp dẫn cho người hâm mộ bóng đá châu Âu.

HS