Chuyển đổi số nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên

Đẩy mạnh chuyển đổi số (CĐS), đổi mới sáng tạo, ứng dụng khoa học, công nghệ, xem đó như một giải pháp đột phá chiến lược để nâng cao chất lượng dạy và học, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên (GDNN-GDTX) Hà Trung đang nỗ lực, từng bước đưa năng lực số trở thành kỹ năng thiết yếu cho giáo viên và học viên.

Cô, trò Trung tâm GDNN-GDTX Hà Trung ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động dạy và học.

Nhận thức rõ tầm quan trọng của khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và CĐS trong trường học, trung tâm đã tập trung đầu tư cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin (CNTT). Đây là bước đi tiên quyết, đảm bảo đường truyền internet ổn định, nâng cấp hệ thống máy tính, tivi và các thiết bị trình chiếu hiện đại trong tất cả các phòng học.

Ngay từ những ngày đầu tiên của năm học 2025-2026, trung tâm đã tổ chức phổ biến, quán triệt chủ trương, đường lối, chính sách và pháp luật của Đảng và Nhà nước cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh về CĐS, đưa nội dung này vào trong các chương trình, kế hoạch hoạt động hằng năm của đơn vị. Qua đó nâng cao nhận thức của cán bộ, giáo viên, học viên, đặc biệt là người đứng đầu đơn vị về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác CĐS.

Bên cạnh đó, trung tâm đã hoàn thành việc cập nhật dữ liệu và xác thực, đồng bộ số định danh cá nhân của cán bộ, giáo viên, học viên với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đúng tiến độ. Thực hiện cập nhật chính xác, đúng tiến độ điểm kiểm tra, đánh giá thường xuyên, đánh giá định kỳ, tổng kết năm học và chuyển dữ liệu sang năm học mới.

Để nâng cao năng lực số cho cán bộ, giáo viên, học viên, trung tâm đã tổ chức các khóa tập huấn kỹ năng số, CNTT cho cán bộ, giáo viên. Xây dựng đội ngũ chuyên trách hỗ trợ CĐS tại trung tâm. Áp dụng hình thức học tập thích nghi, phối kết hợp hài hòa việc dạy và học trực tiếp tại trường với việc dùng các công nghệ, học liệu số, thiết bị thật, thiết bị ảo, phòng học ảo...

Cô giáo Lê Thị Hương, giáo viên Trung tâm GDNN-GDTX Hà Trung, cho biết: “Thông qua các đợt tập huấn đã thúc đẩy tinh thần tự học hỏi, sáng tạo, nâng cao trình độ, kỹ năng số của mỗi giáo viên. Hiện nay, đa phần giáo viên của trung tâm đã có thể tự thiết kế bài giảng đa phương tiện, tích hợp công nghệ vào dạy học, xây dựng giáo án điện tử với các công cụ dạy học số (PowerPoint, Google Classroom, Zoom, MS Teams...), sử dụng thành thạo máy chiếu, tivi thông minh trong giảng dạy, qua đó tạo được sức hấp dẫn, nhiều góc nhìn, tiếp cận kiến thức đa chiều cho người học”.

Để số hóa công tác quản trị trường học, trung tâm đã tích cực số hóa trong quản lý viên chức, người lao động, quản lý đào tạo, tài chính, hướng nghiệp cho học viên và tuyển sinh qua các kênh trực tuyến, website.

Đối với học viên, trung tâm cấp tài khoản và hướng dẫn học viên đăng ký hồ sơ thi tốt nghiệp online tập trung trên phòng máy tính, đẩy mạnh đào tạo, bồi dưỡng năng lực, kỹ năng nghề tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh, đổi mới phương thức đánh giá và công nhận tốt nghiệp, xây dựng các tiêu chí đánh giá chất lượng đào tạo nhân lực có tay nghề cao trên cơ sở kiến thức, năng lực thực hành, ý thức kỷ luật và đạo đức nghề nghiệp.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Trung tâm GDNN-GDTX Hà Trung cũng đứng trước không ít khó khăn như: hệ thống quản lý học tập VnEdu, SMAS, LMS mới ở mức đơn giản, việc ứng dụng CNTT chưa đồng đều giữa các giáo viên, thiết bị thí nghiệm còn hạn chế dẫn đến khó triển khai đầy đủ các hoạt động thực hành trong lớp, học viên tiếp cận kiến thức chủ yếu qua ghi chép, ít trải nghiệm mô phỏng...

Giám đốc Trung tâm Mai Việt Dũng, cho biết: “Trung tâm sẽ tiếp tục đẩy mạnh đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng số cho giáo viên, tăng cường liên kết với các doanh nghiệp công nghệ để cập nhật các giải pháp tiên tiến (như trí tuệ nhân tạo (AI) vào quản lý và giảng dạy.

Đối với học viên, sẽ đẩy mạnh hướng dẫn sử dụng các công cụ học tập số như: Google Classroom, MS Teams hoặc LMS của nhà trường để nộp bài, nhận bài. Học trực tuyến qua các nền tảng: Zoom, Azota... Hướng dẫn cho học viên biết cách tìm kiếm, chọn lọc và xử lý thông tin trên Internet, biết xác định nguồn thông tin đáng tin cậy; rèn luyện kỹ năng an toàn số như hiểu về an toàn thông tin và ứng xử văn minh trên không gian mạng. Mục tiêu của trung tâm là xây dựng một nền giáo dục mở, linh hoạt, đáp ứng tối đa nhu cầu học tập đa dạng của học viên, góp phần vào sự phát triển chung của tỉnh”.

CĐS là một hành trình dài, đòi hỏi sự đầu tư bền bỉ, đồng lòng và quyết tâm cao. Với những kết quả đã đạt được, Trung tâm GDNN-GDTX Hà Trung đang từng bước khẳng định vị thế, góp phần xây dựng một nền giáo dục hiện đại, chất lượng trong hệ thống giáo dục nghề nghiệp của tỉnh.

Bài và ảnh: Linh Hương