Chuỗi hoạt động Vietnam Happy Fest 2025: Đến để cảm nhận niềm hạnh phúc

Từ ngày 5-7/12/2025, giữa không gian thơ mộng của Phố đi bộ Hồ Hoàn Kiếm, “Vietnam Happy Fest 2025 - Ngày hội Việt Nam Hạnh phúc,” nơi mỗi người dân, mỗi du khách có thể bước đi, chạm vào và cảm nhận hạnh phúc trong từng khoảnh khắc.

Ngày 27/11/2025, tại Hà Nội, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, Đài truyền hình Việt Nam và Hội nghệ sỹ nhiếp ảnh Việt Nam tổ chức Họp báo Ngày hội Việt Nam hạnh phúc - Vietnam Happy Fest 2025. Ngày hội sẽ diễn ra từ ngày 05 đến ngày 7/12/2025 tại Phố đi bộ Hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội). (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)

Sự kiện do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp cùng Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, Đài Truyền hình Việt Nam và Hội Nghệ sỹ Nhiếp ảnh Việt Nam tổ chức.

Việt Nam - Hạnh phức từ những điều giản dị

“Việt Nam Hạnh phúc – Happy Vietnam” là giải thưởng truyền thông về quyền con người, nơi những khoảnh khắc tươi đẹp về đất nước, con người Việt Nam được ghi lại bằng góc nhìn chân thực của hàng chục nghìn tác giả trong và ngoài nước.

Từ lần tổ chức đầu tiên năm 2023 đến nay, gần 40.000 tác phẩm gồm ảnh và đoạn phim (video clip) đã được gửi về, tạo nên kho dữ liệu quốc gia về một đất nước Việt Nam hạnh phúc được kể bởi chính nhân dân, vì nhân dân.

Năm 2025, Việt Nam ghi dấu ấn mạnh mẽ khi tăng 8 bậc, đứng 46 thế giới trong bảng xếp hạng hạnh phúc. Đây không chỉ là con số – mà là minh chứng cho năng lượng tích cực lan tỏa từ đời sống của người dân, từ những chính sách nhân văn và từ khát vọng xây dựng một đất nước công bằng, ấm no và tràn đầy yêu thương.

Không gian của sự kiện năm nay được tổ chức dọc các tuyến phố Lê Thái Tổ-Hàng Khay-Đinh Tiên Hoàng-Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, nơi mỗi bước chân sẽ đưa người tham dự đi qua 13 điểm trải nghiệm như 13 nhịp cảm xúc. Tất cả hòa thành một dòng chảy lớn, kể câu chuyện: “Hạnh phúc hiện diện trong từng khoảnh khắc nhỏ bé của đời sống Việt Nam.”

Tại khu vực Tượng đài Lý Thái Tổ, “Cây Hạnh phúc” sẽ đón nhận những lời chúc, lời tri ân, lời sẻ chia của mọi người.

Mỗi mảnh giấy treo lên như một hạt mầm của lòng tử tế, để rồi từ đó, hạnh phúc được nhân lên, lan rộng và chạm vào trái tim của tất cả mọi người.

Tại cây hạnh phúc ban tổ chức dành tặng 80.000 phần quà lưu niệm đến người dân và du khách.

Những hoạt động nối dài niềm vui

Diễu hành Việt phục “Bách hoa bộ hành” (7/12): Khoảng 800 người trong trang phục truyền thống sẽ đi qua phố cổ Hà Nội, như mang cả lịch sử nghìn năm tỏa sáng giữa hiện đại, thiết lập kỷ lục về số người mặc Việt phục diễu hành.

Workshop “Lăng kính hạnh phúc” (6-7/12): Những người yêu nghệ thuật có cơ hội lắng nghe chuyên gia, thực hành nhiếp ảnh, và tìm trong từng khung hình vẻ đẹp của cuộc sống bình dị. Tất cả sẽ cùng nhau sáng tạo, lan tỏa vẻ đẹp của nghệ thuật thị giác và gửi gắm thông điệp “Việt Nam Hạnh Phúc” đến cộng đồng, hướng tới cuộc thi ảnh và video về quyền con người Việt Nam Hạnh Phúc 2026.

Lễ khai mạc (6/12): Sự kiện được tổ chức trang trọng tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục với sự hiện diện của lãnh đạo các bộ, ban ngành – mở đầu cho hành trình 3 ngày đầy ý nghĩa.

Lễ cưới tập thể của 80 cặp đôi - “Yêu là hạnh phúc” (6/12): Đám cưới tập thể của 80 cặp đôi với chủ đề “Ngày chung đôi - Yêu là hạnh phúc” là điểm nhấn đặc biệt của Ngày hội Việt Nam Hạnh Phúc - Vietnam Happy Fesst 2025, tượng trưng cho hành trình 80 năm Độc lập - Tự do - Hạnh phúc của dân tộc.

Lễ cưới tập thể không chỉ dành cho những cặp đôi trẻ mà còn là dịp để tôn vinh các cặp đôi đã nắm tay nhau qua hàng chục năm gắn bó bởi những tình yêu Bạc, Vàng, Kim Cương của 15, 30 hay 50 năm chung sống chính là minh chứng đẹp đẽ cho sự gắn bó và thấu hiểu trong tình yêu.

Link đăng ký tham gia: https://bit.ly/49s29yY

- Lễ trao giải Happy Vietnam 2025 (6/12): Phát trực tiếp trên VTV4, tôn vinh những tác phẩm ảnh và video truyền cảm hứng nhất về hạnh phúc Việt Nam.

Đêm nhạc “Việt Nam Hạnh phúc” (7/12): Cái kết đầy cảm xúc với sự góp mặt của nhiều nghệ sỹ trẻ (ca sỹ Bùi Công Nam, ca sỹ Lâm Bảo Ngọc,...), mở cửa miễn phí cho người dân và du khách.

Việt Nam - Đất nước của lòng nhân ái và niềm tin

“Vietnam Happy Fest 2025” không chỉ là ngày hội văn hóa-nghệ thuật, mà còn là lời khẳng định rằng hạnh phúc của Việt Nam được xây nên từ hòa bình, từ tình yêu thương, từ sự đoàn kết và từ những điều bình dị nhất.

Trong từng hoạt động, chương trình cũng gửi gắm sự hướng về miền Trung - nơi tình người cả nước đang cùng sẻ chia và nâng đỡ nhau vượt qua khó khăn.

Với thành công của Vietnam Happy Fest, Việt Nam kỳ vọng tiến tới việc tổ chức “Ngày Việt Nam Hạnh phúc” thường niên - một dấu ấn văn hóa mới, mang Việt Nam trở thành điểm đến của hòa bình, hạnh phúc và nhân văn trong mắt bạn bè quốc tế./.

Theo TTXVN