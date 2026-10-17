Chung một mái ấm

Với những đứa trẻ sớm chịu cảnh mồ côi, mất mát không chỉ là sự thiếu vắng vòng tay cha mẹ mà còn là những chông chênh trên hành trình trưởng thành. Thấu hiểu điều đó, bằng sự sẻ chia và trách nhiệm với cộng đồng, Tập đoàn Đại Dũng (TP Hồ Chí Minh) đã nhận đỡ đầu hàng trăm trẻ mồ côi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh. Tập đoàn đã đồng hành cùng các cháu cả về vật chất và tinh thần.

Bữa cơm kết nối yêu thương của Tập đoàn Đại Dũng.

Năm 2022, hai anh em Lê Hùng Anh, sinh năm 2011 và Lê Nhật Ánh, sinh năm 2015 ở xã Vĩnh Lộc đã phải đối diện với nỗi đau mất bố. Mẹ đi làm xa, nên không những phải đối mặt với khoảng trống về tình cảm, hai anh em còn sớm phải học cách chia sẻ những nhọc nhằn với ông bà nội. Thấu hiểu hoàn cảnh ấy, Tập đoàn Đại Dũng đã nhận đỡ đầu bạn Hùng Anh mỗi tháng 700.000 đồng. Sự giúp đỡ thiết thực góp phần giảm bớt gánh nặng chi tiêu, tạo điều kiện để cháu có động lực vượt qua khó khăn. Hiện nay, Hùng Anh đang học Trường THPT Vĩnh Lộc, thành tích học tập của cháu luôn đứng tốp đầu của khối.

Nếu Hùng Anh được tiếp sức để vững bước đến trường thì với cháu Thạch Văn Hiếu, sinh năm 2011, ở thôn Hòa Bình, xã Tiên Trang được hỗ trợ một mái nhà ổn định lại là món quà có ý nghĩa đặc biệt. Mồ côi bố mẹ, Hiếu sống cùng ông bà ngoại già yếu có hoàn cảnh rất khó khăn. Năm 2024, Tập đoàn Đại Dũng hỗ trợ 50 triệu đồng xây dựng nhà ở cho gia đình. Ngôi nhà mới giúp ông bà và Hiếu có nơi ở vững chãi, có không gian sinh hoạt, học tập thuận tiện hơn.

Từ câu chuyện của Hùng Anh với thành tích học tập đáng tự hào đến mái nhà mới của Hiếu, có thể thấy sự hỗ trợ đúng lúc đã mở thêm cơ hội để trẻ mồ côi ổn định cuộc sống, nuôi dưỡng ước mơ, giúp các em hiểu rằng mình không đơn độc. Để nguồn lực hỗ trợ đến đúng địa chỉ, Tập đoàn Đại Dũng đã phối hợp với hội LHPN các cấp rà soát, nắm bắt thực tế đời sống của từng gia đình, từng địa phương. Hiện nay, tập đoàn đang nhận đỡ đầu 454 trẻ mồ côi tại 87 xã, phường với mức hỗ trợ từ 500 - 700 nghìn đồng mỗi tháng cho đến khi các cháu đủ 18 tuổi. Thay vì chỉ hỗ trợ vào những thời điểm nhất định, Tập đoàn Đại Dũng duy trì kinh phí hằng tháng thông qua tổ chức hội phụ nữ gửi đến các gia đình để góp phần bảo đảm ổn định điều kiện sinh hoạt, học tập cho các con.

Anh Nguyễn Văn Hùng, Chủ tịch Công đoàn Tập đoàn Đại Dũng, chia sẻ: "Với tình yêu quê hương và trách nhiệm với cộng đồng, Tập đoàn Đại Dũng không dừng lại ở hỗ trợ vật chất. Hằng năm, các con được tham gia những hoạt động gặp mặt, giao lưu, trải nghiệm; được trang bị kỹ năng sống, văn hóa giao tiếp, định hướng nghề nghiệp và kỹ năng phòng, chống đuối nước và chung những bữa cơm ấm cúng. Việc sinh hoạt tập thể đã tạo cơ hội để các con kết bạn, chia sẻ băn khoăn, nói lên ước mơ và mong muốn của mình. Những mặc cảm của các con chỉ vơi đi khi các con được lắng nghe, được tôn trọng và cảm nhận mình thực sự thuộc về một tập thể”.

Mái nhà chung ấy đang được vun đắp từ sự quan tâm bền bỉ, những lời hỏi han, động viên và trách nhiệm đồng hành. Cán bộ, người lao động của Tập đoàn Đại Dũng đã trích tiền lương hằng tháng gây quỹ giúp các cháu có động lực bước qua những thiệt thòi. Mỗi trái tim được kết nối, mỗi hoàn cảnh được nâng đỡ sẽ làm mái nhà chung thêm rộng mở, để những đứa trẻ từng chịu nhiều thiệt thòi có thêm điểm tựa, vững tin theo đuổi ước mơ hướng tới một tương lai tốt đẹp hơn.

Bài và ảnh: Lê Hà