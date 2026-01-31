Chung kết hội thi Olympic Tiếng Anh học sinh, sinh viên tỉnh Thanh Hóa lần thứ VII

Sáng 31/1, tại Trường Đại học Hồng Đức, Tỉnh đoàn Thanh Hóa phối hợp với Trung tâm ngoại ngữ Ames Thanh Hóa tổ chức chung kết hội thi Olympic Tiếng Anh học sinh, sinh viên tỉnh Thanh Hóa, lần thứ VII năm 2025.

Tham dự có đồng chí Lê Ngọc Ánh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh đoàn Thanh Hóa; đại diện Trung tâm ngoại ngữ Ames English Thanh Hóa; Trường Đại học Hồng Đức cùng các thí sinh tham dự vòng thi chung kết.

Đồng chí Lê Ngọc Ánh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh đoàn Thanh Hóa cùng các đại biểu dự chung kết hội thi.

Hội thi Olympic Tiếng Anh học sinh, sinh viên tỉnh Thanh Hóa năm 2025 được phát động từ tháng 10/2025 thu hút 22.000 thí sinh đến từ các trường THCS, THPT, Đại học, Cao đẳng trên địa bàn tỉnh tham gia. Trải qua các vòng thi cấp trường theo hình thức thi trực tuyến và trực tiếp, Ban tổ chức cuộc thi đã lựa chọn được 91 thí sinh có kết quả cao nhất tham dự vòng chung kết.

Tham gia vòng chung kết, các thí sinh đến từ các trường Đại học, Cao đẳng sẽ bốc thăm chủ đề tại buổi dự thi và thuyết trình bằng Tiếng Anh mỗi thí sinh có 1 phút chuẩn bị và không quá 3 phút để thuyết trình.

Đối với học sinh khối THCS,THPT sẽ làm bài thi kỹ năng viết học thuật về 1 chủ đề do Ban tổ chức lựa chọn, mỗi thí sinh sẽ có 40 phút để hoàn thành bài thi viết của mình. Sau phần thi viết các thí sinh, Ban tổ chức sẽ chọn ra 10 thí sinh có kết quả cao nhất để vào vòng thi thuyết trình.

Theo đánh giá của Ban Tổ chức, vòng chung kết diễn ra nghiêm túc, chất lượng; 100% thí sinh hoàn thành bài thi viết, các thí sinh tự tin thuyết trình và tranh biện tự tin, thể hiện tốt khả năng của bản thân.

Đồng chí Lê Ngọc Ánh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh đoàn Thanh Hóa trao giải Nhất cho các thí sinh xuất sắc.

Đại diện Tỉnh đoàn và Trung tâm ngoại ngữ Ames English Thanh Hóa trao giải Nhì cho các thí sinh.

Đại diện Trung tâm ngoại ngữ Ames English Thanh Hóa trao giải Ba cho các thí sinh.

Đại diện trường Đại học Hồng Đức và Trung tâm ngoại ngữ Ames English Thanh Hóa trao giải Khuyến khích cho các thí sinh.

Kết thúc hội thi, Ban tổ chức đã trao 3 giải Nhất, 5 giải Nhì, 9 giải Ba và 8 Khuyến khích cho các thí sinh xuất sắc tham gia cuộc thi.

Nguyễn Đạt