Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo tăng cường công tác tổ chức vận tải bảo đảm TTATGT dịp Tết và mùa lễ hội xuân

UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành Công văn số 2500/UBND-CNXDKH ngày 6/2/2026 về việc tăng cường công tác tổ chức vận tải bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ và mùa Lễ hội xuân năm 2026.

(Ảnh minh họa: Hoàng Đông)

Thực hiện Công điện số 10/CĐ-TTg ngày 4/2/2026 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác tổ chức vận tải bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ và mùa Lễ hội xuân năm 2026; nhằm phục vụ tốt nhu cầu đi lại của người dân, duy trì hoạt động vận tải thông suốt, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (TTATGT), hạn chế thấp nhất tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ và mùa Lễ hội xuân năm 2026; Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban ngành, đơn vị cấp tỉnh, UBND các xã, phường và các đơn vị liên quan theo chức năng nhiệm vụ được giao chủ động xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện đảm bảo theo quy định; kịp thời báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh những nội dung vượt thẩm quyền; trong đó tập trung các nhiệm vụ sau:

Quyết liệt xử lý những vi phạm là nguyên nhân chính gây tai nạn giao thông

Công an tỉnh tăng cường lực lượng, phương tiện tuần tra, kiểm soát, kiểm tra an toàn giao thông tuyến đường bộ, các phương tiện vận tải hành khách như xe ô tô khách có giường nằm hai tầng; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm TTATGT, tập trung quyết liệt xử lý những vi phạm là nguyên nhân chính gây tai nạn giao thông, như: vi phạm nồng độ cồn, tốc độ, tải trọng, đi không đúng phần đường, làn đường, đi ngược chiều, dừng, đỗ trái phép, quay đầu xe, tránh, vượt không đúng quy định... kịp thời phát hiện, ngăn chặn các vụ đua xe trái phép, tụ tập gây rối trật tự công cộng.

Tuyệt đối không để hành khách chậm về quê đón Tết do không có phương tiện vận chuyển

Sở Xây dựng tăng cường phương tiện vận tải phục vụ nhu cầu đi lại của Nhân dân, nhất là vận tải hành khách công cộng để kết nối và hỗ trợ hành khách đi lại thuận tiện tại ga đường sắt, cảng hàng không, bến xe, bến tàu, tuyệt đối không để hành khách chậm về quê đón Tết do không có phương tiện vận chuyển; không để xảy ra hiện tượng chèn ép giá, lợi dụng tăng giá không đúng quy định, phòng ngừa tai nạn giao thông dịp Tết Nguyên đán và mùa Lễ hội xuân năm 2026; tổ chức vận chuyển hàng hóa thông suốt trước, trong và sau dịp Tết, đặc biệt là các vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, biên giới và hải đảo.

Phối hợp với lực lượng chức năng ngành Công an, UBND các xã, phường và các đơn vị liên quan tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về hoạt động kinh doanh vận tải, nhất là xe hợp đồng, xe khách tuyến cố định, kiểm soát chặt chẽ việc chấp hành quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải hành khách, đặc biệt là vận tải khối lượng lớn (trong đó có xe ô tô khách có giường nằm hai tầng), các tuyến vận tải thủy từ bờ ra đảo, hoạt động du lịch trên đường thủy nội địa, vận tải khách ngang sông, dọc tuyến đường thủy nội địa và tại các nhà ga, sân bay, bến xe, cảng biển, cảng, bến thủy nội địa; việc thực hiện kê khai giá cước, niêm yết giá cước vận tải, giá vé tàu, vé xe theo quy định. Phối hợp với các lực lượng chức năng có biện pháp ngăn chặn việc vận chuyển trái phép hàng cháy nổ, hàng nguy hiểm, các sản phẩm, gia súc, gia cầm không rõ nguồn gốc và không có chứng nhận kiểm dịch y tế trên các phương tiện vận tải; chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan trong công tác kiểm dịch y tế biên giới theo hướng dẫn của ngành Y tế.

Tăng cường tuyên truyền, chỉ đạo các đơn vị kinh doanh vận tải, bến xe, cảng, bến thủy nội địa: kiên quyết không đưa phương tiện, người lái không bảo đảm điều kiện an toàn theo quy định vào kinh doanh vận tải; chú trọng phòng ngừa tai nạn giao thông ngay từ nơi xuất bến, chở đúng số người quy định, sắp xếp hàng hóa, hành khách phù hợp để không bị lệch trọng tâm, nhắc nhở hành khách thắt dây an toàn trên xe ô tô, mặc áo phao khi tham gia giao thông thủy...; giám sát chặt chẽ và yêu cầu người điều khiển phương tiện chấp hành nghiêm quy định về tốc độ, thời gian lái xe, bố trí dừng nghỉ hợp lý;

Rà soát, bảo đảm điều kiện an toàn các công trình kết cấu hạ tầng giao thông, kịp thời phát hiện, xử lý ngay các bất cập về tổ chức giao thông, bổ sung báo hiệu đường bộ (biển hạn chế tốc độ, gương cầu lồi, vạch kẻ đường, tiêu dẫn hướng, đinh phản quang...) bảo đảm khoa học, đúng quy chuẩn kỹ thuật, nhất là trên những tuyến đường miền núi, khu vực đèo dốc, trơn trượt, sương mù, tầm nhìn hạn chế. Đồng thời, có phương án tổ chức, điều tiết, phân luồng giao thông, kịp thời giải tỏa không để phát sinh ùn tắc kéo dài khi có sự cố về giao thông trên các tuyến trục chính ra vào các trung tâm đô thị, các tuyến kết nối đến nhà ga, sân bay, bến cảng và khu vực tổ chức Lễ hội xuân... nhất là trong thời điểm trước kỳ nghỉ Tết Nguyên đán.

Bảo đảm công tác cứu chữa nạn nhân tai nạn giao thông

Sở Y tế yêu cầu cơ sở khám, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh tăng cường lực lượng, phương tiện, trang thiết bị y tế, thuốc men để bảo đảm khả năng cao nhất trong việc cứu chữa nạn nhân tai nạn giao thông, giảm thiểu thiệt hại về người trong trường hợp xảy ra tai nạn giao thông.

Tăng cường thông tin hỗ trợ hướng dẫn Nhân dân đi lại trong dịp nghỉ Tết

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, trong đó chú trọng tăng cường thời lượng và nội dung tuyên truyền về TTATGT; chú trọng tuyên truyền, phổ biến pháp luật về kinh doanh vận tải, an toàn giao thông; các thông tin hỗ trợ hướng dẫn Nhân dân đi lại trong dịp nghỉ Tết; kế hoạch phục vụ vận tải; các bài học kinh nghiệm rút ra từ các vụ tai nạn giao thông vào các dịp lễ Tết các năm trước kiên trì tuyên truyền đến đội ngũ lái xe kinh doanh vận tải và người dân về thực hiện các quy tắc giao thông an toàn “Đã uống rượu, bia - không lái xe”; “Không sử dụng điện thoại khi lái xe”; “Thắt dây an toàn khi ngồi trên xe ô tô”, “Tuân thủ quy định về tốc độ”...; tuyên truyền hỗ trợ quá trình thực thi nhiệm vụ của các lực lượng chức năng làm nhiệm vụ bảo đảm TTATGT; biểu dương thông tin người tốt, việc tốt và các hành vi văn hóa giao thông tốt; thường xuyên cập nhật kịp thời tình hình tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông, các nguy cơ cao xảy ra tai nạn giao thông đường bộ, đường ngang qua đường sắt, đường thuỷ nội địa, các tuyến giao thông chính, đầu mối giao thông trọng điểm, các khu vực tổ chức các sự kiện, lễ hội.

Duy trì phát sóng bản tin “An toàn giao thông 24h”, tăng thời lượng phát sóng chuyên mục an toàn giao thông; bố trí lịch phát sóng, thời gian phát sóng phù hợp trong ngày để thông tin kịp thời tình hình TTATGT đến đông đảo người dân.

Tuyên truyền hội viên, đoàn viên, học sinh chấp hành pháp luật về TTATGT

Sở Giáo dục và Đào tạo, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh phối hợp với phụ huynh học sinh quản lý, giáo dục học sinh chấp hành pháp luật về TTATGT trong dịp nghỉ Tết, nhằm hạn chế thấp nhất vi phạm, tai nạn giao thông liên quan đến học sinh trong các ngày nghỉ tết; huy động lực lượng thanh niên tình nguyện phối hợp với các lực lượng chức năng tham gia điều tiết, hướng dẫn giao thông khi có yêu cầu.

Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh; các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức, đoàn thể và các ngành thành viên khác tăng cường công tác tuyên truyền vận động cán bộ, hội viên, đoàn viên và Nhân dân thực hiện các biện pháp phòng, tránh tai nạn giao thông khi đi xe mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện; tuân thủ các quy định về đội mũ bảo hiểm; lái xe không uống rượu, bia; đi đúng phần đường, làn đường; điều khiển xe đúng tốc độ; không tổ chức đua xe trái phép... Thực hiện nội dung cuộc vận động xây dựng văn hóa giao thông, tuyên truyền phổ biến ATGT đến cấp cơ sở, xã, phường, các cụm dân cư, tổ dân phố, xóm bản, đến các hội, chi hội, đoàn thể nhằm phối hợp thực hiện tốt công tác bảo đảm TTATGT.

UBND các xã, phường thực hiện tốt công tác bảo đảm TTATGT dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ và mùa Lễ hội xuân năm 2026 trên địa bàn theo chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, Ban ATGT tỉnh và các văn bản khác có liên quan.

Triển khai đồng bộ các biện pháp bảo đảm TTATGT; phối hợp với các cơ quan chức năng, các tổ chức đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức trách nhiệm của toàn dân tham gia bảo đảm trật tự an ninh, an toàn xã hội và TTATGT trên địa bàn quản lý.

Lực lượng chức năng cấp xã tăng cường tuần tra, kiểm soát,

Chỉ đạo các lực lượng chức năng trên địa bàn xã, phường tăng cường tuần tra, kiểm soát, kiểm tra, xử lý nghiêm theo quy định đối với các hành vi vi phạm tại khu vực trung tâm đô thị, bến xe, sân bay, khách sạn, điểm du lịch, nơi xe cá nhân trá hình xe kinh doanh vận tải thường xuyên đón trả khách; xe khách dừng, đỗ đón, trả khách không đúng quy định; kiên quyết xử lý dứt điểm các bãi trông giữ phương tiện, bãi đỗ xe tạm, địa điểm kinh doanh, văn phòng giao dịch có tổ chức đón trả khách không đúng quy định.

Đảm bảo công tác ứng trực và phối hợp thực hiện công tác cứu hộ cứu nạn, xử lý kịp thời các tình huống khi xảy ra mất ATGT. Thiết lập và công bố số điện thoại đường dây nóng trên các phương tiện truyền thông địa phương để tiếp nhận, giải quyết kịp thời các thông tin về tình hình ATGT; báo cáo kịp thời khi xảy ra tai nạn giao thông nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng.

Công bố số điện thoại đường dây nóng về bảo đảm TTATGT

Về công tác báo cáo, Chủ tịch UBDN tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, đơn vị theo chức năng nhiệm vụ được giao, công bố số điện thoại đường dây nóng về bảo đảm TTATGT để tiếp nhận, kịp thời xử lý các phản ánh của người dân trong dịp nghỉ lễ; phân công đầu mối có thẩm quyền, bố trí nguồn lực để tổ chức trực theo chế độ 24/7; báo cáo tình hình bảo đảm TTATGT trong 9 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ, từ ngày 14/2/2026 đến hết ngày 22/2/2026 (tức từ ngày 27 tháng Chạp năm Ất Tỵ đến hết mùng 6 tháng Giêng năm Bính Ngọ) về Văn phòng Ban ATGT tỉnh, Sở Xây dựng, Công an tỉnh để theo dõi, tổng hợp.

Giao Sở Xây dựng, Văn phòng Ban ATGT tỉnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan, tổng hợp báo cáo tình hình TTATGT trong 9 ngày nghỉ lễ, tham mưu cho lãnh đạo Ban ATGT tỉnh báo cáo cấp có thẩm quyền theo yêu cầu.

