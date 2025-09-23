Chủ tịch nước Lương Cường: Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nhân dân yêu chuộng hòa bình Mỹ

Chiều 22/9 giờ địa phương tại New York, Chủ tịch nước Lương Cường đã có cuộc gặp mặt với bạn bè, đối tác lâu năm, nhân dân tiến bộ Mỹ.

Chủ tịch nước Lương Cường với các đại biểu.

Cuộc gặp diễn ra nhân dịp Chủ tịch nước Lương Cường tham dự các hoạt động của Tuần lễ cấp cao Đại hội đồng LHQ khoá 80 và làm việc tại Mỹ.

Sự kiện do Đại sứ quán Việt Nam tại Mỹ, Phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc và Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam phối hợp tổ chức.

Hình mẫu về hàn gắn, hòa giải

Tham dự sự kiện có đông đảo những người bạn đến từ nhiều bang của nước Mỹ, đại diện tiêu biểu cho hàng nghìn bạn bè Mỹ yêu mến Việt Nam, ủng hộ Việt Nam trong cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước trước đây, tham gia giải quyết hậu quả chiến tranh, thúc đẩy bình thường hóa và phát triển quan hệ, cũng như trong công cuộc xây dựng, phát triển đất nước hiện nay.

Tại buổi gặp gỡ, những người bạn đối tác lâu năm, nhân dân tiến bộ Mỹ đã phát biểu ý kiến, chia sẻ những câu chuyện xúc động trong hoạt động ủng hộ Việt Nam.

Các đại biểu cũng xúc động nhắc lại những kỷ niệm tốt đẹp khi trở lại thăm Việt Nam, tin tưởng Việt Nam sẽ có vị thế, uy tín ngày càng cao trên thế giới, góp phần thúc đẩy hòa bình thế giới.

Phát biểu tại sự kiện, Chủ tịch nước Lương Cường khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn ghi nhớ, trân trọng tình cảm thân thiết, sự giúp đỡ và ủng hộ quý báu của bạn bè và nhân dân yêu chuộng hòa bình Mỹ dành cho nhân dân Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước trước đây, cũng như trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay.

Chủ tịch nước Lương Cường phát biểu.

Chủ tịch nước xúc động nhắc lại hình ảnh những công dân Mỹ yêu chuộng hòa bình như chị Merle Ratner, anh Morrison và nhiều bạn bè Mỹ trong phong trào ủng hộ cuộc đấu tranh chính nghĩa của Việt Nam, thúc đẩy kết thúc chiến tranh, lập lại hòa bình tại Việt Nam hay các tổ chức cựu chiến binh Mỹ và nhiều cá nhân đã vượt qua mặc cảm quá khứ, trở lại Việt Nam để hàn gắn vết thương chiến tranh, chung tay tìm kiếm quân nhân mất tích, hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam, rà phá bom mìn.

Với tinh thần “Gác lại quá khứ, vượt qua khác biệt, hướng tới tương lai” qua 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, Chủ tịch nước cho biết quan hệ Việt Nam - Mỹ đã có những bước phát triển vượt bậc, Việt Nam trở thành đối tác thương mại quan trọng của Mỹ.

Chủ tịch nước khẳng định việc nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược toàn diện vào tháng 9-2023 là mốc son trong quan hệ hai nước, đưa quan hệ Việt Nam - Mỹ đã trở thành hình mẫu về hàn gắn, hòa giải trong quan hệ quốc tế.

Ông nhấn mạnh trong khuôn khổ quan hệ mới, đối ngoại nhân dân là một trong lĩnh vực quan trọng của quan hệ Việt Nam - Mỹ.

Thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực nòng cốt

Chủ tịch nước Lương Cường gặp gỡ những người bạn, nhân dân tiến bộ Mỹ.

Chia sẻ về việc Việt Nam sẽ tổ chức Đại hội Đảng lần thứ XIV vào đầu năm 2026, Chủ tịch nước cho biết sự kiện đó là dấu mốc quan trọng trong thời điểm lịch sử mới, kỷ nguyên mới trên con đường phát triển đất nước.

Chủ tịch nước đề nghị các tổ chức, cá nhân hai nước tăng cường trao đổi, tiếp xúc dưới các hình thức linh hoạt; mong các bạn bè, đối tác Mỹ phát huy vai trò cầu nối, kết nối các doanh nghiệp, địa phương hai bên, thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực nòng cốt và đột phá về kinh tế, thương mại, đầu tư, đặc biệt là về khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo.

Ông cũng đề nghị bạn bè, đối tác Mỹ tiếp tục ủng hộ và đóng góp cho công tác khắc phục hậu quả chiến tranh như xử lý các khu vực nhiễm chất độc da cam, bom mìn vật liệu chưa nổ; hỗ trợ nạn nhân chất độc hóa học, chất độc dioxin và bom mìn; hỗ trợ thu thập thông tin giúp đẩy nhanh tiến trình tìm kiếm, quy tập hài cốt bộ đội Việt Nam trong diện mất tích; đồng thời khẳng định Việt Nam cam kết nỗ lực cao nhất trong hợp tác với phía Mỹ nhằm tìm kiếm, hồi hương hài cốt quân nhân Mỹ trong chiến tranh tại Việt Nam (MIA).

Trao đổi một số thông tin về những định hướng quan trọng, Chủ tịch nước nhấn mạnh Việt Nam ngày hôm nay là đất nước phát triển năng động, điểm đến đầu tư an toàn và hấp dẫn của các nhà đầu tư nước ngoài, khẳng định nhân dân Việt Nam luôn yêu chuộng hòa bình, thân thiện và mến khách; dân tộc Việt Nam tự cường, nỗ lực vươn mình trên con đường phát triển, vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Chủ tịch nước mong muốn các bạn bè, đối tác Mỹ tiếp tục đóng góp cho sự phát triển của Việt Nam và mối quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Mỹ.

Theo VGP