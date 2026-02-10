Hotline: 0822.173.636   |

Đời sống - Xã hội

Chủ tịch Hội LHPN tỉnh thăm, tặng quà nữ Anh hùng LLVTND và nguyên lãnh đạo Hội qua các thời kỳ

Lê Hà
(Baothanhhoa.vn) - Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, ngày 10/2, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Lương Thị Hạnh đã đến thăm, tặng quà nữ Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân (LLVTND) Ngô Thị Tuyển và gặp mặt, tặng quà 17 cán bộ nguyên lãnh đạo Hội LHPN tỉnh qua các thời kỳ.

Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Lương Thị Hạnh thăm, chúc Tết Anh hùng LLVTND Ngô Thị Tuyển.

Thăm và chúc Tết nữ Anh hùng LLVTND Ngô Thị Tuyển (phường Hàm Rồng), thay mặt cán bộ, hội viên, phụ nữ các dân tộc trong tỉnh, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Lương Thị Hạnh đã ân cần thăm hỏi, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những đóng góp to lớn của bà trong cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc. Đồng thời, mong muốn bà tiếp tục đồng hành cùng tổ chức Hội, truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ, cán bộ, hội viên phụ nữ phát huy truyền thống yêu nước, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Nhân dịp này, Hội LHPN tỉnh đã đến thăm, chúc Tết và tặng quà 17 đồng chí nguyên lãnh đạo Hội LHPN tỉnh qua các thời kỳ.

