Chủ tịch Cuba: Rà soát, cập nhật phương án chuyển sang thiết quân luật trong tình huống khẩn cấp

Chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel Bermudez ngày 5/2 cho biết, Chính phủ nước này đã rà soát và cập nhật các kế hoạch liên quan khả năng chuyển trạng thái quốc gia sang thiết quân luật trong trường hợp xuất hiện nguy cơ bị tấn công từ bên ngoài, nhấn mạnh đây là bước chuẩn bị mang tính phòng ngừa.

Chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel Bermudez. Ảnh: Sputnik.

Phát biểu tại họp báo, nhà lãnh đạo Cuba cho biết, nước này không gây ra mối đe dọa nào đối với Mỹ, và mặc dù có hợp tác với các quốc gia khác trong lĩnh vực quốc phòng, nhưng nước này không cho phép đặt bất kỳ căn cứ quân sự nước ngoài nào trên lãnh thổ của mình. Chủ tịch Cuba nói: “Học thuyết quân sự của chúng tôi không bao hàm bất kỳ hình thức xâm lược nào đối với bất kỳ quốc gia nước ngoài nào. Chúng tôi không tạo ra mối đe dọa đối với Mỹ”, đồng thời tái khằng định học thuyết quân sự của Cuba hoàn toàn mang tính phòng vệ. Ngoài ra, ông tuyên bố Chính phủ Cuba sẵn sàng tiến hành đối thoại với Mỹ về bất kỳ vấn đề nào, với điều kiện không có các biện pháp gây sức ép.

Theo Chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel Bermudez, cuối tuần qua, Hội đồng Quốc phòng Quốc gia đã họp để phân tích và thông qua các kế hoạch, biện pháp liên quan quá trình chuyển sang thiết quân luật khi cần thiết. Hoạt động này được đặt trong tổng thể công tác chuẩn bị quốc phòng của Cuba, gắn với quan điểm chiến lược về “chiến tranh nhân dân” – học thuyết quốc phòng được Havana duy trì trong nhiều năm. Các phương án ứng phó của các cơ quan thuộc Hội đồng Quốc phòng Quốc gia đã được rà soát, điều chỉnh và làm rõ thêm. Việc cập nhật được tiến hành trên cơ sở đánh giá môi trường an ninh quốc tế, cũng như tham chiếu kinh nghiệm rút ra từ các xung đột quốc tế gần đây, nhằm bảo đảm khả năng phối hợp, chỉ huy và điều hành trong các tình huống khẩn cấp.

Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Cuba khẳng định việc công khai thông tin về cuộc họp không đồng nghĩa với việc nước này đã áp dụng thiết quân luật. Theo ông, đây là hoạt động chuẩn bị thường xuyên của hệ thống quốc phòng – an ninh, nhằm bảo đảm đất nước sẵn sàng ứng phó trước các kịch bản bất lợi có thể phát sinh. Chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel Bermudez cho biết Cuba tiếp tục theo dõi sát diễn biến tình hình quốc tế và khu vực.

Lực lượng đặc nhiệm tuần tra trên Đại lộ Prado, Havana, Cuba. Ảnh: CNBC.

Thông tin trên của nhà lãnh đạo Cuba được đưa ra trong bối cảnh môi trường an ninh toàn cầu có nhiều diễn biến phức tạp, khiến nhiều quốc gia tăng cường rà soát các phương án bảo đảm an ninh và năng lực phòng vệ.

Thanh Giang

Nguồn: Tass, Sputnik.