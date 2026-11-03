Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Phạm Thị Thanh Thủy tiếp xúc cử tri các địa phương

Sáng 3/11, tại xã Hoa Lộc, Tổ đại biểu HĐND tỉnh gồm các đại biểu: Phạm Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Yên Tuấn Hưng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hoa Lộc; Lê Thị Hương, Phó Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh, đã tiếp xúc cử tri 5 xã: Hoa Lộc, Vạn Lộc, Triệu Lộc, Hậu Lộc và Đông Thành trước Kỳ họp thường lệ cuối năm 2026, HĐND tỉnh khóa XIX.

Toàn cảnh hội nghị.

Tại hội nghị, đại diện Tổ đại biểu HĐND tỉnh đã thông tin đến cử tri dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thường lệ cuối năm 2026; tình hình phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh 9 tháng, ước thực hiện cả năm 2026 và định hướng phát triển năm 2027 của tỉnh. Đồng thời, thông báo kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa XIX.

Các đại biểu dự hội nghị.

Cử tri các xã bày tỏ vui mừng, phấn khởi trước những kết quả mà tỉnh Thanh Hóa đạt được thời gian qua; đồng thời kiến nghị nhiều vấn đề liên quan đến đời sống dân sinh và phát triển kinh tế - xã hội tại cơ sở.

Các ý kiến tập trung đề nghị tỉnh quan tâm chính sách hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội và điều chỉnh phụ cấp phù hợp đối với cán bộ không chuyên trách ở thôn, cán bộ các hội, đoàn thể.

Quan tâm đầu tư, nâng cấp hệ thống giao thông, thủy lợi, kênh mương phục vụ sinh hoạt, sản xuất.

Cử tri cũng kiến nghị bố trí biển báo, đèn tín hiệu giao thông trên tuyến Quốc lộ 10, đường ven biển, tỉnh lộ 526B và tại các điểm thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông; đầu tư xây dựng các tuyến đường kết nối giữa các xã.

Cử tri xã Vạn Lộc kiến nghị.

Cử tri xã Vạn Lộc đề nghị tỉnh có cơ chế điều tiết nguồn kinh phí thường xuyên hằng năm hỗ trợ địa phương xử lý, bảo vệ môi trường; sớm có chủ trương đầu tư xây dựng thêm phòng học cho Trường THPT Hậu Lộc 4, đáp ứng nhu cầu dạy và học.

Cử tri xã Triệu Lộc kiến nghị tỉnh ban hành hướng dẫn cụ thể về xác định nguồn gốc, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với các trường hợp đất giao trái thẩm quyền, đất rừng, đất ao; có chính sách hỗ trợ phù hợp đối với người dân đã trồng, chăm sóc và bảo vệ rừng khi Nhà nước chuyển đổi mục đích sử dụng rừng tại địa phương.

Đồng thời, đề nghị đầu tư nhà máy xử lý rác thải đáp ứng nhu cầu thực tế; có giải pháp để giáo viên đủ điều kiện nghỉ hưu theo chế độ 154 được nghỉ hưu theo nguyện vọng.

Cử tri xã Triệu Lộc kiến nghị.

Cử tri xã Hậu Lộc đề nghị có hướng dẫn cụ thể, thống nhất về việc quản lý, sử dụng, sửa chữa cơ sở vật chất, tài sản công dôi dư và sử dụng nguồn thu từ cho thuê nhà, đất dôi dư. Đồng thời, kiến nghị cơ chế hỗ trợ địa phương khảo sát, kiên cố hóa hai bên bờ sông Trà Giang, tạo cảnh quan xanh, sạch, đẹp.

Cử tri xã Hoa Lộc đề nghị tiếp tục có chính sách tái cơ cấu ngành nông nghiệp, tạo động lực để người dân sản xuất, hạn chế tình trạng bỏ hoang ruộng, đất. Cử tri cũng mong muốn trong quá trình rà soát, xây dựng lại nhà văn hóa sau sắp xếp, giữ lại nhà văn hóa thôn gắn với đình làng Bái Chung làm nơi sinh hoạt chung...

Thay mặt Tổ đại biểu HĐND tỉnh, đại biểu Phạm Thị Thanh Thủy ghi nhận tinh thần trách nhiệm, những ý kiến tâm huyết, sát thực tiễn của cử tri.

Đại biểu nhấn mạnh, các kiến nghị về cơ chế, chính sách đối với cán bộ cơ sở, quy định và cơ chế vận hành chính quyền cấp xã, hạ tầng giao thông, thủy lợi, kênh mương, đều là những vấn đề thiết thực, cần được quan tâm giải quyết nhằm tháo gỡ khó khăn, tạo động lực phát triển cho các địa phương.

Đại biểu Phạm Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị.

Đối với các kiến nghị thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh và Trung ương, Tổ đại biểu HĐND tỉnh sẽ tổng hợp đầy đủ, chuyển đến các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết và trả lời cử tri theo quy định.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Phạm Thị Thanh Thủy đề nghị các địa phương tiếp thu các ý kiến của cử tri, chủ động rà soát, xác định những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp thôn và vận hành chính quyền địa phương 2 cấp. Những nội dung vượt thẩm quyền cần kịp thời báo cáo, đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét, tháo gỡ.

Thùy Linh