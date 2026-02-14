Chủ động ứng phó với rét đậm, gió mạnh trên biển và các tình huống thiên tai trong dịp Tết Nguyên đán

Hotline: 0822.173.636   |

(Baothanhhoa.vn) - Trước dự báo từ ngày 17 đến 19/2/2026, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa trời rét, vùng núi có khả năng xảy ra rét đậm; trên biển xuất hiện gió Đông Bắc mạnh, sóng lớn, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Thanh Hóa đã có công văn số 25/CV-PTDS ngày 14/2/2026 đề nghị các sở, ngành, địa phương và đơn vị liên quan khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó, hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra.

Ảnh minh họa: TTXVN

Theo bản tin của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, trong thời gian nêu trên, nhiệt độ phổ biến 16–19°C, vùng núi có nơi dưới 15°C. Từ sáng 17/2, tại vịnh Bắc Bộ gió Đông Bắc cấp 5–6, giật cấp 7–8; khu vực Bắc Biển Đông gió cấp 6–7, giật cấp 8–9; một số vùng biển khác có gió mạnh, giật cấp cao.

Để chủ động ứng phó rét đậm và gió mạnh trên biển trong dịp Tết Nguyên đán, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh yêu cầu các đơn vị theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, kịp thời triển khai phương án phòng, chống; thường xuyên báo cáo về Văn phòng Chỉ huy Phòng chống thiên tai tỉnh khi có tình huống phát sinh.

Đối với rét đậm, các địa phương tăng cường thông tin, hướng dẫn Nhân dân các biện pháp bảo vệ sức khỏe; lưu ý không sử dụng bếp than sưởi ấm trong phòng kín để phòng tránh rủi ro gây thiệt hại về người. Đồng thời tuyên truyền, hướng dẫn các hộ chăn nuôi che chắn chuồng trại, dự trữ thức ăn, giữ ấm và phòng dịch cho vật nuôi; có biện pháp bảo đảm an toàn sản xuất đối với lúa, rau màu và cây trồng khác.

Đối với gió mạnh trên biển, các sở, ngành liên quan và địa phương ven biển theo dõi sát cảnh báo, dự báo; kịp thời thông báo cho thuyền trưởng, chủ phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển để chủ động phòng tránh, điều chỉnh kế hoạch sản xuất, bảo đảm an toàn người và tài sản; duy trì thông tin liên lạc để xử lý tình huống xấu có thể xảy ra.

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh cũng đề nghị Đài Khí tượng thủy văn tỉnh tăng cường dự báo, cảnh báo và thông tin kịp thời; Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa, Đài Thông tin Duyên hải Thanh Hóa và hệ thống thông tin cơ sở đẩy mạnh tuyên truyền về diễn biến thời tiết, thiên tai và kỹ năng ứng phó để người dân chủ động phòng tránh, giảm thiểu thiệt hại. Các đơn vị tổ chức trực ban 24/24 giờ, thường xuyên báo cáo theo quy định.

LP

#Ứng phó #Rét đậm #Thanh hóa #trên biển #Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn #Gió mạnh #khu vực Bắc biển Đông #Tết nguyên đán #Địa phương #Thiệt hại

 Thời tiết

