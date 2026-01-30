Chủ động phòng chống đói, rét cho đàn vật nuôi

Thời tiết rét đậm, rét hại, diễn biến phức tạp và kéo dài gây nhiều khó khăn cho hoạt động sản xuất nông nghiệp, đặc biệt là chăn nuôi. Trước tình hình đó, các cấp, ngành và địa phương trong tỉnh đã chủ động triển khai đồng bộ nhiều giải pháp phòng, chống rét và dịch bệnh nhằm bảo vệ đàn vật nuôi, hạn chế thấp nhất thiệt hại cho người dân.

Người dân xã Tam Chung chuẩn bị thức ăn cho đàn gia súc trong mùa rét.

Tại xã Vạn Xuân rét đậm, rét hại kéo dài tác động trực tiếp đến hoạt động chăn nuôi. Trước tình hình đó, UBND xã chỉ đạo các thôn tuyên truyền để người dân chủ động gia cố, che chắn chuồng trại, dự trữ thức ăn và khử trùng tiêu độc chuồng trại, bảo đảm an toàn cho đàn gia súc, gia cầm trong mùa giá rét.

Gia đình ông Nguyễn Hữu Năm ở thôn Hang Cáu có 3 con bò và hàng trăm con vịt. Ngày thường, với đàn vật nuôi gia đình ông chăn thả khu vực đồi, sông suối gần nhà. Tuy nhiên, những ngày qua thời tiết giá lạnh, gia đình ông đã chủ động các giải pháp để bảo đảm an toàn. Ông Năm cho biết: “Đối với vật nuôi, đặc biệt là gia súc lớn (trâu, bò) và gia cầm non, nhiệt độ xuống thấp không chỉ làm giảm sức đề kháng mà còn là tác nhân trực tiếp gây ra các bệnh về đường hô hấp, tiêu hóa và truyền nhiễm. Do đó, từ kinh nghiệm tích lũy và tuyên truyền của địa phương, gia đình đã chuẩn bị thức ăn những ngày rét mướt. Đồng thời, nuôi nhốt trong chuồng trại có che chắn để tránh gió lùa và thực hiện tiêm phòng đầy đủ các loại vắc-xin theo khuyến cáo”.

Do rét đậm, rét hại kèm mưa và gió rét, sức đề kháng của đàn vật nuôi giảm, nguy cơ phát sinh dịch bệnh tăng cao. Ngành nông nghiệp khuyến cáo các địa phương, nhất là khu vực miền núi tiếp tục tăng cường kiểm tra, hướng dẫn người dân che chắn, giữ ấm chuồng trại, cung cấp đủ thức ăn, nước uống, bổ sung khoáng, vitamin; không thả rông trâu bò khi nhiệt độ xuống dưới 12 độ C, chủ động nuôi nhốt và dự trữ thức ăn.

Trưởng phòng Kinh tế xã Vạn Xuân Vi Mạnh Hùng, cho biết: “UBND xã đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo đến các thôn và bà con nông dân, đặc biệt là các hộ chăn nuôi về công tác phòng chống đói rét cho đàn gia súc, gia cầm; thông qua các hội nghị tuyên truyền của xã, trên mạng zalo cộng đồng của thôn và quán triệt của cán bộ được giao phụ trách thôn, bản về công tác phòng, chống đói rét cho đàn gia súc gia cầm trên địa bàn xã”.

Xã Tân Tiến có hơn 49.000 con gia súc, gia cầm. Trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt những ngày qua đàn gia súc, gia cầm của địa phương vẫn ổn định. Chủ tịch UBND xã Mai Văn Tài, cho biết: "Ngay từ đầu mùa rét năm nay, UBND xã đã chỉ đạo cán bộ chuyên môn và các thôn tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người dân dự trữ thức ăn, che chắn chuồng trại, giữ ấm cho đàn vật nuôi. Với đặc điểm giáp biển nên nền nhiệt độ của địa phương thấp hơn các vùng lân cận, song nhờ chủ động triển khai sớm các biện pháp, đến nay xã chưa ghi nhận trường hợp gia súc chết do đói, rét”.

Theo thống kê, tỉnh Thanh Hóa hiện có 31,6 triệu con gia súc, gia cầm. Những năm gần đây, ý thức, trình độ chăn nuôi của người dân đã được nâng lên rõ rệt, song trong điều kiện thời tiết lạnh kéo dài, nếu không thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống đói, rét và dịch bệnh thì vẫn tiềm ẩn nguy cơ thiệt hại đối với người chăn nuôi.

Nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại do rét đậm và rét hại gây ra đối với cây trồng, vật nuôi, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã chỉ đạo các địa phương xây dựng và triển khai kế hoạch phòng, chống đói, rét cho vật nuôi phù hợp với điều kiện thực tế.

Phó Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y Thanh Hóa Tống Văn Giáp, cho biết: "Để chủ động phòng, chống đói rét cho đàn vật nuôi, ngành đã chỉ đạo các địa phương hướng dẫn người dân thường xuyên theo dõi cập nhật diễn biến thời tiết để có biện pháp ứng phó trong công tác phòng chống đói rét. Hướng dẫn người dân củng cố chuồng trại chắc chắn, đảm bảo cao ráo, kín gió, không dột; thường xuyên vệ sinh, tiêu độc, khử trùng chuồng trại. Đồng thời, cung cấp đầy đủ thức ăn, nước uống sạch, bổ sung vitamin, khoáng chất để nâng cao sức đề kháng cho vật nuôi; tiêm đầy đủ các loại vắc-xin cho gia súc, gia cầm theo quy định và chủ động phòng chống một số loại bệnh trong mùa giá rét để bảo đảm an toàn dịch bệnh. Việc chủ động phòng, chống đói rét cho đàn vật nuôi từ sớm sẽ giúp người dân hạn chế tối đa thiệt hại, đảm bảo nguồn thu nhập và sinh kế ổn định, góp phần phát triển ngành chăn nuôi bền vững”.

Bài và ảnh: Lê Hòa