Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh thăm, chúc Tết các xã và đơn vị lực lượng vũ trang vùng biên Mường Lát

Sáng 6/2, Đoàn công tác của tỉnh do Thiếu tướng Vũ Văn Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh làm trưởng đoàn đã thăm, chúc Tết và làm việc với 8 xã: Mường Lát, Trung Lý, Quang Chiểu, Nhi Sơn, Mường Chanh, Mường Lý, Tam Chung, Pù Nhi; Đoàn Kinh tế Quốc phòng 5 và các đồn biên phòng đóng trên địa bàn huyện Mường Lát cũ.

Thiếu tướng Vũ Văn Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh làm việc với 8 xã và các đơn vị lực lượng vũ trang đóng quân trên địa bàn huyện Mường Lát cũ.

Tham gia đoàn có đại diện Sở Nông nghiệp và Môi trường; Công an tỉnh; Sở Dân tộc và Tôn giáo.

Thiếu tướng Vũ Văn Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS phát biểu tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, sau khi nghe lãnh đạo các xã báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, đồng chí Thiếu tướng Vũ Văn Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh ghi nhận, biểu dương những kết quả mà các xã đã đạt được trong năm 2025.

Thiếu tướng Vũ Văn Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh thăm hỏi, tặng quà gia đình chính sách xã Mường Lát.

Đồng chí đề nghị cấp ủy, chính quyền các xã tiếp tục quan tâm chăm lo đời sống các gia đình chính sách và các đối tượng yếu thế; thường xuyên nắm bắt tình hình đời sống Nhân dân, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn để kịp thời xử lý tình huống phát sinh, bảo đảm mọi người dân đều được vui xuân, đón Tết an toàn. Đồng thời, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, đặc biệt là tập trung cho công tác bầu cử ĐBQH khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Thiếu tướng Vũ Văn Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh trao quà cho các lực lượng công an, quân sự, biên phòng.

Thiếu tướng Vũ Văn Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS trao quà cho các xã thuộc huyện Mường Lát cũ.

Bộ CHQS tỉnh trao quà cho Ban Chỉ huy Quân sự các xã trên địa bàn huyện Mường Lát cũ.

Lực lượng công an, quân sự, biên phòng cần duy trì trực 24/24, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đặc biệt là công tác bảo đảm an ninh trật tự, củng cố quốc phòng, giữ gìn đường biên, mốc giới quốc gia và làm tốt công tác đối ngoại với nước bạn Lào. Đồng chí Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh đề nghị cán bộ, chiến sĩ các đơn vị tiếp tục phát huy truyền thống, tăng cường phối hợp với cấp ủy đảng, chính quyền địa phương tiếp tục tuyên truyền, vận động giúp người dân nắm vững chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phát triển kinh tế gắn với giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới; cán bộ, chiến sĩ các đơn vị cần nêu cao tinh thần cảnh giác, xây dựng phương án đảm bảo an ninh trật tự trong dịp tết Nguyên đán.

Trước đó, tại nghĩa trang liệt sĩ xã Mường Lát, đoàn công tác đã dâng hoa, dâng hương, bày tỏ lòng thành kính, biết ơn sâu sắc đối với công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Hoàng Lan