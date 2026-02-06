Hotline: 0822.173.636   |

Tin mới

  • Nền tảng số

TRANG ĐIỆN TỬ VĂN HÓA & ĐỜI SỐNG

Thời sự

Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh thăm, chúc Tết các xã và đơn vị lực lượng vũ trang vùng biên Mường Lát

Hoàng Lan
Theo dõi Thanh Hóa online trên Google News

(Baothanhhoa.vn) - Sáng 6/2, Đoàn công tác của tỉnh do Thiếu tướng Vũ Văn Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh làm trưởng đoàn đã thăm, chúc Tết và làm việc với 8 xã: Mường Lát, Trung Lý, Quang Chiểu, Nhi Sơn, Mường Chanh, Mường Lý, Tam Chung, Pù Nhi; Đoàn Kinh tế Quốc phòng 5 và các đồn biên phòng đóng trên địa bàn huyện Mường Lát cũ.

Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh thăm, chúc Tết các xã và đơn vị lực lượng vũ trang vùng biên Mường Lát

Sáng 6/2, Đoàn công tác của tỉnh do Thiếu tướng Vũ Văn Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh làm trưởng đoàn đã thăm, chúc Tết và làm việc với 8 xã: Mường Lát, Trung Lý, Quang Chiểu, Nhi Sơn, Mường Chanh, Mường Lý, Tam Chung, Pù Nhi; Đoàn Kinh tế Quốc phòng 5 và các đồn biên phòng đóng trên địa bàn huyện Mường Lát cũ.

Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh thăm, chúc Tết các xã và đơn vị lực lượng vũ trang vùng biên Mường Lát

Thiếu tướng Vũ Văn Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh làm việc với 8 xã và các đơn vị lực lượng vũ trang đóng quân trên địa bàn huyện Mường Lát cũ.

Tham gia đoàn có đại diện Sở Nông nghiệp và Môi trường; Công an tỉnh; Sở Dân tộc và Tôn giáo.

Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh thăm, chúc Tết các xã và đơn vị lực lượng vũ trang vùng biên Mường Lát

Thiếu tướng Vũ Văn Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS phát biểu tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, sau khi nghe lãnh đạo các xã báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, đồng chí Thiếu tướng Vũ Văn Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh ghi nhận, biểu dương những kết quả mà các xã đã đạt được trong năm 2025.

Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh thăm, chúc Tết các xã và đơn vị lực lượng vũ trang vùng biên Mường Lát

Thiếu tướng Vũ Văn Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh thăm hỏi, tặng quà gia đình chính sách xã Mường Lát.

Đồng chí đề nghị cấp ủy, chính quyền các xã tiếp tục quan tâm chăm lo đời sống các gia đình chính sách và các đối tượng yếu thế; thường xuyên nắm bắt tình hình đời sống Nhân dân, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn để kịp thời xử lý tình huống phát sinh, bảo đảm mọi người dân đều được vui xuân, đón Tết an toàn. Đồng thời, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, đặc biệt là tập trung cho công tác bầu cử ĐBQH khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh thăm, chúc Tết các xã và đơn vị lực lượng vũ trang vùng biên Mường Lát

Thiếu tướng Vũ Văn Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh trao quà cho các lực lượng công an, quân sự, biên phòng.

Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh thăm, chúc Tết các xã và đơn vị lực lượng vũ trang vùng biên Mường Lát

Thiếu tướng Vũ Văn Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS trao quà cho các xã thuộc huyện Mường Lát cũ.

Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh thăm, chúc Tết các xã và đơn vị lực lượng vũ trang vùng biên Mường Lát

Bộ CHQS tỉnh trao quà cho Ban Chỉ huy Quân sự các xã trên địa bàn huyện Mường Lát cũ.

Lực lượng công an, quân sự, biên phòng cần duy trì trực 24/24, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đặc biệt là công tác bảo đảm an ninh trật tự, củng cố quốc phòng, giữ gìn đường biên, mốc giới quốc gia và làm tốt công tác đối ngoại với nước bạn Lào. Đồng chí Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh đề nghị cán bộ, chiến sĩ các đơn vị tiếp tục phát huy truyền thống, tăng cường phối hợp với cấp ủy đảng, chính quyền địa phương tiếp tục tuyên truyền, vận động giúp người dân nắm vững chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phát triển kinh tế gắn với giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới; cán bộ, chiến sĩ các đơn vị cần nêu cao tinh thần cảnh giác, xây dựng phương án đảm bảo an ninh trật tự trong dịp tết Nguyên đán.

Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh thăm, chúc Tết các xã và đơn vị lực lượng vũ trang vùng biên Mường Lát

Trước đó, tại nghĩa trang liệt sĩ xã Mường Lát, đoàn công tác đã dâng hoa, dâng hương, bày tỏ lòng thành kính, biết ơn sâu sắc đối với công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Hoàng Lan

Từ khóa:

#xã Mường Lát #Bộ chqs tỉnh #Mường Chanh #Quang Chiểu #Mường Lý #Nhi Sơn

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Thời tiết

Các tin đã đưa

Tin cùng chuyên mục

Thường trực Tỉnh ủy gặp mặt nguyên lãnh đạo tỉnh, cán bộ lão thành cách mạng nhân dịp Tết Nguyên đán 2026

Thường trực Tỉnh ủy gặp mặt nguyên lãnh đạo tỉnh, cán bộ lão thành cách mạng nhân dịp Tết Nguyên đán 2026

Thời sự
(Baothanhhoa.vn) - Phát biểu tại buổi gặp mặt, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh bày tỏ mong muốn các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh, cán bộ lão thành cách mạng tiếp tục quan tâm, ủng hộ và đóng góp công sức, trí tuệ, cùng Đảng bộ, chính quyền và các tầng lớp Nhân dân...
[Infographics] - Nhiều điểm mới quan trọng tại cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031

[Infographics] - Nhiều điểm mới quan trọng tại cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031

Thời sự
(Baothanhhoa.vn) - Cuộc bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031 là sự kiện chính trị trọng đại của đất nước. Cuộc bầu cử lần này có nhiều điểm mới so với những lần trước như: ấn định ngày bầu cử sớm (15/3/2026), rút ngắn quy trình bầu cử từ...
Thường trực Tỉnh ủy gặp mặt đội ngũ trí thức, báo chí, văn nghệ sĩ và các lực lượng tiêu biểu

Thường trực Tỉnh ủy gặp mặt đội ngũ trí thức, báo chí, văn nghệ sĩ và các lực lượng tiêu biểu

Thời sự
(Baothanhhoa.vn) - Nhân dịp Tết nguyên đán Bính Ngọ 2026, sáng 6/2, Thường trực Tỉnh ủy Thanh Hoá tổ chức gặp mặt thân mật đại biểu văn nghệ sĩ, cơ quan báo chí - xuất bản, trí thức, nhà khoa học, nhà giáo, bác sĩ, học sinh, vận động viên tiêu biểu trên địa bàn tỉnh.
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh