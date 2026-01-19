Chi hội Lữ hành Thanh Hóa khảo sát, kết nối du lịch tại Hạ Long - Yên Tử

Chi hội Lữ hành (Hiệp hội Du lịch tỉnh Thanh Hóa) tổ chức chương trình Famtrip khảo sát tuyến điểm trước mùa du lịch 2026 với chủ đề “Một hành trình 2 miền di sản Hạ Long - Yên Tử”. Chương trình có sự tham gia của lãnh đạo Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hóa cùng 26 doanh nghiệp hội viên của Chi hội Lữ hành.

Đoàn Famtrip của Chi hội Lữ hành Thanh Hóa khảo sát thực tế tại tuyến điểm Hạ Long - Yên Tử trong chương trình “Một hành trình 2 miền di sản”.

Trong khuôn khổ chương trình, đoàn Famtrip của chi hội đã được nghe giới thiệu về các sản phẩm, dịch vụ du lịch tại Hạ Long - Yên Tử, cũng như các chính sách giá ưu đãi dành riêng cho doanh nghiệp lữ hành đến từ Thanh Hóa.

Các thành viên trong đoàn khảo sát cũng thẳng thắn chỉ ra một số tồn tại, hạn chế trong việc khai thác các tuyến du lịch tại Quảng Ninh, đồng thời đề xuất các giải pháp nhằm thúc đẩy trao đổi khách hai chiều trong năm 2026.

Các doanh nghiệp lữ hành Thanh Hóa trao đổi, tìm hiểu sản phẩm và chính sách hợp tác du lịch tại Quảng Ninh.

Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hóa cùng đoàn Famtrip của Chi hội Lữ hành Thanh Hóa trực tiếp khảo sát, trải nghiệm thực tế các điểm đến tại Hạ Long - Yên Tử.

Đây là hoạt động do Chi hội Lữ hành Thanh Hóa phối hợp với Công ty Tùng Lâm Yên Tử và khách sạn Novotel Hạ Long tổ chức, trong bối cảnh Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc (trong đó có Yên Tử, Quảng Ninh) vừa được UNESCO công nhận là Di sản Văn hóa Thế giới vào tháng 7/2025 và chính thức trao bằng công nhận vào tháng 12/2025.

Phương Đỗ - Văn Tráng