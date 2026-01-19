Hotline: 0822.173.636   |

Chi hội Lữ hành Thanh Hóa khảo sát, kết nối du lịch tại Hạ Long - Yên Tử

(Baothanhhoa.vn) - Chi hội Lữ hành (Hiệp hội Du lịch tỉnh Thanh Hóa) tổ chức chương trình Famtrip khảo sát tuyến điểm trước mùa du lịch 2026 với chủ đề “Một hành trình 2 miền di sản Hạ Long - Yên Tử”. Chương trình có sự tham gia của lãnh đạo Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hóa cùng 26 doanh nghiệp hội viên của Chi hội Lữ hành.

Đoàn Famtrip của Chi hội Lữ hành Thanh Hóa khảo sát thực tế tại tuyến điểm Hạ Long - Yên Tử trong chương trình “Một hành trình 2 miền di sản”.

Trong khuôn khổ chương trình, đoàn Famtrip của chi hội đã được nghe giới thiệu về các sản phẩm, dịch vụ du lịch tại Hạ Long - Yên Tử, cũng như các chính sách giá ưu đãi dành riêng cho doanh nghiệp lữ hành đến từ Thanh Hóa.

Các thành viên trong đoàn khảo sát cũng thẳng thắn chỉ ra một số tồn tại, hạn chế trong việc khai thác các tuyến du lịch tại Quảng Ninh, đồng thời đề xuất các giải pháp nhằm thúc đẩy trao đổi khách hai chiều trong năm 2026.

Các doanh nghiệp lữ hành Thanh Hóa trao đổi, tìm hiểu sản phẩm và chính sách hợp tác du lịch tại Quảng Ninh.

Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hóa cùng đoàn Famtrip của Chi hội Lữ hành Thanh Hóa trực tiếp khảo sát, trải nghiệm thực tế các điểm đến tại Hạ Long - Yên Tử.

Đây là hoạt động do Chi hội Lữ hành Thanh Hóa phối hợp với Công ty Tùng Lâm Yên Tử và khách sạn Novotel Hạ Long tổ chức, trong bối cảnh Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc (trong đó có Yên Tử, Quảng Ninh) vừa được UNESCO công nhận là Di sản Văn hóa Thế giới vào tháng 7/2025 và chính thức trao bằng công nhận vào tháng 12/2025.

Tin cùng chuyên mục

Linh thiêng đền Nưa

Linh thiêng đền Nưa

Đất và người
(Baothanhhoa.vn) - Đền Nưa (Na Sơn từ) ở xã Tân Ninh là nơi thờ Bà Triệu (tức Lệ Hải Bà Vương). Đền tọa lạc ở ngay chân núi Nưa, trên một vị trí cao, rộng và thoáng đãng, phía trước có hệ thống ao hồ tự nhiên, tạo nên phong cảnh sơn thủy hữu tình và thơ mộng.
"Làm mới" du lịch làng nghề để hút khách

"Làm mới" du lịch làng nghề để hút khách

Du lịch
(Baothanhhoa.vn) - Du lịch làng nghề xứ Thanh đang đứng trước yêu cầu “làm mới” khi du khách ngày càng tìm kiếm đến những trải nghiệm chân thực, giàu cảm xúc. Đổi mới và sáng tạo, vì thế không chỉ để thu hút khách mà còn là cách để nghề truyền thống tiếp tục “sống”...
Trải nghiệm du lịch sinh thái qua những vùng hoa

Trải nghiệm du lịch sinh thái qua những vùng hoa

Du lịch
(Baothanhhoa.vn) - Vào mùa xuân, khi đất trời khoác lên mình tấm áo mới, những cung đường xuân ở Thanh Hóa lại càng thêm phần nhộn nhịp, rực rỡ sắc màu bởi các loài hoa cúc, hoa hồng, hoa đào... đua nhau khoe sắc. Cũng chính những sắc hoa ấy đã góp phần tô điểm, làm...
