Chăm lo Tết cho bệnh nhân nghèo tại các cơ sở y tế

Mỗi dịp Tết đến, Xuân về, khi nhiều gia đình sum họp đầm ấm bên người thân thì tại các bệnh viện vẫn còn không ít bệnh nhân nghèo phải ở lại điều trị. Thấu hiểu những thiệt thòi ấy, các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh đã chủ động triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm chăm lo Tết cho người bệnh có hoàn cảnh khó khăn, góp phần sẻ chia, động viên tinh thần để họ yên tâm điều trị, đón Xuân trong yêu thương.

Đồng chí Nguyễn Hồng Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy trao quà cho bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Ung bướu tỉnh Thanh Hóa.

Tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa, hàng trăm suất quà gồm tiền mặt, nhu yếu phẩm, bánh chưng, sữa và bánh kẹo... được trao tận tay người bệnh. Những phần quà tuy không lớn về vật chất nhưng chứa đựng sự quan tâm, sẻ chia của đội ngũ cán bộ y tế và các nhà hảo tâm.

BSCKII Hoàng Hữu Trường, Giám đốc bệnh viện cho biết, việc chăm lo đời sống tinh thần cho người bệnh, nhất là bệnh nhân nghèo trong dịp Tết, là trách nhiệm song hành với nhiệm vụ chuyên môn. Bệnh viện đã phối hợp với các tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm huy động nguồn lực xã hội hóa để tổ chức các hoạt động hỗ trợ, giúp người bệnh có thêm động lực vượt qua bệnh tật.

Nhiều phần quà ý nghĩa được trao cho bệnh nhân nghèo đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa trong dịp Tết.

Không khí Xuân cũng hiện diện rõ nét tại Bệnh viện Ung bướu tỉnh Thanh Hóa – nơi điều trị cho hàng trăm bệnh nhân ung thư, nhiều người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Chương trình “Xuân yêu thương” đã trở thành hoạt động thường niên, kết nối sự chung tay của các đoàn thể, doanh nghiệp và nhà hảo tâm. Bên cạnh trao quà Tết, bệnh viện duy trì bếp ăn từ thiện, cấp phát suất ăn miễn phí cho người bệnh và người nhà trong những ngày nghỉ lễ.

Giám đốc Bệnh viện Ung bướu tỉnh Thanh Hóa Trần Văn Thiết chia sẻ: Đối với bệnh nhân ung thư, Tết trong bệnh viện có thể là khoảng thời gian nhiều tâm trạng. Vì vậy, chúng tôi cố gắng tạo không khí ấm áp, gần gũi, để bệnh viện thực sự trở thành mái nhà chung, nơi người bệnh không cảm thấy cô đơn. Không khí Tết cũng được các khoa, phòng trang trí bằng cành đào, câu đối đỏ, những góc nhỏ đón xuân giản dị nhưng ấm áp. Các đoàn công tác của lãnh đạo tỉnh, Sở Y tế, các tổ chức đoàn thể đã trực tiếp đến thăm, chúc Tết và động viên bệnh nhân, trao gửi những lời chúc bình an, mau chóng hồi phục.

Bệnh nhân Nguyễn Hồng Đại, đang điều trị tại Khoa Trị xạ và Y học hạt nhân, Bệnh viện Ung bướu tỉnh Thanh Hóa xúc động chia sẻ, những phần quà Tết cùng sự quan tâm, thăm hỏi ân cần của lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo bệnh viện và các nhà hảo tâm là nguồn động viên rất lớn đối với người bệnh. Sự sẻ chia ấy giúp bệnh nhân có thêm nghị lực để kiên trì điều trị, tin tưởng vào hành trình phục hồi sức khỏe.

Tại Bệnh viện Nhi Thanh Hóa, không khí Xuân cũng lan tỏa trong từng khu điều trị. Những món quà nhỏ, những góc trang trí đón Tết, những chương trình văn nghệ giản dị đã mang lại niềm vui cho các bệnh nhi đang điều trị nội trú. Bệnh viện nhận được sự đồng hành của nhiều tổ chức, cá nhân thiện nguyện, góp phần để không em nhỏ nào phải đón Tết trong cảm giác đơn độc.

Song song với hoạt động chăm lo đời sống tinh thần, các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh còn chủ động xây dựng kế hoạch trực Tết, bảo đảm đầy đủ thuốc, vật tư y tế, duy trì trực cấp cứu 24/24 giờ, không để gián đoạn công tác điều trị. Đội ngũ y, bác sĩ luân phiên trực, sẵn sàng xử lý mọi tình huống phát sinh, bảo đảm người bệnh được chăm sóc chu đáo, an toàn trong suốt kỳ nghỉ lễ.

Sự chung tay của các cấp, ngành, tổ chức, doanh nghiệp và cộng đồng xã hội đã góp phần tạo nên một mùa Xuân ấm áp trong bệnh viện. Những hoạt động thiết thực không chỉ giúp người bệnh vơi bớt khó khăn mà còn lan tỏa tinh thần nhân ái, trách nhiệm xã hội trong chăm sóc sức khỏe Nhân dân. Những phần quà xuân, những lời chúc bình an và sự quan tâm chân thành đã tiếp thêm nghị lực để người bệnh vững vàng hơn trên hành trình chiến đấu với bệnh tật.

Tết trong bệnh viện có thể không trọn vẹn như ở nhà, nhưng bằng sự tận tâm của đội ngũ thầy thuốc và sự sẻ chia của xã hội, mùa Xuân vẫn hiện hữu nơi đây - bằng yêu thương, hy vọng và niềm tin vào ngày mai hồi phục.

Tô Hà