Carlsberg Việt Nam trao 600 phần quà Tết cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn

Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, sáng 22/1, tại Ủy ban MTTQ tỉnh Thanh Hóa, Công ty TNHH Bia Carlsberg Việt Nam (nhãn hàng Bia Huda), đã trao hàng trăm phần quà để hỗ trợ các hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Đại diện lãnh đạo Công ty TNHH Bia Carlsberg Việt Nam trao biểu trưng 600 phần quà Tết cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Theo đó, thông qua Ủy ban MTTQ tỉnh, Carlsberg Việt Nam ủng hộ 600 phần quà, mỗi phần trị giá 500.000 đồng tặng các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại các xã: Xuân Lập, Hoa Lộc, Ngọc Trạo, Lưu Vệ, Tây Đô và 2 phường: Tĩnh Gia, Quang Trung, tỉnh Thanh Hóa.

Phát biểu tại buổi lễ, Giám đốc kinh doanh khu vực Carlsberg Việt Nam mong muốn những món quà ý nghĩa, ấm áp nghĩa tình này của cán bộ, nhân viên, người lao động doanh nghiệp sẽ giúp bà con có thêm niềm vui, nguồn động viên về vật chất, tinh thần để vui Xuân, đón Tết.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Nguyễn Thị Phương cảm ơn tình cảm của cán bộ, nhân viên, người lao động Carlsberg Việt Nam gửi đến các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trong tỉnh.

Cảm ơn những tình cảm của cán bộ, nhân viên, người lao động Carlsberg Việt Nam, đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh Thanh Hóa khẳng định, những món quà ý nghĩa, thiết thực này thể hiện tinh thần “Tương thân tương ái”, trách nhiệm đối với cộng đồng xã hội của doanh nghiệp nhằm chung tay chăm lo cho người nghèo, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, giúp các gia đình đón Tết Nguyên đán thêm đầm ấm, hạnh phúc.

Phan Nga