Cảnh giác trước luận điệu xuyên tạc về công tác quản lý thị trường vàng

Trên mạng xã hội lan truyền thông tin sai lệch về việc Công an được tịch thu toàn bộ vàng không hóa đơn từ 9/2/2026, gây hoang mang dư luận.

Luận điệu xuyên tạc về công tác quản lý thị trường vàng.

Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, thời gian gần đây, trên các trang mạng xã hội xuất hiện các bài viết mang tiêu đề giật gân, sử dụng ngôn từ kích động như “cướp có giấy phép”, “tước đoạt hợp pháp”, “cướp có nghị định” cho rằng lực lượng Công an được trao quyền tịch thu toàn bộ vàng không có hóa đơn kể từ ngày 9/2/2026. Đây là luận điệu xuyên tạc, bịa đặt, cố tình bóp méo bản chất chính sách pháp luật của Nhà nước, gây hoang mang dư luận, xâm hại trực tiếp đến uy tín của lực lượng Công an nhân dân và trật tự quản lý kinh tế - xã hội.

Trước hết, cần khẳng định rõ rằng: Nhà nước không ban hành bất kỳ chủ trương, chính sách nào cho phép lực lượng Công an tùy tiện tịch thu, xâm phạm tài sản hợp pháp của Nhân dân, trong đó có vàng. Cụ thể, tại Điều 5 và Điều 28, Nghị định số 340/2025/NĐ-CP, ngày 25/12/2025 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng (có hiệu lực thi hành từ ngày 09/02/2026) chỉ quy định việc áp dụng hình thức xử phạt bổ sung tịch thu vàng đối với một số hành vi vi phạm pháp luật.

Việc quản lý thị trường vàng được thực hiện trên cơ sở các quy định của pháp luật, nhằm bảo đảm ổn định thị trường tài chính - tiền tệ, phòng ngừa và đấu tranh với các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, trốn thuế, rửa tiền và các hành vi vi phạm pháp luật khác. Đây là yêu cầu khách quan trong quản lý kinh tế, không phải là “chiến dịch chính trị” hay “chính sách công an trị” như các đối tượng xuyên tạc.

Luận điệu xuyên tạc về công tác quản lý thị trường vàng.

Các luận điệu cho rằng “Công an được quyền tịch thu toàn bộ vàng không có hóa đơn” là hoàn toàn sai sự thật. Chỉ trong trường hợp người sở hữu vàng có liên quan trực tiếp đến hành vi vi phạm pháp luật, như buôn lậu, kinh doanh trái phép, che giấu nguồn gốc bất hợp pháp, thì cơ quan chức năng mới xem xét xử lý theo đúng trình tự, thủ tục do pháp luật quy định.

Việc lợi dụng hình ảnh cán bộ Công an, cắt ghép thông tin, xuyên tạc chủ trương, chính sách của Nhà nước không chỉ làm sai lệch bản chất của nội dung, tinh thần của các văn bản pháp luật mà còn gây ảnh hưởng xấu đến hình ảnh, uy tín của lực lượng Công an nhân dân, gây hoang mang dư luận.

Trước những luận điệu trên, người dân cần tỉnh táo, nâng cao cảnh giác trước các thông tin chưa được kiểm chứng, không chia sẻ, bình luận hoặc tiếp tay lan truyền các nội dung sai sự thật trên không gian mạng.

Phạm Ngân - VTV

Nguồn: https://vtv.vn/canh-giac-truoc-luan-dieu-xuyen-tac-ve-cong-tac-quan-ly-thi-truong-vang-100260201142414292.htm