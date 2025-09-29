Cảnh báo sạt lở đất tại nhiều khu vực của Thanh Hóa

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn cảnh báo trong 6 giờ tới, nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy trên khu vực các tỉnh Lào Cai, Sơn La, Phú Thọ và từ Thanh Hóa đến Thành phố Đà Nẵng.

Bản đồ nguy cơ lũ quét, sạt lở đất đá trên các khu vực.

Trong 24 giờ qua (từ 07 giờ ngày 28/9 đến 07 giờ ngày 29/9), khu vực các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thành phố Đà Nẵng đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to như: Vạn Xuân 1 257,2mm (Thanh Hóa); Yên Thượng 414,0mm (Nghệ An); Hương Quang 328,0mm (Hà Tĩnh); Hoá Thành 215,2mm (Quảng Trị); Hồng Trung 199,0mm (TP.Huế); Suối Lương 108,2mm (TP. Đà Nẵng);...

Trong 09 giờ qua (từ 22 giờ ngày 28/9 đến 07 giờ ngày 29/9), khu vực các tỉnh Lào Cai, Sơn La và Phú Thọ đã có mưa vưa, có nơi mưa to như: Làng Nhì 111.8mm (Lào Cai); Mường Do1 73,4mm (Sơn La); Lũng Vân 133,8mm (Phú Thọ);...

Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc các tỉnh trên đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa.

Trong 03-06 giờ tới, khu vực các tỉnh trên tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến như sau: Lào Cai từ 20-40mm, có nơi trên 60mm; Sơn La, Phú Thọ từ 30-70mm, có nơi trên 100mm; từ Thanh Hoá đến Hà Tĩnh từ 90-130mm, có nơi trên 180mm; từ Quảng Trị đến TP Đà Nẵng từ 10-30mm, có nơi trên 50mm.

Trong 06 giờ tới, nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều xã/phường.

Cảnh báo trong 6 giờ tới, nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều xã/phường của Thanh Hóa như sau: Bá Thước, Cẩm Tân, Cẩm Thạch, Cẩm Thủy, Cẩm Tú, Cẩm Vân, Cổ Lũng, Công Chính, Điền Lư, Điền Quang, Đồng Lương, Giao An, Hóa Quỳ, Hồi Xuân, Hợp Tiến, Kiên Thọ, Linh Sơn, Luận Thành, Lương Sơn, Mậu Lâm, Minh Sơn, Mường Mìn, Nam Xuân, Ngọc Lặc, Ngọc Liên, Ngọc Trạo, Nguyệt Ấn, Như Thanh, Như Xuân, Phú Lệ, Phú Xuân, Pù Luông, Quan Sơn, Quý Lương, Sơn Điện, Tam Lư, Tam Thanh, Tân Thành, Tây Đô, Thạch Bình, Thạch Lập, Thạch Quảng, Thắng Lộc, Thanh Kỳ, Thanh Phong, Thanh Quân, Thành Vinh, Thiết Ống, Thượng Ninh, Thường Xuân, Trung Hạ, Trường Lâm, Vân Du, Văn Nho, Văn Phú, Vạn Xuân, Xuân Bình, Xuân Chinh, Xuân Du, Xuân Thái, Xuân Tín, Yên Khương, Yên Nhân, Yên Phú, Yên Thắng, Yên Thọ; Bát Mọt, Hiền Kiệt, Na Mèo, Sơn Thủy, Thiên Phủ; Kim Tân, Lam Sơn, Mường Chanh, Mường Lát, Mường Lý, Nhi Sơn, Pù Nhi, Quang Chiểu, Quý Lộc, Sao Vàng, Tam chung, Thọ Bình, Thọ Lập, Thọ Long, Thọ Ngọc, Thọ Xuân, Trung Lý, Trung Sơn, Trung Thành, Vĩnh Lộc, Xuân Hòa, Xuân Lập, Yên Định, Yên Ninh, Yên Trường.

LP