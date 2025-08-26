Cảnh báo sạt lở đất ở miền núi và lũ trên sông

Hồi 9h30 ngày 26/8, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia tiếp tục phát đi cảnh báo lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất trong 6 giờ tới trên khu vực các tỉnh: Sơn La, Lào Cai, Tuyên Quang, Phú Thọ, Bắc Ninh, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị.

Bản đồ nguy cơ lũ quét, sạt lở đất đá trên các khu vực.

Cảnh báo sạt lở trong 6 giờ tới

Trong 24 giờ qua (từ 9 giờ ngày 25/8 đến 9 giờ ngày 26/8), khu vực các tỉnh Sơn La, Lào Cai, Tuyên Quang, Phú Thọ, Bắc Ninh, Lạng Sơn, Quảng Ninh và từ Thanh Hoá đến Quảng Trị đã có mưa vừa, mưa to đến rất to. Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc các tỉnh trên đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa.

Trong 3-6 giờ tới, khu vực các tỉnh trên tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến như sau: Quảng Ninh, Lạng Sơn, Bắc Ninh, Thái Nguyên, Tuyên Quang từ 20-40mm, có nơi trên 70mm; Phú Thọ, Sơn La, Lào Cai, Thanh Hoá từ 30-70mm, có nơi trên 120mm; Nghệ An đến bắc Quảng Trị từ 10-30mm, có nơi trên 50mm.

Trong 6 giờ tới, nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều xã, phường.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy: Cấp 1. Riêng Phú Thọ, Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh cấp 2.

Cảnh báo lũ trên các sông

Ngoài ra, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cũng đã phát đi cảnh báo lũ trên các sông ở Thanh Hóa và một số tỉnh.

Theo đó, từ nay đến ngày 28/8, trên sông Thao, sông Thương có khả năng xuất hiện một đợt lũ; lũ trên sông Hoàng Long, sông Lục Nam, các sông ở Thanh Hóa, Nghệ An tiếp tục lên. Trong đợt lũ này, mực nước đỉnh lũ trên các sông nhỏ, thượng lưu sông Thương, sông Lục Nam (Bắc Ninh), sông Hoàng Long (Ninh Bình), thượng nguồn sông Chu, sông Bưởi (Thanh Hóa), thượng nguồn sông Cả (Nghệ An) lên mức BĐ2-BĐ3, có nơi trên BĐ3; sông Thao, hạ lưu sông Lục Nam, hạ lưu sông Chu, sông Mã lên mức BĐ1-BĐ2 và trên BĐ2; hạ lưu các sông Thương, sông Cả lên mức BĐ1 và trên BĐ1.

Nguy cơ cao xảy ra ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông, khu đô thị, vùng tập trung dân cư, lũ quét và sạt lở đất trên các sườn dốc ở khu vực vùng núi tỉnh Lào Cai, Phú Thọ, Bắc Ninh và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Nghệ An. Đồng thời, nguy cơ xảy ra mất an toàn tại các hồ chứa thủy điện, thủy lợi nhỏ xung yếu.

Trong 6 giờ tới, nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều xã, phường của tỉnh Thanh Hóa: Bá Thước, Cẩm Tân, Cẩm Thạch, Cẩm Thủy, Cẩm Tú, Cẩm Vân, Cổ Lũng, Công Chính, Điền Lư, Điền Quang, Đồng Lương, Giao An, Hiền Kiệt, Hóa Quỳ, Hồi Xuân, Hợp Tiến, Kiên Thọ, Linh Sơn, Luận Thành, Lương Sơn, Mậu Lâm, Minh Sơn, Mường Chanh, Mường Lát, Mường Lý, Mường Mìn, Nam Xuân, Ngọc Lặc, Ngọc Liên, Ngọc Trạo, Nguyệt Ấn, Nhi Sơn, Như Thanh,Như Xuân, Phú Lệ, Phú Xuân, Pù Luông, Pù Nhi, Quan Sơn, Quang Chiểu, Quý Lương, Sơn Điện, Sơn Thủy, Tam chung, Tam Lư, Tam Thanh, Tân Thành, Tây Đô, Thạch Bình, Thạch Lập,Thạch Quảng, Thắng Lộc, Thanh Kỳ, Thanh Phong, Thanh Quân, Thành Vinh, Thiên Phủ, Thiết Ống, Thượng Ninh, ThườngXuân, Trung Hạ, Trung Lý, Trung Sơn, Trung Thành, Trường Lâm, Vân Du, Văn Nho, Văn Phú, Vạn Xuân, Xuân Bình, Xuân Chinh, Xuân Du, Xuân Thái, Xuân Tín, Yên Khương, Yên Nhân,Yên Phú, Yên Thắng, Yên Thọ; Bát Mọt; Na Mèo. Xem chi tiết các khu vực khác tại đây.

NM