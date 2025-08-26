Cảnh báo rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở cấp độ 2 tại Thanh Hóa

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo, trong 6 giờ tới, nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều xã trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa và các tỉnh Sơn La, Lào Cai, Phú Thọ, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị.

Bản đồ nguy cơ lũ quét, sạt lở đất đá trên các khu vực

Trong 24 giờ (từ 6h ngày 25/8 đến 6h ngày 26/8), khu vực các tỉnh Sơn La, Lào Cai, Phú Thọ, Bắc Ninh, Quảng Ninh và từ Thanh Hóa đến Quảng Trị đã có mưa vừa, mưa to đến rất to. Nhiều khu vực lượng mưa đo được cao hơn 500mm, như: Vạn Xuân 1 (Thanh Hóa) 537,4mm Thuỷ hồ Thượng Tuy (Hà Tĩnh) 575,2mm.

Từ 2h đến 6h ngày 26/8, khu vực tỉnh Lạng Sơn cũng có mưa vừa, mưa to đến rất to.

Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc các tỉnh trên đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo, trong 3-6 giờ tới, khu vực các tỉnh trên tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến như sau: Quảng Ninh, Lạng Sơn, Bắc Ninh từ 20-50mm, có nơi trên 80mm; Phú Thọ, Sơn La, Lào Cai, Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh từ 40-80mm, có nơi trên 150mm; Quảng Trị từ 30-50mm, có nơi trên 70mm.

Trong 6 giờ (từ 6h đến 12h ngày 26/8), nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều xã/phường.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy: cấp 1; riêng Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh cấp 2.

Danh sách các xã trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa được cảnh báo có nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc trong 6 giờ (từ 6h đến 12h ngày 26/8): Bá Thước, Bát Mọt, Cẩm Tân, Cẩm Thạch, Cẩm Thủy, Cẩm Tú, Cẩm Vân, Cổ Lũng, Công Chính, Điền Lư, Điền Quang, Đồng Lương, Giao An, Hiền Kiệt, Hóa Quỳ, Hồi Xuân, Hợp Tiến, Kiên Thọ, Lam Sơn, Linh Sơn, Luận Thành, Lương Sơn, Mậu Lâm, Minh Sơn, Mường Lát, Mường Lý, Mường Mìn, Na Mèo, Nam Xuân, Ngọc Lặc, Ngọc Liên, Ngọc Trạo, Nguyệt Ấn, Nhi Sơn, Như Thanh, Như Xuân, Nông Cống, Phú Lệ, Phú Xuân, Pù Luông, Pù Nhi, Quan Sơn, Quý Lộc, Quý Lương, Sao Vàng, Sơn Điện, Sơn Thủy, Tam chung, Tam Lư, Tam Thanh, Tân Ninh, Tân Thành, Tây Đô, Thạch Bình, Thạch Lập, Thạch Quảng, Thắng Lộc, Thắng Lợi, Thanh Kỳ, Thanh Phong, Thanh Quân, Thành Vinh, Thiên Phủ, Thiết Ống, Thọ Lập, Thọ Xuân, Thượng Ninh, Thường Xuân, Trung Chính, Trung Hạ, Trung Lý, Trung Sơn, Trung Thành, Trường Lâm, Vân Du, Văn Nho, Văn Phú, Vạn Xuân, Xuân Bình, Xuân Chinh, Xuân Du, Xuân Hòa, Xuân Thái, Xuân Tín, Yên Khương, Yên Nhân, Yên Phú, Yên Thắng, Yên Thọ; Kim Tân, Mường Chanh, Quang Chiểu, Thọ Bình, Xuân Lập, Yên Trường.

