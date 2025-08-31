Cảnh báo nguy cơ ngập lụt tại các khu vực trũng thấp ven sông Yên

Sáng 31/8, Đài khí tượng thủy văn Thanh Hóa phát đi cảnh báo lũ trên sông Cầu Chày, sông Yên có thể gây ngập lụt tại các khu vực trũng thấp ven sông, lũ ống, lũ quét và sạt lở đất tại vùng núi.

Theo bản tin, mực nước lũ trên sông Yên tại trạm thủy văn Chuối đã đạt đỉnh và đang xuống chậm; mực nước đỉnh lũ lúc 5h này 31/8 là 2,26m, trên BĐ1: 0,26m. Mực nước trên sông Yên tại trạm thủy văn Chuối là 2,24m, trên BĐ1: 0,24m.

Mực nước lũ trên sông Cầu Chày tại trạm thủy văn Xuân Vinh biến đổi chậm theo xu thế xuống thấp dần; mực nước lúc 7h ngày 31/8 là 8,97m, dưới BĐ2: 0,03m.

Cảnh báo trong 24 giờ tới, mực nước lũ trên các sông trên tiếp tục xuống thấp dần. Trên sông Cầu Chày tại trạm thủy văn Xuân Vinh ở trên mức BĐ1; trên sông Yên tại trạm thủy văn Chuối xuống dưới mức BĐ1.

Nguy cơ cao xảy ra ngập lụt tại các khu vực trũng thấp ven sông Yên, đặc biệt là các xã: Thọ Lập, Xuân Tín, Xuân Lập, Thiệu Hóa, Thiệu Tiến, Thiệu Quang, Yên Định, Yên Phú, Yên Ninh, Định Hòa.

Đề phòng nguy cơ cao xảy ra lũ ống, lũ quét và sạt lở đất tại các khu vực vùng núi, đặc biệt tại các xã: Mường Lát, Mường Chanh, Mường Lý, Nhi Sơn, Pù Nhi, Quang Chiểu, Tam Chung, Trung Lý, xã Na Mèo, Sơn Thủy, Sơn Điện, Mường Mìn, Tam Thanh, Tam Lư, Quan Sơn, Trung Hạ, xã Hồi Xuân, Nam Xuân, Thiên Phủ, Hiền Kiệt, Phú Lệ, Trung Thành, Trung Sơn, Phú Xuân, xã Yên Khương, Yên Thắng, Linh Sơn, Đồng Lương, Văn Phú, Giao An, xã Bá Thước, Điền Lư, Thiết Ống, Pù Luông, Cổ Lũng, Văn Nho, Quý Lương, Điền Quang, xã Bát Mọt, Yên Nhân, Lương Sơn, Vạn Xuân, Thường Xuân, Luận Thành, Tân Thành, Thắng Lộc, Xuân Chinh, xã Ngọc Lặc, Thạch Lập, Ngọc Liên, Nguyệt Ấn, Minh Sơn, Kiên Thọ.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ: Cấp 1.

