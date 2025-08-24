Cảnh báo nguy cơ cao ngập lụt tại khu vực ven sông suối nhỏ

Dự báo, từ đêm 24/8 đến 28/8, có khả năng xảy ra một đợt lũ trên các sông khu vực tỉnh Thanh Hóa. Nguy cơ cao ngập lụt tại các khu vực ven sông suối nhỏ như sông Bưởi, sông Cầu Chày, sông Yên, sông Hoạt và sông Bạng.

Sông Chu đoạn qua xã Thiệu Hóa. (Ảnh minh hoạ).

Theo Đài khí tượng thủy văn Thanh Hóa, hiện nay mực nước trên các sông biến đổi chậm và ở mức thấp hơn so với mức BĐ1 từ 2-5,5m. Từ

Mực nước lúc 13h ngày 24/8 tại một số trạm như sau: Trên sông Chu tại trạm TV Bái Thượng là 14,04m dưới BĐ1 là 0,96m; tại trạm TV Xuân Khánh là 5,1m dưới BĐ1 là 3,9m; trên sông Mã tại trạm TV Lý Nhân là 4,41m dưới BĐ1 là 5,09m; tại trạm TV Giàng là 1,36m dưới BĐ1 là 2,64m; trên sông Bưởi tại trạm TV Kim Tân là 4,35m dưới BĐ1 là 5,65m.

Từ đêm nay (24/8) đến 28/8, trên các sông có khả năng xảy ra một đợt lũ với biên độ lũ lên từ 3-6m. Mực nước đỉnh lũ thượng lưu sông Mã, sông Bưởi, sông Chu có khả năng lên mức BĐ1 - BĐ2, có nơi trên BĐ2; hạ lưu các sông chính có khả năng lên mức BĐ1; các sông nhỏ như sông Âm, sông Yên, sông Cầu Chày có khả năng lên mức BĐ2 - BĐ3, có nơi trên BĐ3.

Đề phòng nguy cơ cao xảy ra lũ ống, lũ quét và sạt lở đất tại các khu vực vùng núi, đặc biệt tại các xã: Mường Lát, Mường Chanh, Mường Lý, Nhi Sơn, Pù Nhi, Quang Chiểu, Tam Chung, Trung Lý, Na Mèo, Sơn Thủy, Sơn Điện, Mường Mìn, Tam Thanh, Tam Lư, Quan Sơn, Trung Hạ, Hồi Xuân, Nam Xuân, Thiên Phủ, Hiền Kiệt, Phú Lệ, Trung Thành, Trung Sơn, Phú Xuân, Yên Khương, Yên Thắng, Linh Sơn, Đồng Lương, Văn Phú, Giao An, xã Bá Thước, Điền Lư, Thiết Ống, Pù Luông, Cổ Lũng, Văn Nho, Quý Lương, Điền Quang, Bát Mọt, Yên Nhân, Lương Sơn, Vạn Xuân, Thường Xuân, Luận Thành, Tân Thành, Thắng Lộc, Xuân Chinh, Ngọc Lặc, Thạch Lập, Ngọc Liên, Nguyệt Ấn, Minh Sơn, Kiên Thọ.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ: Cấp 1 - 2.

Nhóm PV Thời sự