Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Trị

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cảnh báo, trong 6 giờ (từ 4h đến 10h ngày 18/8), có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất trên sườn dốc, suối nhỏ tại các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị.

Bản đồ nguy cơ lũ quét, sạt lở đất đá trên các khu vực.

Trong 24 giờ qua (từ 4 giờ ngày 17/8 đến 4 giờ ngày 18/8), khu vực các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Trị đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to như. Lượng mưa đo được tại Như Xuân (Thanh Hóa) 99,2mm; Con Cuông (Nghệ An) 129,6mm; Sơn Hồng 2 (Hà Tĩnh) 129,8mm; Tân Lâm (Quảng Trị) 60,6mm...

Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc các tỉnh trên đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa.

Trong 3-6 giờ tiếp theo, khu vực các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Trị tiếp tục có mưa với lượng mưa tích luỹ phổ biến từ 20-50mm, có nơi trên 70mm.

Trong 6 giờ (từ 4h đến 10h ngày 18/8), nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều xã, phường.

Đối với khu vực tỉnh Thanh Hóa, các xã: Đồng Lương, Linh Sơn, Minh Sơn, Như Thanh, Như Xuân, Thanh Kỳ, Xuân Bình, Yên Thọ; Cẩm Thạch, Cẩm Tú, Công Chính, Giao An, Hiền Kiệt, Hóa Quỳ, Hợp Tiến, Lương Sơn, Mậu Lâm, Mường Lát, Mường Lý, Mường Mìn, Na Mèo, Ngọc Lặc, Ngọc Liên, Quan Sơn, Sơn Điện, Sơn Thủy, Tam Lư, Tân Thành, Thắng Lộc, Thanh Phong, Thanh Quân, Thiên Phủ, Thường Xuân, Trung Lý, Trung Sơn, Trường Lâm, Văn Nho, Vạn Xuân, Xuân Chinh, Xuân Du, Xuân Thái, Xuân Tín, Yên Nhân nằm trong danh sách cảnh báo có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất.

Cơ quan khí tượng kiến nghị cơ quan chức năng tại các địa phương lưu ý rà soát các điểm nghẽn dòng, các vị trí xung yếu trên địa bàn để có biện pháp phòng tránh, ứng phó.

Xem chi tiết danh sách các khu vực có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất đá tại đây.

