Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất do mưa lũ các tỉnh tại Thanh Hóa

Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia vừa đưa ra cảnh báo, trong 3-6 giờ tới, một số xã, phường của các tỉnh từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất do mưa lũ.

Bản đồ nguy cơ lũ quét, sạt lở đất đá trên các khu vực. Ảnh: nchmf

Trong 12 giờ qua (từ 20 giờ ngày 26/9 đến 08 giờ ngày 27/9), khu vực các tỉnh từ Thanh Hóa đến thành phố Đà Nẵng đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to như: Xuân Lẹ 302,4mm (Thanh Hóa); Thủy Điện Hủa Na 288,2mm (Nghệ An); Quán Hàu 145,4mm (Quảng Trị); Kỳ Lâm 80,4mm (Hà Tĩnh); Hồ Truồi 72,8mm (TP. Huế); Đầu mối hồ Phước Hà 100mm (TP. Đà Nẵng);...

Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc các tỉnh trên đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa

Trong 03-06 giờ tới, khu vực các tỉnh trên tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến từ 30-60mm, có nơi trên 90mm.

Trong 06 giờ tới, nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều xã/phường.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy: Cấp 1.

Lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện; phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế - xã hội.

Trong 06 giờ tới, một số xã, phường của Thanh Hóa cảnh báo có nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc: Hóa Quỳ, Như Thanh, Như Xuân, Thắng Lộc, Thanh Kỳ, Thanh Phong, Thanh Quân, Vạn Xuân, Xuân Bình, Xuân Chinh ; Hợp Tiến, Luận Thành, Sơn Điện, Tam Thanh, Tân Thành, Thượng Ninh, Thường Xuân, Xuân Du, Yên Thọ; Bát Mọt, Công Chính, Hiền Kiệt, Hồi Xuân, Kiên Thọ, Lương Sơn, Mậu Lâm, Minh Sơn, Mường Chanh, Mường Lát, Mường Lý, Mường Mìn, Na Mèo, Nguyệt Ấn, Nhi Sơn, Phú Lệ, Phú Xuân, Pù Luông, Pù Nhi, Quang Chiểu, Sơn Thủy, Tam Chung , Tam Lư, Trung Lý, Trung Thành, Trường Lâm, Văn Phú, Xuân Thái, Yên Nhân.

