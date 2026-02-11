Cảnh báo gia tăng tai nạn thương tích ở trẻ những ngày giáp Tết

Khi không khí chuẩn bị đón Tết, tại nhiều bệnh viện, số ca tai nạn thương tích ở trẻ em lại gia tăng rõ rệt.

Các tai nạn thương tích thường gặp ở trẻ dịp cận Tết là: bỏng, chấn thương sọ não, gãy tay chân, hóc dị vật.

Ghi nhận tại các cơ sở y tế cho thấy, tai nạn thương tích ở trẻ em gặp phải trong thời điểm này chủ yếu là tai nạn giao thông, bỏng, chấn thương sọ não, chấn thương gãy tay chân, hóc dị vật. Phần lớn tai nạn xảy ra ngay trong gia đình, khu dân cư hoặc trên những tuyến đường quen thuộc - nơi sự chủ quan và lơ là thường dễ xuất hiện khi người lớn bận rộn chuẩn bị Tết.

Tại Khoa Chấn thương, chỉnh hình - Thẩm mỹ - Bỏng, Bệnh viện Nhi Thanh Hóa, số trẻ nhập viện do tai nạn thương tích trong những ngày cận Tết tăng khoảng gần 40% so với ngày thường. Mỗi ngày, khoa tiếp nhận từ 10 - 15 trẻ nhập viện cấp cứu do tai nạn thương tích với mức độ chấn thương khác nhau, từ gãy xương, chấn thương phần mềm đến chấn thương sọ não, bỏng nặng cần theo dõi và điều trị dài ngày. Không ít trường hợp trẻ nhập viện trong tình trạng đau đớn, hoảng loạn, đi kèm là sự lo lắng, bất an của người nhà.

Số ca tai nạn thương tích nhập viện tại Bệnh viện Nhi Thanh Hoá tăng gần 40%.

Trưởng khoa Chấn thương, chỉnh hình - Thẩm mỹ - Bỏng, Bệnh viện Nhi Thanh Hóa cho biết: “Tai nạn giao thông chiếm tỷ lệ đáng kể trong số các ca nhập viện dịp này. Bên cạnh đó, các tai nạn bỏng thường xuất phát từ việc trẻ tiếp xúc với nước sôi, bếp than, bếp gas khi gia đình chuẩn bị đồ ăn ngày Tết; còn gãy tay chân chủ yếu do té ngã khi leo trèo, vui chơi không có người lớn giám sát. Đây đều là những tai nạn có thể phòng tránh được nếu gia đình chú ý hơn trong sinh hoạt hằng ngày”.

Nhiều trẻ bị gãy tay, chân do ngã xe hoặc ngã cầu thang.

Không chỉ tại tuyến chuyên khoa nhi, tại Bệnh viện Đa khoa Medic Hải Tiến, đóng trên địa bàn xã Hoằng Thanh, số ca tai nạn thương tích ở trẻ phải nhập viện cấp cứu trong những ngày giáp Tết cũng tăng khoảng 30% so với ngày thường, tạo áp lực không nhỏ cho công tác tiếp nhận và xử lý.

Bác sĩ Phùng Quốc Việt, Phó Giám đốc, phụ trách khoa Hồi sức - Cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa Medic Hải Tiến cho biết, đơn vị đã chủ động tăng cường nhân lực trực cấp cứu, bảo đảm đầy đủ thuốc men, vật tư y tế nhằm kịp thời xử trí các ca tai nạn thương tích tăng cao dịp cuối năm. Theo bác sĩ Việt, mật độ giao thông lớn, sinh hoạt gia đình thay đổi, cộng với tâm lý chủ quan trong những ngày cận Tết là những yếu tố làm gia tăng nguy cơ tai nạn, đặc biệt đối với trẻ em.

Trẻ bị tai nạn thương tích nhập viện tại Bệnh viện Đa khoa Medic Hải Tiến tăng khoảng 30%.

Mỗi ca tai nạn thương tích không chỉ để lại hậu quả về sức khỏe cho trẻ mà còn kéo theo nhiều hệ lụy về tâm lý, kinh tế cho gia đình. Tết chỉ thực sự trọn vẹn khi niềm vui sum vầy đi cùng sự an toàn. Tai nạn thương tích ở trẻ em những ngày giáp Tết không chỉ là câu chuyện của ngành y tế, mà là trách nhiệm chung của mỗi gia đình và toàn xã hội. Một chút cẩn trọng hôm nay có thể giữ lại trọn vẹn tiếng cười trẻ thơ trong những ngày xuân đang đến rất gần.

Thuỳ Dung