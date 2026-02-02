Tai nạn sinh hoạt ở trẻ những ngày giáp tết - đừng để tết thành nỗi lo

Những ngày cuối năm, khi không khí tết đã len lỏi vào từng con ngõ, mái nhà, niềm háo hức của trẻ nhỏ lại song hành cùng nỗi lo của các bậc cha mẹ. Bởi, chỉ một phút lơ là cũng có thể dẫn đến những tai nạn đáng tiếc, biến niềm vui sum vầy thành chuỗi ngày căng thẳng nơi hành lang bệnh viện.

Bệnh nhi bị đa chấn thương do pháo tự chế phát nổ điều trị tại Bệnh viện Nhi Thanh Hóa.

Bệnh viện Nhi Thanh Hóa những ngày giáp tết, số bệnh nhi nhập viện do tai nạn sinh hoạt có xu hướng tăng. Bỏng nước sôi, ngã cầu thang, hóc dị vật, chẹt tay, chân vào cửa, đứt tay do dao kéo, ngộ độc thực phẩm, chấn thương do pháo tự chế phát nổ... là những tai nạn thường gặp và lặp đi lặp lại mỗi dịp cuối năm. Điều đáng nói, phần lớn các tai nạn này đều xảy ra ngay trong không gian gia đình – nơi tưởng chừng an toàn nhất đối với trẻ.

Trong khu vực cấp cứu, chị Nguyễn Thị H. (xã Thiệu Hóa) vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhìn con trai 5 tuổi nằm trên giường bệnh với những vết bỏng lớn ở ngực và chân. Chỉ trong tích tắc, khi chị quay đi giặt chiếc khăn lau bàn, bé đã với tay kéo phích nước sôi đặt trên bàn xuống người. “Cả nhà bận rộn tập trung dọn dẹp nhà cửa chuẩn bị đón tết. Không ngờ chỉ vài giây sơ suất, con đã phải nhập viện”, chị H. nghẹn ngào.

Theo các bác sĩ, bỏng nước sôi là tai nạn sinh hoạt phổ biến nhất ở trẻ em dịp giáp tết. Việc nấu nướng nhiều hơn, chuẩn bị bánh trái, thức ăn cho ngày tết khiến nguy cơ trẻ tiếp xúc với nguồn nhiệt tăng cao. Bên cạnh đó, tai nạn ngã cầu thang, trượt ngã do nền nhà ướt, vấp phải đồ đạc khi nhà cửa đang được sắp xếp lại cũng xảy ra khá thường xuyên.

Đáng lo ngại hơn, trong những ngày giáp tết là tình trạng tai nạn do pháo tự chế ở trẻ em và thanh, thiếu niên. Dù các quy định pháp luật đã nghiêm cấm sản xuất, tàng trữ, sử dụng pháo nổ, nhưng thực tế cho thấy ở một số địa bàn, nhất là khu vực nông thôn, miền núi, trẻ vẫn tò mò chế pháo từ thuốc pháo, hóa chất hoặc các vật liệu dễ kiếm. Mới đây, Bệnh viện Nhi Thanh Hóa tiếp nhận một bệnh nhi 14 tuổi bị đa chấn thương do pháo tự chế phát nổ trong quá trình chế tạo. Trước đó, bệnh nhi được phẫu thuật cấp cứu và phải cắt cụt một phần các ngón tay tại một bệnh viện tuyến Trung ương, sau đó chuyển về Bệnh viện Nhi Thanh Hóa tiếp tục điều trị.

Thạc sĩ, bác sĩ Lưu Đức Thọ, Trưởng khoa Chấn thương, chỉnh hình - Thẩm mỹ - Bỏng, Bệnh viện Nhi Thanh Hóa, cho biết: “Chấn thương của bệnh nhi rất nghiêm trọng, nguy cơ ảnh hưởng lâu dài đến chức năng vận động bàn tay và cả tâm lý của trẻ. Vụ việc thêm một lần gióng lên hồi chuông cảnh báo về mức độ nguy hiểm của pháo tự chế, đặc biệt với lứa tuổi vị thành niên".

Không chỉ các bệnh viện tuyến tỉnh, mà tại nhiều bệnh viện tuyến cơ sở trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, số ca tai nạn sinh hoạt ở trẻ những ngày giáp tết cũng gia tăng. Bác sĩ CKI Lê Đình Cẩn, quyền Trưởng khoa Cấp cứu - Hồi sức tích cực và chống độc, Bệnh viện Đa khoa Như Thanh cho biết: “Trong hơn một tuần trở lại đây, đơn vị đã tiếp nhận không ít trường hợp trẻ hóc dị vật đường thở do hạt lạc, hạt dưa, miếng thạch. Có ca nhập viện trong tình trạng tím tái, suy hô hấp. Hóc dị vật rất nguy hiểm, nếu không được sơ cấp cứu kịp thời sẽ tử vong hoặc để lại những di chứng nặng nề”.

Nguyên nhân sâu xa của các tai nạn sinh hoạt ở trẻ bắt nguồn từ sự chủ quan, thiếu giám sát của người lớn. Không gian gia đình ngày tết, với bếp gas, nồi nước sôi, chảo dầu nóng; các vật trang trí, đồ chơi nhỏ; thuốc men, hóa chất tẩy rửa để trong tầm với... đều có thể trở thành “bẫy” nguy hiểm với trẻ nếu không được kiểm soát. Ngoài ra, những ngày giáp tết, khi nhịp sống bận rộn hơn khiến việc trông coi trẻ bị lơ là. Trẻ hiếu động, tò mò dễ tự ý nghịch ngợm, dẫn đến tai nạn đáng tiếc. Đáng lo ngại hơn, khi tai nạn xảy ra, không ít phụ huynh còn xử lý theo kinh nghiệm dân gian hoặc chậm đưa trẻ đến cơ sở y tế, khiến mức độ tổn thương nặng hơn.

Tết là thời điểm của sum vầy, đoàn viên. Thế nhưng chỉ một tai nạn nhỏ cũng có thể làm gián đoạn niềm vui ấy, để lại nỗi day dứt kéo dài cho gia đình và xã hội. Bảo vệ trẻ em trước những nguy cơ tai nạn sinh hoạt không phải là việc lớn lao, mà bắt đầu từ sự quan tâm, cẩn trọng mỗi ngày. Để tết thực sự là mùa đoàn viên trọn vẹn, mỗi gia đình hãy chậm lại giữa bộn bề cuối năm, dành thêm thời gian quan sát, nhắc nhở và tạo môi trường an toàn cho trẻ. Đừng để tết - thời khắc đáng lẽ chỉ có niềm vui lại trở thành nỗi lo vì những tai nạn hoàn toàn có thể phòng tránh được.

Bài và ảnh: Thùy Dung