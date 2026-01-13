Cảnh báo giả danh cán bộ y tế lừa đảo người dân liên quan đến xét nghiệm sàng lọc sơ sinh

Thời gian gần đây, ghi nhận tình trạng một số đối tượng giả danh cán bộ, nhân viên y tế của Bệnh viện Phụ Sản Thanh Hóa gọi điện, nhắn tin cho sản phụ và người nhà với nội dung thông báo kết quả xét nghiệm sàng lọc sơ sinh, yêu cầu chuyển tiền để được trả kết quả. Đây là hành vi lừa đảo tinh vi, gây tâm lý hoang mang, lo lắng cho các gia đình có trẻ sơ sinh.

Theo thông tin từ Bệnh viện Phụ Sản Thanh Hóa, các đối tượng thường nhắm tới các sản phụ mới sinh con, lợi dụng tâm lý lo lắng cho sức khỏe của trẻ để đưa ra những thông tin mập mờ, tạo áp lực về thời gian, từ đó yêu cầu người dân chuyển tiền qua điện thoại hoặc các nền tảng mạng xã hội. Một số trường hợp còn gửi đường link lạ, mã QR hoặc đề nghị cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng nhằm chiếm đoạt tài sản.

Trước tình trạng trên, Bệnh viện Phụ Sản Thanh Hóa khẳng định: Bệnh viện không yêu cầu người bệnh hay người nhà chuyển tiền qua điện thoại, tin nhắn hoặc mạng xã hội để nhận kết quả xét nghiệm sàng lọc sơ sinh. Đồng thời, bệnh viện không gửi đường link, mã QR và không đề nghị cung cấp thông tin cá nhân, thông tin tài khoản ngân hàng dưới bất kỳ hình thức nào.

Đại diện bệnh viện cho biết, mọi thông tin liên quan đến kết quả xét nghiệm đều được thực hiện theo đúng quy trình chuyên môn, thông báo trực tiếp tại cơ sở y tế hoặc qua các kênh chính thức của bệnh viện. Người dân tuyệt đối không làm theo các yêu cầu chuyển tiền, cung cấp thông tin cá nhân khi nhận được cuộc gọi hoặc tin nhắn có dấu hiệu nghi vấn.

Bệnh viện Phụ sản Thanh Hoá khẳng định mọi thông tin liên quan đến kết quả xét nghiệm đều được thông báo trực tiếp tại bệnh viện hoặc qua các kênh chính thức của bệnh viện.

Bệnh viện Phụ Sản Thanh Hóa khuyến cáo, khi gặp các trường hợp tương tự, người dân cần bình tĩnh, kiểm tra lại thông tin và liên hệ trực tiếp với bệnh viện để được xác minh. Các số điện thoại tiếp nhận và hỗ trợ thông tin của bệnh viện gồm: 02373.954.418 - 0944.457.177.

Việc nâng cao cảnh giác trước các thủ đoạn lừa đảo giả danh cơ sở y tế không chỉ giúp bảo vệ quyền lợi, tài sản của người dân mà còn góp phần giữ gìn uy tín của các đơn vị y tế. Bệnh viện Phụ Sản Thanh Hóa đề nghị người dân chia sẻ thông tin cảnh báo rộng rãi để tránh những hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra.

Thuỳ Dung