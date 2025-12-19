Căng thẳng Venezuela: Nga kêu gọi kiềm chế trước phong tỏa dầu của Mỹ

Căng thẳng giữa Mỹ và Venezuela tiếp tục gia tăng sau khi Tổng thống Donald Trump ra lệnh phong tỏa hoàn toàn các tàu dầu bị trừng phạt ra vào Venezuela. Trong tuyên bố của mình, ông Trump nhấn mạnh rằng, hạm đội Mỹ lớn nhất từng hiện diện ở Mỹ Latinh đang bao vây Venezuela. Động thái này được coi là bước leo thang mới trong chiến dịch mà Mỹ cho là nhằm “trừng phạt” và gây áp lực lên Tổng thống Nicolás Maduro.

Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro và Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: Kristina Kormilitsyna.

Trước diễn biến này, Nga đã gửi thông điệp cứng rắn tới Washington, cảnh báo chính quyền Trump tránh mắc “sai lầm chết người”. Người phát ngôn Điện Kremlin, Dmitry Peskov, nhấn mạnh: “Chúng tôi kêu gọi tất cả các quốc gia trong khu vực kiềm chế để tránh bất kỳ diễn biến khó lường nào. Venezuela là một đối tác quan trọng của Nga.” Theo ông Peskov, Tổng thống Vladimir Putin mới đây đã điện đàm với Tổng thống Maduro, tái khẳng định sự ủng hộ của Moscow đối với chính quyền Venezuela.

Bộ Ngoại giao Nga cũng bày tỏ quan ngại về tính đơn phương của các quyết định từ Mỹ, đặc biệt là những biện pháp có thể đe dọa vận tải biển quốc tế, đồng thời kêu gọi Washington tuân thủ “cách tiếp cận hợp lý và thực tế”. Moscow nhấn mạnh rằng mọi hành động sai lầm từ Mỹ có thể dẫn đến hậu quả khó lường cho toàn Tây bán cầu. Ngoài ra, Nga kêu gọi bình thường hóa đối thoại giữa Mỹ và Venezuela và tiếp tục ủng hộ nỗ lực bảo vệ chủ quyền, lợi ích quốc gia và độc lập của Venezuela.

Quốc kỳ Mỹ và Nga được đặt trên bàn tại một gian trưng bày trong Hội chợ Thương mại Dịch vụ Quốc tế Trung Quốc (CIFTIS) ở Bắc Kinh, Trung Quốc, ngày 11/9/2025. Ảnh: Reuters.

Trung Quốc cũng bày tỏ những lo ngại tương tự. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Quách Gia Khôn cho biết Bắc Kinh phản đối “mọi hành động đơn phương và bắt nạt” và ủng hộ quyền chủ quyền của Venezuela trong việc “phát triển hợp tác cùng có lợi với các nước khác một cách độc lập".

Hiện chưa rõ Mỹ sẽ triển khai bước đi tiếp theo, trong khi Nga nhấn mạnh sự cần thiết của kiềm chế và ngoại giao, cảnh báo mọi hành động sai lầm có thể gây hậu quả nghiêm trọng không chỉ cho khu vực Mỹ Latinh mà còn toàn bộ Tây bán cầu.

Thanh Hằng

Nguồn: The Moscow Times, Reuters.