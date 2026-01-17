Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài chuẩn bị sẵn sàng các phương án phục vụ Đại hội Đảng và cao điểm Tết

Sau khi trực tiếp thị sát các khu vực trọng yếu tại cảng, Cục trưởng Hàng không Việt Nam Uông Việt Dũng ghi nhận không khí làm việc khẩn trương, chuyên nghiệp tại cảng hàng không cửa ngõ trọng yếu của Thủ đô. Hiện tại, toàn bộ hệ thống nhân sự và trang thiết bị tại Cảng đã được kích hoạt ở trạng thái sẵn sàng cao nhất.

“Các đơn vị chức năng tại cảng tuyệt đối không được chủ quan, lơ là dù chỉ một chi tiết nhỏ nhất. Mọi mắt xích trong dây chuyền phải vận hành thông suốt, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho các chuyến bay, trước mắt là phục vụ Đại hội Đảng XIV và sắp tới là dịp cao điểm Tết Nguyên đán, mùa lễ hội Xuân. Công tác đón tiếp đại biểu cần thể hiện sự văn minh, chu đáo và chuyên nghiệp trong từng cử chỉ, tạo ấn tượng tốt đẹp ngay từ khi đại biểu, hành khách đặt chân xuống sân bay”, Cục trưởng Uông Việt Dũng nhấn mạnh.

Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu các đơn vị chức năng tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, các dây chuyền phải được vận hành thông suốt, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho các chuyến bay, trước mắt là phục vụ Đại hội Đảng XIV.

Trong giai đoạn cao điểm sắp tới, lãnh đạo Cục Hàng không Việt Nam cũng yêu cầu các đơn vị tăng cường bố trí nhân lực, nâng cao chất lượng phục vụ, chú trọng văn hóa ứng xử, chuyên nghiệp, kịp thời xử lý các tình huống phát sinh; bảo đảm thông suốt hoạt động khai thác, đáp ứng tốt nhu cầu đi lại của nhân dân.

Báo cáo đoàn công tác, ông Tô Tử Hà, Giám đốc Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài khẳng định, đến thời điểm hiện tại, các đơn vị tại cảng đã chuẩn bị mọi mặt để sẵn sàng phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng với tinh thần cao nhất. Cảng cũng xác định dịp cao điểm Tết Nguyên đán sẽ hết sức bận rộn, ngày cao điểm nhất (28 và mùng 6 Tết), sản lượng khách dự báo có thể đạt hơn 116-117 nghìn lượt/ngày, với mức tăng trưởng khách nội địa lên tới hơn 20% so với thường lệ.

Các đơn vị báo cáo lãnh đạo Cục Hàng không Việt Nam tình hình hoạt động, công tác chuẩn bị phục vụ Đại hội Đảng.

Để đáp ứng sản lượng hành khách tăng vọt, cảng đã chủ động 3 nhóm giải pháp trọng tâm về hạ tầng; về công nghệ, điều hành và tăng cường phối hợp. Theo đó, về hạ tầng, cảng đã đưa vào khai thác các hạng mục mở rộng Nhà ga T2 từ ngày 19/12/2025, bổ sung thêm quầy thủ tục, Kiosk check-in và hệ thống gửi hành lý tự động, giúp năng lực thông qua tại Nhà ga T2 tăng lên đáng kể, sẵn sàng đón lượng khách quốc tế dự báo đạt hơn 50 nghìn khách/ngày. Dịp Tết Dương lịch vừa qua, cảng ghi nhận đã có hơn 52 nghìn lượt khách quốc tế qua cảng.

“Tại Nhà ga T1, chúng tôi đã tính toán tối ưu hóa toàn bộ 98 quầy thủ tục hiện có, luôn sắp xếp sẵn sàng một cơ số quầy dự phòng tại các khu vực sảnh A, B, E để phục vụ các hãng hàng không khi có nhu cầu tăng chuyến hoặc giải tỏa hành khách khi phát sinh tình huống đông, tắc cục bộ trong khu vực làm thủ tục check-in. Để giải quyết bài toán thiếu chỗ đỗ, cảng đã linh hoạt điều tiết tàu bay đỗ qua đêm sang vị trí đỗ quân sự để dành vị trí đỗ thuận lợi nhất cho các tàu bay đang khai thác thương mại”, ông Tô Tử Hà cho biết.

Bên cạnh đó, Cảng đã làm việc với các đơn vị vận tải (xe buýt, taxi) để tăng tần suất phục vụ và áp dụng thu phí không dừng đồng loạt tại các lối ra vào để phương tiện thoát đi nhanh chóng, hạn chế ùn ứ trong các khung giờ cao điểm.

Về giải pháp công nghệ và điều hành, cảng tiếp tục áp dụng mô hình phối hợp ra quyết định A-CDM, giúp các đơn vị tại sân bay chia sẻ dữ liệu trên nền tảng cơ sở dữ liệu dùng chung, bảo đảm thông tin thông suốt, đồng thời ghi nhận hệ thống A-CDM mang lại hiệu quả rõ rệt trong công tác điều hành hoạt động bay, giảm thời gian lăn của tàu bay, tiết kiệm nhiên liệu, tăng chỉ số đúng giờ và nâng cao vị thế của Cảng hàng không.

Để đáp ứng sản lượng hành khách tăng cao trong dịp cao điểm sắp tới, Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài đã chủ động 3 nhóm giải pháp trọng tâm về hạ tầng; về công nghệ, điều hành và tăng cường phối hợp.

Cảng phối hợp chặt chẽ với Công an cửa khẩu Nội Bài, lực lượng cảnh sát giao thông để tối ưu hóa dây chuyền kiểm soát an ninh; bảo đảm an ninh trật tự, phân luồng, điều tiết giao thông các khu vực sân đỗ ô-tô đến các sảnh nhà ga, an toàn giao thông dịp nghỉ lễ.

Cảng sẽ huy động tối đa nguồn lực, phối hợp chặt chẽ với các hãng hàng không và đơn vị phục vụ mặt đất để mang lại những chuyến bay khởi đầu Xuân mới thuận lợi và nhiều niềm vui cho hành khách.

Theo TTXVN