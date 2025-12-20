Campuchia triệt phá hàng loạt "hang ổ" lừa đảo, bắt gần 5.000 đối tượng

Trong một chiến dịch truy quét quy mô lớn kéo dài 6 tháng cuối năm 2025, lực lượng chức năng Campuchia đã đột kích hơn 100 địa điểm, bắt giữ hàng nghìn đối tượng và trục xuất hàng loạt người nước ngoài liên quan đến các mạng lưới lừa đảo trực tuyến.

Hình ảnh cho thấy người nước ngoài bị giam giữ bên trong một cơ sở giam giữ người nhập cư của Campuchia. Ảnh : Vice World News

Ban Thư ký Ủy ban Quốc gia Chống lừa đảo trực tuyến Campuchia (CCOS) vừa công bố báo cáo chấn động về kết quả chiến dịch tiễu phạt tội phạm công nghệ trên toàn quốc, diễn ra từ ngày 27/6 đến ngày 18/12/2025.

Theo báo cáo của CCOS, các lực lượng thực thi pháp luật hiệp đồng đã tiến hành kiểm tra và đột kích 118 địa điểm tại 18 tỉnh, thành phố trên khắp Campuchia.

Kết quả, nhà chức trách đã bắt giữ tổng cộng 4.983 nghi phạm (trong đó có 979 phụ nữ) thuộc 23 quốc tịch khác nhau từ cả châu Á, châu Phi và châu Âu.

Trong số các đối tượng bị bắt giữ, chính quyền Campuchia đã thực hiện thủ tục trục xuất ngay lập tức 4.039 người nước ngoài. Đồng thời, cơ quan tư pháp cũng đang xử lý 35 vụ án trọng điểm liên quan đến 168 kẻ cầm đầu và đồng bọn về các tội danh lừa đảo có tổ chức.

Chiến dịch không chỉ dừng lại ở việc bắt giữ các đối tượng lừa đảo mà còn tập trung vào khía cạnh nhân đạo. Nhà chức trách cho biết đã giải cứu thành công nhiều nạn nhân của tội phạm buôn người, đồng thời đánh sập các “trạm trung chuyển” được các nhóm tội phạm xuyên quốc gia sử dụng để đưa người trái phép vào Campuchia nhằm cưỡng bức lao động trong các tổ chức lừa đảo trực tuyến.

Các nghi phạm bị bắt giữ trong một cuộc đột kích của cảnh sát vào một trung tâm lừa đảo ở Phnom Penh, Campuchia, ngày 16 tháng 7 Ảnh: EPA

Các đối tác quốc tế và Văn phòng Liên Hợp Quốc về Chống ma túy và Tội phạm (UNODC) khu vực Đông Nam Á - Thái Bình Dương đã lên tiếng khen ngợi “ý chí chính trị rõ ràng” và cam kết mạnh mẽ của Campuchia trong việc xóa bỏ tội phạm công nghệ.

Trong các cuộc họp với lãnh đạo chính phủ và CCOS, các đối tác quốc tế thừa nhận rằng bản thân Campuchia cũng là một nạn nhân. Các băng nhóm tội phạm có tổ chức thường sử dụng lãnh thổ nước này làm căn cứ hoặc điểm trung chuyển, sau khi xâm nhập từ các quốc gia láng giềng trong khu vực.

Hiện tại, lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục mở rộng điều tra để truy quét tận gốc các mắt xích còn lại trong các mạng lưới tội phạm tinh vi này.

Nhật Lệ

Nguồn: Khmer Times