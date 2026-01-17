Camera AI sẽ lắp đặt tại chùa Hương để giám sát an ninh, trật tự, văn minh lễ hội

Lễ hội du lịch Chùa Hương năm 2026 được tổ chức trong bối cảnh đặc biệt quan trọng, khi thành phố Hà Nội định hướng xây dựng Khu di tích quốc gia đặc biệt Chùa Hương trở thành khu du lịch quốc gia trong năm 2026 và từng bước hoàn thiện hồ sơ trình UNESCO công nhận là Di sản văn hóa thiên nhiên thế giới vào năm 2030.

Lễ hội truyền thống du lịch Chùa Hương năm 2026 diễn ra từ ngày 18/2/2026 đến hết ngày 11/5/2026 (tức từ mùng 2 tháng Giêng đến ngày 25/3 năm Bính Ngọ)

Ban Tổ chức Lễ hội du lịch Chùa Hương đã xây dựng kế hoạch tổ chức và quản lý lễ hội năm 2026 với chủ đề xuyên suốt: “An toàn – Thân thiện – Chất lượng” .

Mục tiêu chung của kế hoạch là tổ chức lễ hội đúng quy định pháp luật, bảo đảm trang nghiêm, an toàn, văn minh; giữ gìn và phát huy các giá trị lịch sử, văn hóa, tín ngưỡng đặc sắc của quần thể di tích Hương Sơn; đồng thời đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa tâm linh chính đáng của Nhân dân và du khách thập phương. Thông qua lễ hội, hình ảnh Chùa Hương và xã Hương Sơn tiếp tục được quảng bá là điểm đến văn hóa – tâm linh tiêu biểu của Thủ đô, hướng tới phát triển du lịch bền vững, chất lượng cao, gắn bảo tồn di sản với phát triển kinh tế địa phương.

Việc tổ chức và quản lý lễ hội được triển khai đồng bộ, thống nhất, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy, UBND thành phố Hà Nội. Các nhiệm vụ được phân công theo phương châm “6 rõ”: rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ hiệu quả; đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu và tăng cường phối hợp giữa các lực lượng, đơn vị tham gia phục vụ lễ hội. Đặc biệt, lễ hội phải bảo đảm tuyệt đối an ninh trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường thủy, phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ, an toàn thực phẩm, y tế và vệ sinh môi trường.

Lễ hội truyền thống du lịch Chùa Hương năm 2026 diễn ra từ ngày 18/2/2026 đến hết ngày 11/5/2026 (tức từ mùng 2 tháng Giêng đến ngày 25/3 năm Bính Ngọ), với lễ khai hội tổ chức ngày 22/2/2026 (mùng 6 tháng Giêng). Không gian lễ hội bao trùm toàn bộ khu Di tích quốc gia đặc biệt Chùa Hương, gồm 4 tuyến tham quan chính với 20 điểm đền, chùa, động thờ Phật. Sau lễ hội truyền thống, các hoạt động du lịch văn hóa, tín ngưỡng, trải nghiệm, thể thao và nghệ thuật tiếp tục được tổ chức nhằm kéo dài mùa du lịch, hướng tới hoạt động du lịch quanh năm.

Phần lễ được tổ chức trang trọng, tuân thủ nghi thức truyền thống của Phật giáo và tín ngưỡng dân gian, thể hiện khát vọng cầu cho quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, đời sống nhân dân bình an, hạnh phúc. Các nghi lễ chính diễn ra tại chùa Thiên Trù, động Hương Tích và hệ thống đền, chùa trong 20 điểm quần thể di tích, bảo đảm giữ gìn sự tôn nghiêm, trật tự và không gian linh thiêng của di sản.

Phần hội được tổ chức có chọn lọc, chú trọng các hoạt động văn hóa, nghệ thuật dân gian, sinh hoạt cộng đồng mang tính giáo dục, lành mạnh, phù hợp với không gian di tích. Ban Tổ chức chủ trương hạn chế các hoạt động phô trương, thương mại hóa, từng bước định hướng lễ hội trở về với các giá trị cốt lõi, đồng thời nâng cao chất lượng trải nghiệm của du khách.

Hệ thống camera AI được xã hội hóa lắp đặt tại các điểm trọng tâm để giám sát an ninh, trật tự và văn minh lễ hội chùa Hương.

Công tác chuẩn bị cho lễ hội tập trung vào tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, Nhân dân và lực lượng lao động phục vụ lễ hội nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, ứng xử văn minh trong hoạt động lễ hội. Một trong những nội dung trọng tâm trong công tác chuẩn bị và tổ chức Lễ hội Du lịch Chùa Hương năm 2026 là kết nối phát triển du lịch 4 mùa trong năm, chỉnh trang, sắp xếp lại không gian trong khu vực di tích, gắn với việc triển khai Đề án đổi mới mô hình tổ chức, quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị Khu di tích quốc gia đặc biệt quần thể Hương Sơn theo chỉ đạo của UBND TP. Hà Nội.

Đến nay, các cơ quan chức năng của thành phố Hà Nội và xã Hương Sơn đã và đang tập trung rà soát, xử lý tình trạng lấn chiếm không gian di tích, sử dụng đất không đúng mục đích, buôn bán tự phát trong khu vực bảo vệ di tích và vùng phụ cận, những vấn đề tồn tại trong thời gian dài, ảnh hưởng đến cảnh quan, trật tự và sự tôn nghiêm của di tích.

Công tác giải phóng mặt bằng, thu hồi các diện tích đất công đã hết thời hạn sử dụng được triển khai theo đúng quy định của pháp luật, gắn với quy hoạch tổng thể quần thể Hương Sơn đang được hoàn thiện. Mục tiêu là từng bước trả lại không gian cảnh quan, sự thông thoáng và tính linh thiêng cho di tích, đặc biệt tại các khu vực trọng điểm như suối Yến, các bến đò, khu vực chùa Thiên Trù, động Hương Tích và các tuyến đường phục vụ khách tham quan.

Việc sắp xếp lại không gian di tích không chỉ nhằm phục vụ riêng mùa lễ hội năm 2026 mà còn là bước đi quan trọng trong chiến lược bảo tồn, phát huy giá trị di tích Chùa Hương một cách bài bản, lâu dài, phù hợp với mục tiêu phát triển bền vững.

Trong quá trình triển khai công tác chỉnh trang, sắp xếp lại không gian di tích, Ban Tổ chức và chính quyền địa phương đặc biệt chú trọng yếu tố hài hòa giữa yêu cầu bảo tồn di sản và bảo đảm sinh kế chính đáng của người dân địa phương. Song song với việc xử lý, giải tỏa các điểm kinh doanh không phù hợp trong khu vực di tích, thành phố và địa phương nghiên cứu, bố trí lại các khu vực kinh doanh dịch vụ theo quy hoạch, hướng tới hình thành các không gian dịch vụ tập trung, gọn gàng, bảo đảm mỹ quan và phù hợp với cảnh quan, không gian văn hóa – tâm linh của Chùa Hương.

Đặc biệt từ mùa lễ hội năm nay, Ban Tổ chức đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác tổ chức và quản lý. Hạ tầng mạng viễn thông được đầu tư đồng bộ; hệ thống camera AI được xã hội hóa lắp đặt tại các điểm trọng tâm để giám sát an ninh, trật tự và văn minh lễ hội. Công tác bán vé, kiểm soát vé thắng cảnh và dịch vụ đò thuyền được thực hiện bằng phương thức điện tử, mã QR, bảo đảm công khai, minh bạch. Trung tâm điều hành lễ hội và đường dây nóng được vận hành liên tục để tiếp nhận, xử lý kịp thời các phản ánh của du khách.

Trong suốt thời gian diễn ra lễ hội, công tác an ninh trật tự, an toàn giao thông được đặt lên hàng đầu. Các chốt, tổ công tác được bố trí hợp lý; tăng cường tuần tra, kiểm soát trên các tuyến đường bộ, bến bãi, đặc biệt là trên suối Yến và suối Tuyết Sơn. Hoạt động vận chuyển khách bằng đò thuyền phải bảo đảm an toàn tuyệt đối, trang bị đầy đủ áo phao cứu sinh, nghiêm cấm thuyền gắn động cơ trái phép và bán hàng rong trên sông suối. Các phương tiện, điểm trông giữ xe tự phát, hoạt động lấn chiếm lòng đường, không gian di tích bị xử lý nghiêm.

Sau mùa lễ hội truyền thống, từ tháng 5 đến tháng 12/2026, xã Hương Sơn tiếp tục triển khai các hoạt động phát triển du lịch bốn mùa, tăng cường liên kết vùng, tổ chức các sự kiện văn hóa, thể thao, nghệ thuật quy mô thành phố, quốc gia và quốc tế; quảng bá sản phẩm nông sản, đặc sản địa phương; xây dựng các không gian trải nghiệm, check-in, du lịch thiền, du lịch sinh thái – tâm linh đặc trưng của Chùa Hương.

Với sự chuẩn bị toàn diện, đồng bộ và quyết liệt, Ban tổ chức Lễ hội Chùa Hương 2026 hướng tới xây dựng một mùa lễ hội an toàn, văn minh, thân thiện, chất lượng cao, góp phần khẳng định vị thế Chùa Hương là điểm đến văn hóa – tâm linh đặc biệt của Thủ đô và cả nước.

