Cấm tuyệt đối việc sử dụng bóng bay bơm hydro tại khu vực diễu binh, diễu hành

Chiều 28/8, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức phiên họp phiên họp lần thứ tư Ban Tổ chức Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2025).

Các khối tham gia buổi Sơ duyệt cấp Nhà nước diễu binh, diễu hành của sự kiện A80. (Ảnh: Lê Đông/TTXVN)

Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh chủ trì phiên họp.

Tại phiên họp, lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội (Cơ quan Thường trực Ban Tổ chức thành phố Hà Nội) đã báo cáo công tác chuẩn bị tổ chức Lễ kỷ niệm (sự kiện A80).

Bám sát sự chỉ đạo của Trung ương và thành phố, các tiểu ban chuyên trách, các sở, ban, ngành đã triển khai các phương án về diễu binh, diễu hành, chuẩn bị cơ sở vật chất, hậu cần, an ninh trật tự, giao thông, vệ sinh môi trường, y tế, lễ tân, tuyên truyền..., về cơ bản, các nhiệm vụ đã bảo đảm tiến độ theo Đề án của Trung ương và kế hoạch của Ủy ban Nhân dân thành phố.

Thành phố đã hoàn thành lắp đặt hệ thống loa truyền thanh phục vụ diễu binh, diễu hành, tổng số 665 loa. Công tác phân luồng giao thông và tổ chức, quản lý sự kiện đông người được lên kế hoạch chi tiết nhằm tránh ùn tắc, bảo đảm an toàn cho lực lượng và nhân dân tham gia các hoạt động kỷ niệm trên toàn địa bàn thành phố, đặc biệt là khu vực diễn ra các hoạt động chính.

Nghiêm túc tổ chức rút kinh nghiệm trong 2 ngày tổng hợp luyện, Công an thành phố, Bộ Tư lệnh Thủ đô đã phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng triển khai kịp thời, đầy đủ các phương án bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt đối, kịp thời xử lý những hành vi vi phạm, như: trông giữ xe trái phép, xếp sẵn ghế và trải bạt để giữ chỗ ngồi nhằm trục lợi, hay sử dụng thẻ đại biểu giả...

Đồng thời, lực lượng chức năng tuyên truyền, nhắc nhở người dân chấp hành các quy định và có các hoạt động giao lưu với lực lượng diễu binh, diễu hành chuẩn mực, không ảnh hưởng đến quá trình làm nhiệm vụ, trong đó hỗ trợ người già, cựu chiến binh, trẻ em, người yếu thế được theo dõi diễu binh, diễu hành thuận lợi và an toàn...

Phát biểu chỉ đạo tại phiên họp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Trần Sỹ Thanh biểu dương, ghi nhận các đơn vị đã nỗ lực, quyết tâm thực hiện nhiệm vụ cho các đợt tổng hợp luyện và sơ duyệt vừa qua, cũng như công tác chuẩn bị cho ngày tổng duyệt và Lễ kỷ niệm 2/9 sắp tới.

Nhấn mạnh Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9 với khối lượng công việc rất lớn khi lượng khách, đại biểu tham dự đông, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh đề nghị các tiểu ban tập trung hoàn thành các phần việc, từ công tác an ninh đến đón tiếp, hậu cần, y tế, vệ sinh môi trường; bố trí giấy mời và thẻ an ninh đúng đối tượng, trong đó ưu tiên phương án các đoàn đại biểu các tỉnh, thành phố về Hà Nội đi xe chung...

Các khối đi qua Quảng trường Cách mạng Tháng Tám. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)

Đặc biệt, để đảm bảo an toàn cho sự kiện, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đề nghị các đơn vị liên quan kiểm soát chặt và cấm tuyệt đối việc sử dụng bóng bay bơm hydro tại các khu vực diễn ra lễ diễu binh, diễu hành.

Các địa phương tiếp tục phối hợp tốt với Công an thành phố, Bộ Tư lệnh Thủ đô triển khai có hiệu quả các phương án phân luồng, điều tiết giao thông, điều tiết lưu lượng quần chúng nhân dân (ưu tiên người có công, người cao tuổi); bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn có lực lượng diễu binh, diễu hành tại tổng duyệt và lễ kỷ niệm.

Cùng với đó, các đơn vị tăng cường thông tin, tuyên truyền tới nhân dân cư trú trên địa bàn và du khách thực hiện nếp sống văn minh, ý thức giữ vệ sinh môi trường; nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật về giao thông và tuyệt đối tuân thủ sự điều hành của các lực lượng chức năng khi tham gia các hoạt động kỷ niệm.../.

Theo TTXVN