Các nước Baltic bất ngờ kêu gọi đối thoại với Nga

Truyền thông châu Âu cho biết, lãnh đạo hai quốc gia vùng Baltic là Latvia và Estonia vừa kêu gọi tiến hành đối thoại với Nga, sau bốn năm từ chối các cuộc tiếp xúc với Moscow.

Latvia và Estonia ủng hộ ý tưởng cử một đặc phái viên của EU đàm phán với Nga. Ảnh: Reuters.

Bên lề một hội nghị thượng đỉnh tại Dubai hôm 4/2, Thủ tướng Latvia Evika Silina và Tổng thống Estonia Alar Karis cho rằng Liên minh châu Âu nên bổ nhiệm một đặc phái viên để nối lại các kênh ngoại giao với Nga.

Tổng thống Estonia Alar Karis nói: “Chúng ta cũng cần có tiếng nói nhưng có thể thấy là chúng ta đang chậm chân. Lẽ ra việc tìm kiếm các giải pháp ngoại giao cho vấn đề này nên được bắt đầu sớm hơn, có lẽ không phải Tổng thống Mỹ Donald Trump mà là Liên minh châu Âu”.

Trong khi đó, Thủ tướng Latvia, bà Silina phát biểu: “Chúng ta phải có mặt tại bàn đàm phán, bởi chính người Ukraine đã bắt đầu đàm phán. Vậy tại sao châu Âu lại không đàm phán?”.

Những phát biểu này phản ánh sự thay đổi nhanh chóng trong tư duy chiến lược của châu Âu đối với Nga, sau khi châu Âu bị gạt ra ngoài các cuộc đàm phán hòa bình trực tiếp do Mỹ dẫn đầu.

Hồi đầu tuần này, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết, công việc ở “cấp độ kỹ thuật” đã được khởi động nhằm bổ nhiệm một đặc phái viên, động thái cũng nhận được sự ủng hộ của Thủ tướng Italy Giorgia Meloni.

Trong gần một năm qua, Washington đã tiến hành các cuộc đàm phán trực tiếp với Moscow, trong khi Liên minh châu Âu bị đứng ngoài tiến trình này và chủ yếu dựa vào các biện pháp trừng phạt Nga, đồng thời hỗ trợ Ukraine về mặt ngoại giao, quân sự và tài chính.

Các nhà đàm phán của Nga-Ukraine-Mỹ gặp nhau tại Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE) hôm 23 tháng 1 năm 2026. Ảnh: AFP.

Cuộc đàm phán ba bên đầu tiên kể từ tháng 2/2022, giữa Nga - Ukraine - Mỹ tại Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE) trong các ngày 23–24/1, được đánh giá là mang tính xây dựng nhưng không đạt được bất kỳ thỏa thuận cụ thể nào. Sau cuộc gặp này, Đại diện cấp cao phụ trách chính sách đối ngoại của EU Kaja Kallas đã cảnh báo các nước châu Âu không nên theo đuổi việc tái tiếp xúc trực tiếp với Điện Kremlin, đồng thời yêu cầu Moscow phải đưa ra nhượng bộ trước. Phía Nga cáo buộc các đồng minh châu Âu của Kiev đang cản trở nỗ lực hòa bình do Mỹ dẫn dắt và ngày càng chuẩn bị cho một cuộc đối đầu trực tiếp với Nga.

Thúy Hà

Nguồn: RT