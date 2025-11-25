Các ngân hàng ngừng giao dịch bằng hộ chiếu từ 1/1/2026

Từ ngày 1/1/2026, các ngân hàng sẽ ngừng chấp nhận hộ chiếu làm giấy tờ tùy thân để thực hiện mọi giao dịch thanh toán, rút tiền hoặc sử dụng thẻ đối với khách hàng là công dân Việt Nam.

Theo đó, để tránh gián đoạn giao dịch, người dân cần chủ động liên hệ chi nhánh hoặc phòng giao dịch ngân hàng để cập nhật sang thẻ căn cước công dân gắn chip hoặc căn cước điện tử. Việc chuyển đổi này là bắt buộc, bởi từ thời điểm 1/1/2026 hệ thống ngân hàng sẽ chỉ cho phép giao dịch khi khách hàng đã hoàn tất xác thực danh tính và đối chiếu dữ liệu sinh trắc học.

Đây là quy định quan trọng tại Thông tư 17/2024/TT-NHNN quy định việc mở và sử dụng tài khoản thanh toán tại tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán và Thông tư 18/2024/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước quy định về hoạt động thẻ ngân hàng.

Thông tư 17 quy định khách hàng chỉ được rút tiền hoặc thực hiện giao dịch điện tử khi dữ liệu sinh trắc học trùng khớp với thông tin lưu trong căn cước công dân gắn chip hoặc tài khoản định danh điện tử mức độ cao. Trường hợp sử dụng căn cước công dân không gắn chip, ngân hàng sẽ xác thực qua Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Thông tư 18 nêu rõ khi mở thẻ hoặc giao kết hợp đồng sử dụng thẻ, ngân hàng phải yêu cầu khách hàng cung cấp căn cước công dân, thẻ căn cước, căn cước điện tử hoặc chứng minh nhân dân hoặc giấy khai sinh đối với người dưới 14 tuổi; hộ chiếu không còn được xem là giấy tờ hợp lệ. Quy định mới đồng thời thay thế quy định tại Thông tư 48/2018/TT-NHNN quy định về tiền gửi tiết kiệm vốn cho phép sử dụng hộ chiếu để rút tiền, kiểm tra số dư hoặc xác minh thông tin tại quầy.

Các ngân hàng khuyến cáo khách hàng hoàn tất việc cập nhật thông tin cá nhân càng sớm càng tốt để bảo đảm quá trình giao dịch diễn ra liên tục, đặc biệt đối với khách hàng thường xuyên sử dụng dịch vụ ngân hàng số và thẻ. Đây cũng là bước chuẩn hóa nhằm đồng bộ hóa dữ liệu dân cư và nâng cao an toàn giao dịch trong toàn hệ thống.

Theo Ngân hàng Nhà nước, việc siết chặt quy trình nhận diện nhằm đảm bảo tính chính xác, tăng cường phòng chống gian lận, giả mạo và chuẩn hóa dữ liệu trong toàn hệ thống ngân hàng./.

Theo TTXVN