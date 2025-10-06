Các doanh nghiệp ủng hộ người dân Thanh Hóa bị thiệt hại do bão số 10

Sáng 6/10, Ủy ban MTTQ tỉnh Thanh Hóa tiếp nhận ủng hộ của một số tổ chức, doanh nghiệp hỗ trợ người dân bị thiệt hại do cơn bão số 10.

Lãnh đạo Công ty CP Công nghệ SAVA META trao 200 triệu đồng ủng hộ người dân bị thiệt hại do bão số 10.

Lãnh đạo Công ty TNHH MTV Petrolimex Thanh Hóa trao 100 triệu đồng ủng hộ người dân bị thiệt hại do bão số 10.

Nhằm sẻ chia với những thiệt hại, mất mát của bà con Nhân dân trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa bị thiệt hại do bão số 10 vừa qua, Công ty CP Công nghệ SAVA META ủng hộ 200 triệu đồng, Công ty TNHH MTV Petrolimex Thanh Hóa ủng hộ 100 triệu đồng.

Lãnh đạo Công ty CP Công nghệ SAVA META phát biểu tại buổi tiếp nhận.

Tại buổi trao kinh phí ủng hộ, đại diện các doanh nghiệp mong muốn những phần quà này sẽ sớm được trao đến cho bà con Nhân dân bị thiệt hại do cơn bão số 10, giúp bà con vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Nguyễn Thị Phương phát biểu tại buổi tiếp nhận ủng hộ.

Phát biểu tại buổi tiếp nhận, lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa cảm ơn các tổ chức, doanh nghiệp đã quan tâm, chia sẻ và chung tay cùng với tỉnh hỗ trợ người dân bị thiệt hại do bão, lũ; đồng thời, thông tin khái quát tình hình thiệt hại do bão số 10 gây ra đối với các địa phương trên địa bàn tỉnh.

Với nguồn ủng hộ của các tổ chức, doanh nghiệp, Ủy ban MTTQ tỉnh cam kết sẽ quản lý chặt chẽ, sử dụng đúng mục đích; khẩn trương thống kê, tổng hợp danh sách thiệt hại, báo cáo UBND tỉnh để phân bổ hỗ trợ kịp thời theo quy định.

Phan Nga