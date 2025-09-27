Ca sĩ Đức Phúc nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

Ca sĩ Đức Phúc vừa nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ sau khi giành Quán quân cuộc thi âm nhạc quốc tế Intervision 2025 ở Nga.

Thứ trưởng Tạ Quang Đông trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho ca sĩ Đức Phúc (Ảnh: Cổng Thông tin điện tử Bộ VH-TT&DL).

Ngày 26/9, Phó thủ tướng Nguyễn Hòa Bình vừa ký quyết định tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho ca sĩ Đức Phúc vì đã có thành tích giành giải Quán quân cuộc thi âm nhạc quốc tế tại Nga.

Lễ trao tặng bằng khen diễn ra chiều 26/9 tại trụ sở Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch (VH-TT&DL) với sự chủ trì của Thứ trưởng Tạ Quang Đông.

Tại lễ trao tặng bằng khen, Thứ trưởng Tạ Quang Đông đánh giá cao kết quả Đức Phúc đạt được tại đấu trường quốc tế.

Thứ trưởng Bộ VH-TT&DL cho biết, sau khi Bộ báo tin vui, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã gửi thư biểu dương thành tích của nam ca sĩ.

Bên cạnh đó, Thủ tướng nhấn mạnh thành tích của Đức Phúc xứng đáng được trao bằng khen.

"Đây là vinh dự rất lớn đối với nghệ sĩ trẻ. Thành tích này cũng là niềm tự hào đối với nghệ sĩ trẻ - những người đang vươn lên, mang hết sức mình cống hiến cho đất nước. Tấm gương của Đức Phúc sẽ là động lực cho nhiều nghệ sĩ trẻ khác.

Khi tìm kiếm gương mặt đi thi, chúng tôi đã chọn Đức Phúc, chúng tôi cũng đặt niềm tin ở nhạc sĩ Hồ Hoài Anh", Thứ trưởng Tạ Quang Đông nói.

Lãnh đạo Bộ VH-TT&DL khẳng định rằng, thành tích của Đức Phúc là sự tổng hòa của nghệ sĩ và ê-kíp sáng tạo.

Chia sẻ tại buổi lễ, ca sĩ Đức Phúc chia sẻ những câu chuyện hậu trường, những khó khăn trong hành trình chinh phục ngôi vô địch tại Intervision 2025.

Nam ca sĩ tiết lộ rằng, đây là lần đầu bản thân tham gia một sân chơi quốc tế nên không tránh được sự lo lắng. Bài hát Phù Đổng Thiên Vương mà nam ca sĩ biểu diễn ở Intervision 2025 đã bị cắt đi một số đoạn để phù hợp với quy chế của cuộc thi.

"Tôi rất trăn trở khi đây là lần đầu đến với sân chơi lớn, lại thi đấu với rất nhiều nghệ sĩ quốc tế tài năng. Sau khi họp với ê-kíp sáng tạo để hoàn thành bài Phù Đổng Thiên Vương , gánh nặng trong tôi mới giảm đi một ít. Với Phù Đổng Thiên Vương , tôi cho rằng bản thân đã giải được bài toán khó.

Ngay từ khi bắt đầu tìm tác phẩm mang đi thi, tôi luôn tâm niệm điều bản thân mong muốn nhất trong hành trình này là mang nét văn hóa truyền thống, bản sắc văn hóa dân tộc, tinh thần của người Việt... ra quốc tế. Phải làm thế nào để thể hiện tất cả điều đó thông qua âm nhạc", Đức Phúc nói.

Nam ca sĩ cho biết, khi đi thi, anh có sự tự hào khi đem âm nhạc Việt Nam đến thế giới. Anh chia sẻ thêm: "Khi biểu diễn tôi cảm nhận được khán giả nước ngoài rất ủng hộ Việt Nam. Tôi chưa bao giờ nghĩ khán giả quốc tế lại ủng hộ mình như vậy. Tôi vô cùng tự hào".

Nam ca sĩ hạnh phúc khi nhận được sự vinh danh của Thủ tướng Chính phủ và sự chúc mừng của lãnh đạo Bộ VH-TT&DL (Ảnh: Facebook nhân vật).

Trước đó, đêm chung kết cuộc thi âm nhạc quốc tế Intervision 2025 diễn ra tối 20/9 tại Nga với sự góp mặt của các thí sinh đến từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ, như: Việt Nam, Trung Quốc, Ấn Độ, Cuba, Venezuela, Ai Cập, Nam Phi, Mỹ, Kazakhstan... Trong đó, đại diện Việt Nam là ca sĩ Đức Phúc.

Chung cuộc, Đức Phúc đã xuất sắc giành chiến thắng với màn trình diễn bùng nổ Phù Đổng Thiên Vương, mang về giải thưởng 30 triệu ruble (tương đương 9 tỷ đồng).

Sáng 26/9, Đức Phúc trở về Hà Nội và được gia đình với đông đảo người hâm mộ chào đón.

Đức Phúc sinh năm 1996, đoạt danh hiệu Quán quân Giọng hát Việt năm 2015. Kể từ đó, Đức Phúc hoạt động âm nhạc chăm chỉ, liên tục cho ra đời những bản hit như: Hết thương cạn nhớ, Hơn cả yêu, I do, Ánh nắng của anh...

Theo Dân Trí