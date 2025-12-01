Bớt một điếu thuốc, thêm một ngày khỏe mạnh nơi công sở

Trong guồng quay bận rộn của công việc hành chính, không ít người tìm đến thuốc lá như một thói quen “giải tỏa” áp lực. Một điếu thuốc trong giờ nghỉ, sau cuộc họp căng thẳng hay cuối ngày làm việc đã trở thành hình ảnh quen thuộc ở một số cơ quan, đơn vị. Tuy nhiên, phía sau làn khói mờ ấy là những hệ lụy âm thầm đối với sức khỏe cá nhân, đồng nghiệp xung quanh và cả môi trường làm việc chung.

Công sở không khói thuốc góp phần xây dựng hình ảnh văn minh, chuyên nghiệp của cơ quan.

Khói thuốc – nguy cơ hiện hữu trong không gian làm việc

Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), khói thuốc lá chứa hơn 7.000 hóa chất độc hại, trong đó có ít nhất 70 chất gây ung thư. Điều đáng nói là tác hại của thuốc lá không chỉ dừng lại ở người hút trực tiếp mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến những người hít phải khói thuốc thụ động. Trong môi trường công sở – nơi nhiều người làm việc chung trong không gian kín, khói thuốc dễ dàng lan tỏa, bám vào quần áo, bàn ghế, hồ sơ, thiết bị làm việc. Những cán bộ, nhân viên không hút thuốc, đặc biệt là phụ nữ mang thai, người cao tuổi, người mắc bệnh hô hấp, tim mạch... có thể vô tình trở thành “nạn nhân” của khói thuốc thụ động mỗi ngày.

Thực tế cho thấy, việc hút thuốc tại nơi làm việc không chỉ gây khó chịu, ảnh hưởng sức khỏe mà còn làm giảm sự tập trung, năng suất lao động, tác động tiêu cực đến hình ảnh văn minh, chuyên nghiệp của cơ quan.

Nhiều nghiên cứu y khoa đã chứng minh, chỉ cần giảm số điếu thuốc hút mỗi ngày, cơ thể đã bắt đầu có những thay đổi tích cực. Sau 20 phút không hút thuốc, nhịp tim và huyết áp dần trở về mức bình thường; sau 24 giờ, lượng khí carbon monoxide trong máu giảm đáng kể; sau vài tuần, chức năng phổi và khả năng vận động được cải thiện rõ rệt. Đối với người làm việc văn phòng, việc bớt đi một điếu thuốc mỗi ngày giúp giảm cảm giác mệt mỏi, căng thẳng vào cuối giờ làm, hạn chế tình trạng ho, khàn tiếng, khó thở, đồng thời nâng cao khả năng tập trung và hiệu quả công việc.

Anh Lê Văn H. (cán bộ một cơ quan hành chính) chia sẻ: Trước đây, mỗi ngày tôi hút gần một bao thuốc, nhất là những lúc căng thẳng công việc. Khi cơ quan phát động xây dựng môi trường làm việc không khói thuốc, tôi thử giảm dần. Chỉ bớt vài điếu mỗi ngày thôi nhưng sau một thời gian, tôi thấy đỡ mệt, ngủ ngon hơn và không còn bị đồng nghiệp nhắc vì mùi thuốc lá nữa.

Bớt một điếu thuốc – thay đổi nhỏ, lợi ích lớn

Theo các bác sĩ chuyên khoa hô hấp, việc giảm số lượng thuốc lá hút mỗi ngày mang lại lợi ích rõ rệt cho sức khỏe, đặc biệt với người đang làm việc trong môi trường kín như công sở. Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Văn Thanh, Trưởng khoa khám bệnh Bệnh viện Phổi Thanh Hoá cho biết: Thuốc lá là nguyên nhân hàng đầu gây các bệnh lý mạn tính như bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD), ung thư phổi, bệnh tim mạch và đột quỵ. Với người hút thuốc lâu năm, việc bỏ hẳn ngay lập tức có thể khó khăn, nhưng giảm dần số điếu hút mỗi ngày là bước đi rất quan trọng. Chỉ cần bớt một điếu thuốc, cơ thể đã giảm được một phần lượng chất độc nạp vào, phổi có cơ hội phục hồi tốt hơn.

Cũng theo bác sĩ, môi trường làm việc không khói thuốc giúp bảo vệ sức khỏe cho cả người hút và người không hút, bởi khói thuốc thụ động nguy hiểm không kém hút thuốc trực tiếp. Vì vậy, không hút thuốc tại nơi làm việc không chỉ là ý thức cá nhân mà còn là trách nhiệm đối với đồng nghiệp và cộng đồng.

Thực hiện Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá, nhiều cơ quan, đơn vị đã đưa nội dung không hút thuốc tại nơi làm việc vào quy chế nội bộ; lắp đặt biển cấm hút thuốc; tăng cường tuyên truyền, nhắc nhở cán bộ, công chức, viên chức chấp hành nghiêm. Đây cũng là một tiêu chí quan trọng thể hiện nếp sống văn minh, kỷ cương hành chính.

Theo các chuyên gia y tế, việc thay đổi thói quen hút thuốc không thể diễn ra trong “một sớm, một chiều”. Tuy nhiên, bắt đầu từ những việc nhỏ như giảm số điếu hút mỗi ngày, không hút thuốc trong phòng làm việc, phòng họp, hành lang, cầu thang... chính là những bước đi quan trọng.

Bớt một điếu thuốc không chỉ là sự nỗ lực của cá nhân người hút, mà còn cần sự cảm thông, động viên và đồng hành của tập thể. Một lời nhắc nhẹ nhàng, một môi trường không khói thuốc được duy trì nghiêm túc hay những hoạt động truyền thông về tác hại của thuốc lá đều góp phần giúp người hút thuốc có thêm động lực thay đổi. Mỗi ngày làm việc trôi qua, nếu không còn mùi khói thuốc, không còn những cơn ho khan hay ánh nhìn ái ngại của đồng nghiệp, thì đó chính là dấu hiệu của một công sở khỏe mạnh, văn minh. Và đôi khi, sự thay đổi ấy bắt đầu rất đơn giản: bớt một điếu thuốc hôm nay, thêm một ngày khỏe mạnh cho chính mình và cho cả nơi làm việc.

Tô Hà