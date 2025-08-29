Bốn hướng dẫn của Bộ Nội vụ về thực hiện chế độ, chính sách theo Nghị định 178, Nghị định 67

Bộ Nội vụ đã có văn bản về việc giải quyết khó khăn, vướng mắc khi thực hiện chế độ, chính sách theo Nghị định 178/2024/NĐ-CP, Nghị định 67/2025/NĐ-CP với 4 nội dung được quan tâm.

Ngày 27/8, Bộ Nội vụ có Công văn 7164/BNV-TCBC về việc khó khăn, vướng mắc khi thực hiện chế độ, chính sách theo Nghị định 178/2024/NĐ-CP, Nghị định 67/2025/NĐ-CP.

Theo đó, trả lời Công văn 6560/SNV-CCVC ngày 22/8/2025 của Sở Nội vụ thành phố Hải Phòng về việc hướng dẫn một số khó khăn, vướng mắc khi thực Nghị định 178/2024/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Nghị định 67/2025/NĐ-CP), Bộ Nội vụ có ý kiến với 4 nội dung sau.

Thứ nhất, về đối tượng là hợp đồng lao động.

Căn cứ quy định tại điểm c khoản 1 Điều 2 Nghị định 178/2024/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Nghị định 67/2025/NĐ-CP) thì trường hợp lao động hợp đồng là nhân viên tạp vụ, lái xe, bảo vệ, kỹ thuật... thuộc đối tượng quy định tại Nghị định này.

Do đó, các trường hợp này sau khi thực hiện sáp nhập, sắp xếp, tổ chức lại mà được xác định là dôi dư thì thuộc đối tượng xem xét, áp dụng chính sách, chế độ theo quy định tại Nghị định 178/2024/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Nghị định 67/2025/NĐ-CP).

Thứ hai, đối với viên chức trong các đơn vị sự nghiệp giáo dục, y tế công lập.

Theo hướng dẫn của Ban Chỉ đạo về tổng kết thực hiện Nghị quyết 18- NQ/TW năm 2017 của Chính phủ tại Công văn 68/CV-BCĐ ngày 28/5/2025 thì trước mắt, giữ ổn định hệ thống các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực giáo dục và y tế tại địa phương, chỉ thực hiện sắp xếp khi thực sự cần thiết và không làm ảnh hưởng đến hoạt động phục vụ nhu cầu thiết yếu của người dân trên địa bàn.

Theo đó, trong trường hợp cần thiết và không làm ảnh hưởng đến hoạt động phục vụ nhu cầu thiết yếu của người dân trên địa bàn, địa phương thực hiện hợp nhất, sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc (bao gồm đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực giáo dục và y tế) để thu gọn đầu mối các đơn vị sự nghiệp công lập theo yêu cầu của Nghị quyết 18- NQ/TW thì đơn vị nào trực tiếp thực hiện phương án hợp nhất, sáp nhập được xác định là đơn vị trực tiếp thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy để xem xét áp dụng các chính sách, chế độ theo quy định tại Nghị định 178/2024/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Nghị định 67/2025/NĐ-CP).

Thứ ba, đối với trường hợp đã công tác tại các cơ quan, đơn vị trực tiếp thực hiện sắp xếp (sáp nhập, hợp nhất, giải thể...), nhưng đã được tiếp nhận, bố trí công việc mới tại các cơ quan, đơn vị không thực hiện sắp xếp, nay có nguyện vọng nghỉ việc, căn cứ quy định tại Nghị định 178/2024/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Nghị định 67/2025/NĐ-CP) thì không thuộc đối tượng xem xét hưởng chính sách, chế độ theo theo quy định tại Nghị định này.

Thứ tư, đối với một số trường hợp là cán bộ, công chức lãnh đạo cấp xã đã được bổ nhiệm sau sắp xếp, do điều kiện sức khỏe không bảo đảm, ảnh hưởng đến chất lượng công việc.

Sau khi chính quyền cấp xã mới được thành lập (đơn vị hành chính trực tiếp chịu sự tác động của sắp xếp tổ chức bộ máy theo yêu cầu của Ban Chỉ đạo Trung ương về tổng kết Nghị quyết 18- NQ/TW) và đi vào hoạt động ổn định thì cấp có thẩm quyền ở địa phương chỉ xem xét, giải quyết nghỉ việc theo quy định tại Nghị định 178/2024/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Nghị định 67/2025/NĐ-CP) đối với trường hợp cán bộ, công chức lãnh đạo quản lý ở cấp xã khi sức khỏe không bảo đảm, không đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ để tạo điều kiện thuận lợi bố trí, luân chuyển, bổ nhiệm cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý còn trẻ, có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và năng lực thực tiễn, đáp ứng ngay yêu cầu công việc được giao.

Thông tin về giải quyết chế độ, chính sách cho cán bộ, công chức, viên chức của Bộ Nội vụ cho biết, tính đến ngày 19/8/2025, tổng số người đã có quyết định nghỉ việc là 94.402 người; tổng số người đã nghỉ việc (hưu và thôi việc) là 81.995 người; tổng số người đang trình cấp có thẩm quyền phê duyệt kinh phí và đã được phê duyệt là 81.410 người (trong đó 50.345 người đã nhận tiền).

Thực hiện Kết luận số 183-KL/TW của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, việc lập danh sách và ban hành quyết định nghỉ việc đối với các đối tượng theo Nghị định số 178/2024/NĐ-CP hoàn thành trước ngày 31/8/2025, thời điểm nghỉ việc để hưởng chính sách, chế độ muộn nhất là ngày 1/9/2025; sau thời điểm này sẽ kết thúc.

