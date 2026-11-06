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Bồi dưỡng kỹ năng tuyên truyền, vận động nông dân thực hiện an toàn thực phẩm

Hoài Linh
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(Baothanhhoa.vn) - Ngày 6/11, Hội Nông dân tỉnh tổ chức lớp tập huấn bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng về công tác an toàn thực phẩm (ATTP) cho 150 cán bộ chi Hội Nông dân thuộc các xã: Triệu Sơn, Thọ Bình, Tân Ninh, Hợp Tiến và Thọ Ngọc.

Bồi dưỡng kỹ năng tuyên truyền, vận động nông dân thực hiện an toàn thực phẩm

Ngày 6/11, Hội Nông dân tỉnh tổ chức lớp tập huấn bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng về công tác an toàn thực phẩm (ATTP) cho 150 cán bộ chi Hội Nông dân thuộc các xã: Triệu Sơn, Thọ Bình, Tân Ninh, Hợp Tiến và Thọ Ngọc.

Bồi dưỡng kỹ năng tuyên truyền, vận động nông dân thực hiện an toàn thực phẩm

Tại lớp tập huấn, báo cáo viên Chi cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường (Sở Nông nghiệp và Môi trường) đã truyền đạt những kiến thức cơ bản về vai trò, trách nhiệm của tổ chức Hội trong công tác bảo đảm ATTP; cập nhật các quy định liên quan đến sản xuất, kinh doanh nông sản, thực phẩm an toàn. Đồng thời, hướng dẫn kỹ năng tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân nâng cao nhận thức, thay đổi thói quen trong sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng thực phẩm.

Các học viên còn được hướng dẫn kỹ năng xây dựng nội dung tuyên truyền phù hợp với từng nhóm đối tượng; tư vấn, hỗ trợ nông dân thực hiện các điều kiện bảo đảm ATTP trong sản xuất, sơ chế, chế biến và kinh doanh nông sản.

Nội dung tập huấn cũng tập trung vào phương pháp tổ chức, theo dõi, đánh giá và nhân rộng các mô hình sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn; thúc đẩy liên kết sản xuất, tiêu thụ nông sản.

Hoài Linh

Từ khóa:

#ATTP #Kỹ năng #An toàn thực phẩm #Triệu Sơn #Kiến thức #Hội nông dân tỉnh #bồi dưỡng #thực hiện #tập huấn #vận động

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