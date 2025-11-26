Bộ Y tế: Thu hồi toàn quốc 162 sản phẩm mỹ phẩm vi phạm của Mailisa

Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa ban hành quyết định thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố, đồng thời đình chỉ lưu hành, thu hồi toàn quốc hơn 160 sản phẩm mỹ phẩm vi phạm của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Sản xuất Thương mại Dịch vụ Xuất nhập khẩu MK Skincare còn hạn sử dụng (đây là doanh nghiệp nhập khẩu mỹ phẩm cho hệ thống Mailisa).

Các sản phẩm Doctor Magic của Mailisa được Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Xuất nhập khẩu MK Skincare nhập từ Trung Quốc. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Theo đó, tại Quyết định số 695/ QĐ-QLD do ông Tạ Mạnh Hùng - Phó Cục trưởng Cục Quản lý Dược ký ban hành về việc thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm và đình chỉ lưu hành, thu hồi sản phẩm mỹ phẩm, 80 số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm do Cục Quản lý Dược cấp trước đây cho Công ty Trách nhiệm hữu hạn Sản xuất Thương mại Dịch vụ Xuất nhập khẩu MK Skincare (địa chỉ K31, Khu dân cư Thới An, đường Lê Thị Riềng, Phường Thới An, Thành phố Hồ Chí Minh) chính thức bị thu hồi.

Theo Cục Quản lý Dược, doanh nghiệp không xuất trình được Hồ sơ thông tin sản phẩm (PIF) - tài liệu bắt buộc theo Thông tư 06/2011/TT-BYT và các quy định liên quan tại Nghị định 117/2020/NĐ-CP, đã được sửa đổi bởi Nghị định 124/2021/NĐ-CP.

Cũng tại Quyết định này, Cục Quản lý Dược đình chỉ lưu hành, thu hồi trên toàn quốc tất cả các lô còn hạn sử dụng đối với 162 sản phẩm mỹ phẩm theo Danh mục tại Phụ lục 2 kèm theo Quyết định này.

Lý do đình chỉ và thu hồi là thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả theo quy định tại Điều 71 Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 124/2021/NĐ-CP ngày 28/12/2021 để bảo đảm an toàn cho người sử dụng.

Cục Quản lý Dược yêu cầu Công ty Trách nhiệm hữu hạn Sản xuất Thương mại Dịch vụ Xuất nhập khẩu MK Skincare phải gửi thông báo thu hồi tới những nơi phân phối, sử dụng các lô sản phẩm nêu trên; tiếp nhận sản phẩm trả lại từ các cơ sở kinh doanh, tiến hành thu hồi các lô sản phẩm, biệt trữ và bảo quản các sản phẩm mỹ phẩm vi phạm bị thu hồi cho đến khi có ý kiến về việc tiêu hủy của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Báo cáo thu hồi các lô sản phẩm mỹ phẩm nêu trên về Cục Quản lý Dược trước ngày 15/12/2025.

Cơ quan này cũng yêu cầu các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm trên toàn quốc ngừng ngay việc kinh doanh, sử dụng các lô sản phẩm nêu trên và trả về cơ sở cung ứng sản phẩm.

Ngoài ra, cơ quan chức năng của Bộ Y tế yêu cầu Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh giám sát Công ty Trách nhiệm hữu hạn Sản xuất Thương mại Dịch vụ Xuất nhập khẩu MK Skincare trong việc thực hiện thu hồi các lô sản phẩm nêu trên. Báo cáo kết quả giám sát về Cục Quản lý Dược trước ngày 15/12/2025.

Cục Quản lý Dược đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố thông báo cho các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm thu hồi các sản phẩm mỹ phẩm nêu trên, tổ chức tiếp nhận thông tin báo cáo của các cơ sở sản xuất, kinh doanh, người sử dụng đối với các sản phẩm mỹ phẩm bị thu hồi; chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng xử lý các đơn vị vi phạm theo đúng thẩm quyền và đúng quy định hiện hành, chuyển hồ sơ cho các cơ quan bảo vệ pháp luật xử lý trong trường hợp có vi phạm hình sự.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 25/11, trong đó nêu rõ: Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Sản xuất Thương mại Dịch vụ Xuất nhập khẩu MK Skincare và Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố chịu trách nhiệm thi hành./.

Theo TTXVN