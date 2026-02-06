Bộ Y tế kiểm tra, giám sát dịch bệnh tại một số cửa khẩu đường bộ miền Bắc

Ngày 6/2, Bộ Y tế thông tin nhằm chủ động phòng ngừa, phát hiện sớm và kiểm soát hiệu quả các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, mới nổi có nguy cơ xâm nhập qua cửa khẩu trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026, trong đó có bệnh do virus Nipah, trong ngày 4,5/2, Đoàn công tác do Phó giáo sư Trần Như Dương - Phó Viện trưởng Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương làm Trưởng đoàn đã làm việc với Trung tâm Kiểm dịch y tế quốc tế Lạng Sơn và Quảng Ninh.

Đoàn công tác trao đổi và chỉ đạo công tác chuyên môn tại cửa khẩu Quốc tế Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Đoàn cũng đã trực tiếp kiểm tra thực tế tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị (Lạng Sơn) ngày 4/2 và cửa khẩu quốc tế Móng Cái (Quảng Ninh) ngày 5/2 nhằm tập trung đánh giá mức độ sẵn sàng của hệ thống kiểm dịch y tế biên giới trong việc giám sát, phát hiện sớm, xử trí kịp thời các ca bệnh truyền nhiễm, đặc biệt là các bệnh mới nổi, nguy hiểm có nguy cơ lây lan xuyên biên giới.

Tại các buổi làm việc, Đoàn công tác đã nghe báo cáo về tình hình dịch bệnh, phương án tổ chức trực kiểm dịch, công tác giám sát y tế đối với người nhập cảnh và kế hoạch ứng phó với các tình huống dịch bệnh có thể xảy ra trong giai đoạn cao điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán. Đoàn cũng tiến hành kiểm tra thực địa tại khu vực làm thủ tục xuất nhập cảnh, khu vực giám sát y tế, khu cách ly tạm thời, cùng hệ thống cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ công tác kiểm soát dịch bệnh tại cửa khẩu.

Qua kiểm tra cho thấy, tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị và cửa khẩu quốc tế Móng Cái, các đơn vị đã chủ động xây dựng và triển khai kế hoạch kiểm dịch y tế dịp Tết Nguyên đán, kế hoạch giám sát và phòng chống bệnh do virus Nipah, duy trì chế độ trực 24/24 giờ; thực hiện nghiêm túc các biện pháp giám sát, sàng lọc y tế đối với người nhập cảnh, bao gồm quan sát y tế, đo thân nhiệt từ xa, phát hiện triệu chứng lâm sàng và chủ động truyền thông phòng, chống dịch cho người nhập cảnh.

Công tác phối hợp liên ngành giữa kiểm dịch y tế, biên phòng, hải quan và các lực lượng liên quan tại cửa khẩu được duy trì thường xuyên, bảo đảm trao đổi thông tin và phối hợp kịp thời khi có tình huống phát sinh.

Theo báo cáo của các đơn vị và kết quả giám sát thực tế, trong thời gian từ ngày 1/1 đến ngày 5/2, tại hai cửa khẩu nêu trên không ghi nhận trường hợp mắc hoặc nghi ngờ mắc các bệnh truyền nhiễm ở hành khách nhập cảnh; không phát hiện trường hợp nghi ngờ mắc bệnh do virus Nipah tại cửa khẩu. Công tác giám sát dịch bệnh được triển khai liên tục, đúng quy trình, bảo đảm khả năng phát hiện sớm và xử trí kịp thời nếu có ca bệnh xâm nhập.

Bên cạnh đó, Đoàn công tác ghi nhận các đơn vị đã chú trọng công tác chuẩn bị để xử trí ca bệnh nghi ngờ, trong đó bố trí khu vực cách ly tạm thời bảo đảm yêu cầu phòng, chống lây nhiễm; trang bị cơ bản phương tiện phòng hộ cá nhân, hóa chất khử khuẩn; thực hiện đúng các nguyên tắc phòng chống lây nhiễm trong quá trình làm nhiệm vụ./.

Theo TTXVN