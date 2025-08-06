Bộ Y tế: Giám sát phát hiện mỹ phẩm có thành phần thuốc diệt côn trùng

Ngày 5/8, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) đã có văn bản gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố về việc rà soát phân loại, công bố tính năng, công dụng mỹ phẩm.

Bộ Y tế. (Ảnh: T.G/Vietnam+)

Theo ông Tạ Mạnh Hùng - Phó Cục trưởng Cục Quản lý Dược, ngày 15/4/2025, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn số 1098/QLD-MP về việc phân loại, công bố tính năng sản phẩm mỹ phẩm gửi Sở Y tế.

Công văn nêu rõ việc phân loại mỹ phẩm, công bố tính năng sản phẩm mỹ phẩm được thực hiện theo Hướng dẫn của ASEAN về công bố tính năng sản phẩm mỹ phẩm quy định tại Phụ lục số 03-MP Thông tư số 06/2011/TT-BYT ngày 25/01/2011 của Bộ Y tế quy định về quản lý mỹ phẩm.

Tuy nhiên, qua công tác kiểm tra, giám sát hậu mại mỹ phẩm lưu thông trên thị trường trong thời gian qua, phát hiện một số sản phẩm mỹ phẩm sản xuất trong nước không được phân loại là mỹ phẩm hoặc chứa một số thành phần không phù hợp với định nghĩa về mỹ phẩm được cấp số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm.

Cụ thể, một số sản phẩm có chứa thành phần permethrin, trong khi đó, permethrin, số CAS: 52645-53-1 (Tên hóa học: (±)-3-phenoxybenzyl 3-(2,2-dichlorovinyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate) là một loại thuốc diệt côn trùng, thuộc họ thuốc pyrethroid nằm trong danh sách các thuốc thiết yếu của Tổ chức Y tế thế giới, xếp vào nhóm thuốc diệt côn trùng (Mã ATC: P03AC04), ngoài tác dụng diệt côn trùng, permethrin còn có giá tác dụng điều trị ký sinh trùng trên người, trị ve và bọ trên thú vật nuôi.

Một số sản phẩm với tính năng công dụng, hướng dẫn sử dụng gây hiểu nhầm là thuốc chữa bệnh.

Một số sản phẩm chống nắng, ghi nhãn chỉ số chống nắng SPF (Sun Protection Factor), tác dụng chống nắng không phù hợp với hướng dẫn của Hiệp định mỹ phẩm ASEAN.

Để bảo đảm an toàn cho người sử dụng, thực hiện đúng quy định về quản lý mỹ phẩm, Cục Quản lý Dược đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố rà soát các Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm đã được cấp số tiếp nhận bảo đảm đúng quy định về phân loại mỹ phẩm, công bố tính năng sản phẩm mỹ phẩm theo hướng dẫn tại Phụ lục 03-MP Thông tư số 06/2011/TT-BYT.

Các đơn vị chức năng thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm đã cấp đối với các sản phẩm không được phân loại là mỹ phẩm hoặc ghi sai lệch bản chất tính năng vốn có của sản phẩm mỹ phẩm hoặc công bố tính năng, công dụng gây hiểu nhầm là thuốc.

Các đơn vị có liên quan cập nhật đầy đủ các hướng dẫn quy định của Hội đồng mỹ phẩm ASEAN, danh mục các chất không được phép sử dụng trong sản phẩm mỹ phẩm, danh mục các chất có quy định giới hạn nồng độ, hàm lượng trong sản phẩm mỹ phẩm, danh mục các chất màu được phép dùng trong sản phẩm mỹ phẩm, danh mục các chất bảo quản được phép sử dụng trong sản phẩm mỹ phẩm, danh mục các chất lọc tia tử ngoại trong sản phẩm mỹ phẩm; phổ biến đến các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn, bảo đảm chỉ đưa ra lưu thông phân phối và sử dụng các sản phẩm mỹ phẩm theo đúng quy định.

Bộ Y tế yêu cầu xử lý, xử phạt nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm trong hoạt động công bố, sản xuất, buôn bán mỹ phẩm theo quy định hiện hành; thu hồi và tiêu hủy toàn bộ các loại mỹ phẩm không bảo đảm an toàn cho người sử dụng./.

Theo TTXVN