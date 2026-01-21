Bộ Xây dựng trả lời 13 doanh nghiệp về Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc-Nam

Bộ Xây dựng vừa có văn bản trả lời các doanh nghiệp về đề xuất tham gia thực hiện Dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc-Nam.

Ảnh minh họa. (Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN)

Văn bản được gửi đến 13 doanh nghiệp quan tâm đến công tác phát triển lĩnh vực giao thông vận tải nói chung và Dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc -Nam nói riêng.

Nội dung văn bản cho hay: Triển khai Nghị quyết số 172/2024/QH15 ngày 30/11/2025, Nghị quyết số 227/2025/QH15 của Quốc hội, Nghị quyết số 106/NQ-CP ngày 23/4/2025 của Chính phủ; thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Xây dựng đang triển khai công tác lập Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án, trong đó có nội dung nghiên cứu lựa chọn hình thức đầu tư dự án.

Trường hợp dự án có áp dụng đầu tư theo phương thức đối tác công tư hoặc theo hình thức đầu tư kinh doanh, Bộ Xây dựng sẽ thông báo để các doanh nghiệp quan tâm được biết, nộp hồ sơ tham gia đầu tư dự án theo quy định.

Bộ Xây dựng luôn sẵn sàng cung cấp các thông tin cần thiết liên quan đến việc triển khai khi nhận được các yêu cầu, quan tâm của doanh nghiệp.

Trong thời gian tới, Bộ Xây dựng mong muốn các doanh nghiệp tiếp tục quan tâm, phối hợp để triển khai dự án bảo đảm khả thi, hiệu quả.

Về danh sách các doanh nghiệp đề xuất tham gia Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc-Nam gồm: Công ty cổ phần Tập đoàn Trường Hải; Liên danh nhà đầu tư Mekolor và Great USA; Công ty cổ phần Xây dựng Thăng Long Quốc gia; Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Việt Nam; Công ty cổ phần Tập đoàn Vinaconey; Công ty Trách nhiệm hữu hạn Việt Nam 3000 - Tập đoàn Đầu tư và Phát triển Việt Nam; Công ty cổ phần Quản lý quỹ đầu tư FARM13; Công ty cổ phần Phần mềm-Tự động hóa-Điều khiển; Công ty cổ phần Tập đoàn Công nghiệp Quang Trung; Công ty Trách nhiệm hữu hạn HSC-VN; Công ty Trách nhiệm hữu hạn Tập đoàn Đầu tư Trương gia; Công ty cổ phần Tập đoàn DISCOVERY; Công ty cổ phần Reign.

Hiện Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc-Nam đã được Bộ Xây dựng chuyển giao nhiệm vụ lập Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án đầu tư xây dựng đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc-Nam cho Ban Quản lý dự án Thăng Long, thay Ban Quản lý dự án Đường sắt được giao trước đây.

Theo quyết định, Ban Quản lý dự án Thăng Long có nhiệm vụ lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đường sắt cao tốc Bắc-Nam; chịu trách nhiệm toàn diện về chất lượng, tiến độ và giá thành.

Liên quan đến dự án này, vừa qua Thường trực Chính phủ đã yêu cầu Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan xây dựng tiêu chí, quy trình, đánh giá lựa chọn phương thức đầu tư hiệu quả, tối ưu, có lợi cho quốc gia và nhân dân, tránh tham nhũng, tiêu cực.

Trường hợp cần thiết bổ sung các cơ chế, chính sách đặc thù phù hợp với từng phương thức đầu tư (đầu tư công, đầu tư theo phương thức PPP, đầu tư kinh doanh) cần thực hiện theo đúng quy trình, quy định, đánh giá kỹ lưỡng tác động... bảo đảm khoa học, công khai, minh bạch, hài hòa lợi ích và chia sẻ rủi ro... theo các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ./.

Theo TTXVN