Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ triệu tập họp khẩn cấp các tướng lĩnh cấp cao

Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth đã ra lệnh cho hàng trăm tướng lĩnh và đô đốc từ khắp nơi trên thế giới tập trung tại một căn cứ Thủy quân lục chiến ở Quantico, Virginia vào tuần tới trong một động thái chưa từng có tiền lệ.

Logo mới của Bộ Chiến tranh Mỹ được công bố sau khi Tổng thống Donald Trump ký lệnh đổi tên Bộ Quốc phòng. Ảnh: Anadolu/RT.

Lầu Năm Góc đã xác nhận cuộc họp nhưng không cung cấp thông tin chi tiết. “Bộ trưởng Chiến tranh sẽ có bài phát biểu trước các lãnh đạo quân sự cấp cao vào đầu tuần tới”, phát ngôn viên Sean Parnell cho biết.

Tổng thống Donald Trump, người tháng trước đã đổi tên Lầu Năm Góc thành “Bộ Chiến tranh”, gọi cuộc họp này là một cuộc gặp gỡ “thân thiện”.

“Thật tuyệt vời khi các tướng lĩnh và quan chức cấp cao gặp gỡ một người nay đã được gọi là Bộ trưởng Chiến tranh”, ông nói với các phóng viên tại Nhà Trắng. "Họ cũng sẽ tham quan các địa điểm lắp đặt thiết bị, thảo luận về những vũ khí mới nhất. Sẽ rất tuyệt vời."

Tuy nhiên, các quan chức quốc phòng cho biết họ đã bị bất ngờ. Lệnh này đã làm gián đoạn lịch trình trên toàn cầu, buộc các chỉ huy tại các chiến trường phải lên kế hoạch di chuyển đột xuất. “Bất kể thông tin gì cũng có thể được truyền đạt qua email, điện thoại và liên kết video an toàn”, một quan chức nói với Politico, đặt câu hỏi về việc cần phải triệu tập quá nhiều quan chức cấp cao đến cùng một địa điểm.

Cuộc họp quy mô lớn này diễn ra trong bối cảnh Hegseth đang tiến hành cải tổ toàn diện bộ máy lãnh đạo. Kể từ khi nhậm chức, ông đã sa thải hơn 10 sĩ quan cấp cao, bao gồm Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân, Tướng Charles Q. Brown Jr. và Tư lệnh Hải quân, Đô đốc Lisa Franchetti; đồng thời ra lệnh cắt giảm 20% số tướng lĩnh và đô đốc 4 sao. Ông đã nhiều lần lập luận rằng “thêm tướng lĩnh và đô đốc không dẫn đến thành công hơn”.

Các quan chức quân sự lưu ý trong khi Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân và các chỉ huy chiến đấu theo truyền thống họp hai lần một năm tại Washington, việc triệu hồi hàng trăm sĩ quan - bao gồm cả những người chỉ huy các khu vực xung đột - hầu như chưa từng có tiền lệ.

TD (theo RT)